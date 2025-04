Der ADAC rechnet mit vielen Staus zum Osterwochenende. Die Fahndung nach Alexander Meisner läuft heute bei Aktenzeichen XY. Alle Infos für RLP hier in unserem Newsticker am Morgen!

9:17 Uhr TR: Streit um neue Anlegestellen an der Mosel An der Mosel sollen zwei neue Anlegestellen für große Flusskreuzfahrtschiffe gebaut werden. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH sieht darin Vorteile in für den Tourismus in der Stadt, sagt Yannick Jaeckert, Geschäftsführer der Tourismus GmbH: "Flusskreuzfahrten sind für den Tourismus in Trier insgesamt äußerst wichtig. Wir haben die Rückmeldung, dass der Hafen in Ehrang durchaus nicht attraktiv ist für die Gäste vor Ort und für die Reedereien." Weitere Anlegestellen sollen Trier als Anlaufstelle attraktiver machen Schon jetzt werde jede vierte Stadtführung von einer der Reedereien gebucht. In Zukunft verspricht sich Jaeckert, dass die Flusskreuzfahrt noch mehr Touristen nach Trier lockt. Die Trierer Rudergesellschaft hingegen kritisiert die Pläne für die zwei neuen Anlegestellen. Sie befürchtet, dass in Trier Wassersport in Zukunft auf der Mosel nicht mehr ohne Gefahr möglich sein wird, sagt Uwe Thein, Sprecher der Trierer Rudergesellschaft: "Sollten die Anlegestellen tatsächlich gebaut werden, wäre das das Ende unseres talseitigen Ruderreviers. Diese Schiffe mit je 135 Meter Länge, das ist praktisch wie eine stählerne Wand und das Wasser dazwischen wird noch mehr aufgeschaukelt." Die zuständigen Wasserbehörden wollen bis Sommer prüfen, ob dadurch Wassersportler und Natur gefährdet werden. Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

8:59 Uhr Wieso gibt's eigentlich bunte Eier zu Ostern? Habt ihr bereits Ostereier gefärbt und bemalt? In vielen Haushalten und Familien wird dieser Brauch gepflegt. Doch was haben bunte Eier eigentlich mit Kreuzigung, Wiederauferstehung und dem höchsten Fest der christlichen Kirche zu tun? Meine Kollegin Julia erklärt's: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:28 Uhr Reptilium Landau kriegt jedes Jahr 300 Schildkröten angeboten Nachdem in einem Becken einer Kläranlage in Landau eine nordamerikanische Schildkröte gefunden wurde, ist nach wie vor unklar, wie das Tier da hineingeraten ist. Für den Chef vom Landauer Reptilium, Uwe Wünstel, ist das keine Überraschung: Gerade Schildkröten würden in den letzten Jahren massenhaft ausgesetzt, weil die Besitzer offenbar mit ihrer Haltung überfordert sind. Landau Jetzt im Landauer Zoo Schildkröte taucht in Kläranlage Landau auf In Landau haben Mitarbeiter der Kläranlage im Schlamm eines Notbeckens eine Schildkröte gefunden. Wie sie ins Becken gelangt ist, ist unklar. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

8:00 Uhr Was geschah eigentlich am 16. April im Jahr... 2003: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilt mit, dass ein Coronavirus Auslöser der Infektionskrankheit SARS ist. 1994: Hutu-Soldaten beginnen in Ruanda damit, das Massaker von Nyarubuye unter den Tutsi anzurichten. Einschließlich des folgenden Tages sterben bis zu etwa 2.000 Menschen in der Stadt bei diesem Akt des Völkermords. 1982: Das erste deutsche durch In-vitro-Fertilisation gezeugte "Retortenbaby" Oliver wird an der Universitätsklinik in Erlangen geboren. 1948: 16 europäische Staaten gründen in Paris die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Primäres Ziel der Organisation ist es, die europäischen Länder in den Entscheidungsprozess über die Verwendung der Gelder aus dem Marshallplan einzubinden. Sie besteht als OECD bis heute fort. 1947: Der US-amerikanische Finanzier und Politiker Bernard Baruch verwendet in einer Rede den Begriff "Kalter Krieg" erstmals vor einem größeren Publikum und macht ihn damit bekannt. 1811: Die 23-jährige Wilhelmine Reichard steigt als erste Frau in Deutschland mit einem Ballon auf. 1746: Englische Regierungstruppen unter William Augustus, Duke of Cumberland vernichten das Heer von Charles Edward Stuart in der Schlacht bei Culloden in Schottland und beenden damit den Aufstand der Jakobiten. 1525: Großbottwar im heutigen benachbarten Baden-Württemberg wird zu einem Zentrum des Aufstands im Deutschen Bauernkrieg. Die Bürger und Bauern der Stadt und ihrer Umgebung wählen den Wirt und Ratsherrn Matern Feuerbacher auf dem Wunnenstein zu ihrem Anführer.

7:58 Uhr Rhein bei St. Goarshausen nach Schiffsunfall gesperrt Auf dem Rhein bei St. Goarshausen sind in der Nacht zwei Tankschiffe zusammengestoßen. Eines war unbeladen, das andere hat nach Angaben der Polizei 1.400 Tonnen Benzin an Bord. Das beladene Schiff hat sich in Folge des Unfalls festgefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde das Schiff zwar beschädigt, die Besatzung konnte eine undichte Stelle aber abdichten. Benzin sei nicht ausgetreten, teilte die Polizei mit. Der Rhein ist zwischen Bingen und St. Goar auch am Morgen noch für die Schifffahrt gesperrt, denn das Schiff muss es freigeschleppt werden. Das könne einige Stunden dauern, heißt es. Sendung am Mi. , 16.4.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

7:41 Uhr Fahndungsaufruf Weitefeld bei "Aktenzeichen XY ungelöst" Der Fall der getöteten Familie aus Weitefeld ist heute Abend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Laut Polizei wird ein Fahndungsaufruf nach dem Tatverdächtigen Alexander Meisner veröffentlicht. Seit vergangener Woche wird nach dem 61-Jährigen gesucht, der möglicherweise bewaffnet ist. Der Koblenzer Polizeisprecher Jürgen Fachinger sagte, man wisse nicht, ob sich Meisner noch im Westerwald aufhalte: "Es kann also durchaus sein, dass dann auch noch einmal der Kreis größer gezogen wird, um nochmal Informationen zu erlangen. Im Moment haben wir Hinweise, aber da können wir natürlich nicht ins Detail gehen. Wir wollen den Erfolg nicht gefährden." Sendung am Mi. , 16.4.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:21 Uhr Quiz-Frage: Was bedeutet eigentlich das "Kar"? Wir sind mittendrin, in der Karwoche. Sie mündet, nach Karfreitag und Karsamstag, in der Osternacht. Doch was steckt eigentlich in dieser kleinen Vorsilbe "Kar-" und woher kommt sie? Was bedeutet die Vorsilbe "Kar-" in Karfreitag und Karwoche? "Kar-" kommt vom althochdeutschen "kara", was "Sorge" oder "Klage" bedeutet.

irrelevant: "Kar-" kommt von "karg", denn es ist die letzte Woche der christlichen Fastenzeit.

richtige Antwort: "Kar-" kommt vom althochdeutschen "kara", was "Sorge" oder "Klage" bedeutet. Die gegebene Antwort ist

