Wenn ich mir den Artikel meines Kollegen Christian Buttkereit so durchlese, muss ich ein wenig schmunzeln: Ein Umweltverband kritisiert den Gesetzesentwurf, weil die Klimaschutzziele der Wirtschaft unterworfen seien. Wirtschaftsvertreter kritisieren den Gesetzesentwurf, weil er sie nicht bei ihren Klimaschutzbestrebungen unterstütze. Wie man es macht, ist es falsch, hm?

Habe gerade mal kurz über die Karte geschaut: Hier und da steht ein defektes Auto am Fahrbahnrand, aber bislang sieht das nach einem ruhigen Morgen auf den rheinland-pfälzischen Straßen aus. Damit das so bleibt: Passt auf euch auf!

Do. , 3.4.2025

US-Präsident Trump setzt seine aggressive Handelspolitik fort: Auf Importe aus der EU sollen künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden. Viele Nicht-EU-Staaten trifft es …

"Sie zocken uns ab. Es ist so traurig, das zu sehen. Es ist so erbärmlich."

6:46 Uhr

DFB-Pokalfinale ist komplett: Bielefeld trifft auf den VfB Stuttgart

Nach dem sensationellen Sieg von Arminia Bielefeld am Dienstag gegen Bayer Leverkusen steht auch der zweite Teilnehmer des DFB-Pokalfinales fest: Es ist der VfB Stuttgart nach einem 3:1-Erfolg gestern Abend zu Hause gegen RB Leipzig . Damit kommt es am 24. Mai in Berlin zum Aufeinandertreffen eines Drittligisten gegen einen Erstligisten. Beim VfB-Sieg stachen vor allem drei Spieler heraus, findet mein Kollege Martin Maibücher: