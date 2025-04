Die Fahndung nach dem Mordverdächtigen Meisner wird bei Aktenzeichen XY laufen. Saatkrähen in Rheinhessen geht's an den Kragen. Alle Infos für den Tag gibt's in unserem RLP-Newsticker!

8:03 Uhr Das geschah an einem 15. April 2015 - Nach sieben Jahren als Trainer von Borussia Dortmund kündigt Jürgen Klopp seinen Abschied an. Nach einer langen Erfolgsserie war der Verein auf hintere Plätze zurückgefallen. Klopp trainiert ab Oktober 2015 den FC Liverpool. 2005 - Bei einem Brand im Hotel "Paris-Opéra" im Zentrum von Paris kommen 24 Menschen ums Leben, darunter zwölf Kinder. Die Freundin des Nachtportiers hatte den Brand unabsichtlich entfacht. 1955 - Der Handelsvertreter Ray Kroc eröffnet sein erstes McDonald's-Hamburger-Restaurant in Des Plaines (US-Bundesstaat Illinois). Damit wird er zum Gründer der weltweiten Fast-Food-Kette. 1945 - Britische Soldaten befreien das Konzentrationslager Bergen-Belsen.

7:49 Uhr Städtetag: Pharmafirmen sollen für bessere Abwasserreinigung zahlen Der Deutsche Städtetag fordert von der Pharmaindustrie, mehr für die Abwasserreinigung zu zahlen. Hintergrund sind immer mehr Reste von Kosmetika und Medikamenten im Abwasser. Um die herauszufiltern, brauchen die Städte zusätzliche Reinigungsstufen in ihren Klärwerken. Das kostet nach deren Angaben knapp 9 Milliarden Euro innerhalb der nächsten 20 Jahre. Die Industrie weigert sich bisher, sich daran zu beteiligen. Sendung am Di. , 15.4.2025 5:30 Uhr, SWR3 Die Morningshow - Nachrichten

7:37 Uhr Schilderwald in Boppard ärgert Anwohner Sowas nennt man dann wohl einen Schildbürgerstreich... In Boppard-Holzfeld im Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Stadtverwaltung 21 Halteverbotsschilder aufgestellt. Soweit, so gewöhnlich. Allerdings verteilen sich die Schilder lediglich auf einer Länge von 600 Metern Straße. Man könnte jetzt exakt ausrechnen, wie viele Meter da dazwischenliegen, es sind jedenfalls nicht viele. Für die Anwohner sind es jedenfalls zu viele Schilder auf zu wenigen Metern. Meine Kollegin Sarah Mauer hat die ganze Geschichte zum Schilderwald: Audio herunterladen (603 kB | MP3)

7:36 Uhr Täter von Messerattacke am Mainzer Bahnhof gefasst Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs gestern Nachmittag konnte die Polizei mehrere mutmaßliche Täter in Worms fassen. Sie hatten sich in Mainz erst lautstark gestritten und waren dann aufeinander losgegangen Dabei erlitt ein Mann eine Stichwunde in der Brust - er wurde in Krankenhaus gebracht. Ein anderer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Nach Informationen des SWR waren nach der Tat mehrere Männer in den Zug nach Worms gestiegen. Dort angekommen, wurden sie direkt von der Polizei gestellt. Ersten Ermittlungen zufolge waren insgesamt zehn Männer aus Rheinhessen an der Auseinandersetzung beteiligt. Warum die Männer in Streit gerieten, ist noch unklar. Sendung am Di. , 15.4.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:24 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In London findet die internationale Sudan-Konferenz statt, die vom Vereinigten Königreich gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, der EU und der Afrikanischen Union ausgerichtet wird. Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns im Sudan stellt Deutschland weitere Gelder für die humanitäre Hilfe bereit. Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Montagabend 125 Millionen Euro dafür zu. Die Handelsketten "Woolworth" und "Tedi" durften während der Pandemie lange nicht öffnen – anders als andere Händler. Vom Land Baden-Württemberg wollen sie Schadenersatz in Millionenhöhe. Nun entscheidet ein Gericht. Im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League trifft Borussia Dortmund auf den FC Barcelona. Die Borussia hat dabei nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. Das Hinspiel endete 0:4. Anstoß ist um 21 Uhr.