6:57 Uhr Früherer Innenminister Lewentz zieht sich aus der Politik zurück Der frühere rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) zieht sich im nächsten Jahr als hauptamtlicher Politiker aus der Landespolitik zurück. Das schreibt die "Rhein-Zeitung". Der 62-jährige werde bei der Landtagswahl im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren. Lewentz war von 2011 bis 2022 Innenminister. Im Kontext der Flutkatastrophe im Ahrtal war er zurückgetreten. Sendung am Di. , 15.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:50 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Landstraße Bei einem schweren Autounfall auf der Landstraße zwischen Dirmstein im Kreis Bad Dürkheim und Offstein im Kreis Alzey-Worms sind gestern zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 84-jähriger Autofahrer für längere Zeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs und stieß kurz vor 14 Uhr frontal mit dem Auto einer 56 Jahre alten Frau zusammen. Beide Autos wurden bei dem Frontalzusammenstoß von der Straße geschleudert. Beide Personen mussten schwerverletzt ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Offstein Auf der Gegenfahrbahn unterwegs Falschfahrer verursacht schweren Unfall bei Offstein Ein 84-Jähriger ist auf der Landstraße zwischen Dirmstein und Offstein auf der Gegenfahrbahn gefahren. Dort krachte er in ein anderes Auto. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:42 Uhr Plädoyers im Prozess um tödlichen Messerangriff am Hauptbahnhof Kaiserslautern Der Gerichtsprozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Prozesstag vor dem Lautrer Landgericht soll die Beweisaufnahme geschlossen werden. Danach halten Anklage und Verteidigung ihre Schlussvorträge, möglicherweise fällt heute auch das Urteil für die angeklagte 20-jährige Frau. Sie ist unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, weil sie im vergangenen Jahr einen 64-jährigen Mann im Lautrer Hauptbahnhof tödlich verletzt haben soll. Den Ermittlungen zu Folge hatte der Mann ihr zuvor an den Hintern gefasst. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zwar bewusst zugestochen hat - aber nicht mit der Absicht, den Mann zu töten. Sollte das Gericht die 20-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilen, droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe. Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:30 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Warschau, um sich dort mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zu treffen. Angesichts der geplanten Vereidigung von Friedrich Merz (CDU) als neuem Kanzler am 6. Mai dürfte dies den Charakter eines Abschiedsbesuchs haben. Auf der Agenda stehen aber Fragen wie der Umgang mit US-Präsident Donald Trump und die weitere Unterstützung der Ukraine. Dürfen Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden, obwohl das Asylsystem dort Defizite aufweist? Über diese Frage verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Geklagt haben ein Mann, der in Nord-Gaza geboren wurde und dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, und ein Somalier. In den Vorinstanzen hatten die Männer keinen Erfolg. In der Türkei reißt der Protest gegen die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu nicht ab. Die Opposition protestiert jeden Mittwoch - immer an unterschiedlichen Orten in Istanbul. In dieser Woche mobilisiert die Opposition nach Beylikdüzü. Dort wurde der Lokalbürgermeister - wie Imamoglu - im Zuge des jüngsten Vorgehens abgesetzt.

6:19 Uhr Blitzermarathon 2025 - Bilanz der Kontrollwoche in Rheinland-Pfalz Na, hat wer von euch in der vergangenen Woche ein ungewolltes Foto von sich machen lassen? Die Polizei hat verstärkt die Geschwindigkeit auf den Straßen kontrolliert - auch in Rheinland-Pfalz. Jetzt gibt es eine Bilanz: Mehr als zwei Millionen Fahrzeuge wurden in RLP kontrolliert, zehntausende Verstöße wurden dabei festgestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Region dabei weggekommen ist, hier die Zahlen der jeweiligen Polizeipräsidien: Rheinland-Pfalz Blitzermarathon 2025 Zehntausende Verstöße bei Kontrollwoche in Rheinland-Pfalz Die Polizei hat vergangene Woche in Rheinland-Pfalz verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Über eine Million Fahrzeuge wurden kontrolliert. Sendung am Di. , 15.4.2025 15:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:08 Uhr Die Lage auf den Straßen Aktuell gibt es eine ungesicherte Unfallstelle auf der A6 bei Kaiserslautern Richtung Mannheim zwischen Dreieck Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn. Bitte fahrt vorsichtig und umsichtig. Hier findet ihr alle Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz: Aktuelle Verkehrsmeldungen aus RLP

6:06 Uhr Das Mittwochswetter für RLP Das sind keine sonnigen Aussichten: Heute soll es vor allem im Westen und Norden von Rheinland-Pfalz regnen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Donnerstag und Karfreitag ist dann im ganzen Land Regen möglich. Erst am Samstag soll es wieder freundlicher werden. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Prozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern könnte heute zu Ende gehen. Eine junge Frau steht vor Gericht, weil sie laut Anklage einen Mann getötet hat, der sie zuvor begrapscht haben soll. Die Verteidigung spricht von Notwehr, die Staatsanwaltschaft geht von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Der Mord an der dreiköpfigen Familie in Weitefeld im Westerwald ist heute Abend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise zum Tathergang, Motiv und dem möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Mörders Alexander Meisner. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kommt nach Rheinland-Pfalz. Sie wird in der Benediktinerabtei im Kloster Maria Laach die letzte Predigt in der Fastenzeit halten. Die dortigen Mönche hatten von der Leyen eingeladen.