7:14 Uhr Wegen Fraß-Schäden: Behörde erlaubt Abschuss von Saarkrähen In Rheinhessen dürfen ab heute Saatkrähen abgeschossen werden. Mit der Sondererlaubnis will die zuständige Behörde die Schäden durch die Vögel in der Landwirtschaft verringern. So hätten die rheinhessischen Obstbauern im vergangenen Jahr Schäden von über einer Million Euro wegen Saatkrähen gemeldet. Beim Abschuss der Vögel gelten allerdings strenge Auflagen. Sendung am Di. , 15.4.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:53 Uhr Fahndung nach Alexander Meisner am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY ungelöst" Der Fall der gewaltsam getöteten Familie aus Weitefeld wird morgen Abend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Nach Angaben der Polizei Koblenz soll so eine breitere Öffentlichkeit auf den Fahndungsaufruf für den Tatverdächtigen Alexander Meisner aufmerksam gemacht werden. Die Polizei sucht bereits seit vergangener Woche nach dem 61-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass er bewaffnet und gewaltbereit ist. Ein Foto und eine detaillierte Beschreibung haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz hier: Weitefeld Ehepaar verblutet - Sohn erschossen Getötete Familie im Westerwald - Polizei befragt erneut Nachbarn und Bürger Nach dem gewaltsamen Tod einer Familie in Weitefeld im Kreis Altenkirchen fahndet die Polizei nach wie vor nach dem Täter. Die Obduktion der Leichen ist mittlerweile abgeschlossen. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4 Sendung am Di. , 15.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:32 Uhr Ein Mann verletzt nach Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs musste gestern ein Mann mit einer Stichwunde am Oberkörper ins Krankenhaus. Nach Informationen der Polizei waren zuvor zwei Personengruppen auf offener Straße aneinandergeraten. Erst hätten sich die zehn Männer lautstark gestritten, dann hätten sie sich auch körperlich angegriffen, so ein Polizeisprecher. Mehrere mutmaßliche Täter seien geflohen. Im Laufe der Fahndung seien acht Personen kontrolliert worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Wegen des Großeinsatzes kam es zu Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr rund um den Mainzer Hauptbahnhof. Sendung am Di. , 15.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Es wird eine "abwechslungsreiche Wetterwoche", so hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend seine Vorhersage begonnen. Und nach dem freundlichen Start in die Woche am Montag geht es damit auch heute schon los. Nachmittags ziehen Wolken auf und es kann Schauer geben. Es wird nochmal recht mild. Der Rest der Woche wird dann stark bewölkt und regnerisch - und wieder deutlich kühler. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Bei der SPD startet ab heute für zwei Wochen eine Mitgliederbefragung - es geht um die Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union. Bundesweit sind gut 358.000 Mitglieder der SPD dazu aufgerufen. Bereits am Wochenende hatten mehrere Landesverbände der Jusos Kritik an den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag geübt und sich gegen eine Zustimmung ausgesprochen. In der vergangenen Woche gab es verstärkt Radarkontollen in Rheinland-Pfalz. Anlass war der sogenannte Blitzermarathon, den die Polizei zweimal im Jahr durchführt. Am Mittwoch will die Polizei eine Bilanz präsentieren. Wiederholt wird die Aktion im August. Das Amtsgericht in Bad Kreuznach beschäftigt sich seit Monaten mit einer Vielzahl von Einsprüchen gegen eine vermeintliche Blitzerfalle auf der A61. Allein heute stehen acht Verfahren auf der Tagesordnung. Viele der Autofahrerinnen und Autofahrer behaupten, die digitale Geschwindigkeitsanzeige habe die falsche Höchstgeschwindigkeit angezeigt, nämlich 130 statt der erlaubten 100. Bisher aber bekamen sie damit in keinem einzigen der Fälle recht. Innerhalb eines Jahres wurden zwischen Waldlaubersheim und Dorsheim mehr als 40.000 Fahrzeuge geblitzt.