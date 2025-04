Die AfD scheitert mit der Klage zur Neutralitätspflicht, US-Präsident Trump kündigt hohe Zölle an und der Landtag diskutiert über Handys an Schulen. Das und mehr im Newsticker.

8:50 Uhr Ein Helmut-Kohl-Quiz anlässlich seines 95. Geburtstages Altkanzler, Pfälzer und Saumagen-Liebhaber Helmut Kohl wäre heute 95 Jahre alt geworden. Vieles ist aus dem Leben des großen Mannes aus Ludwigshafen, des Kanzlers der Einheit, bekannt. Aber wisst ihr wirklich alles? Mit unserem kleinen Quiz lernt ihr vielleicht noch etwas Neues über den Mann, der Oggersheim international bekannt machte. Welche dieser Aussagen über Helmut Kohl stimmt nicht? Kurz vor Kriegsende 1945 macht sich Helmut Kohl als 15-Jähriger zu Fuß auf den Weg von Berchtesgaden ins heimische Ludwigshafen. Dort kommt er im Juni an. Nach Helmut Kohl ist eine Rosensorte benannt. Die "Helmut-Kohl-Rose" ist eine Teehybride, die der damalige Kanzler 1996 eigenhändig im Garten des Bundeskanzleramts pflanzte. Dr. Helmut Kohl hat im Fachbereich Botanik promoviert. Seine Dissertation befasste sich mit den Auswirkungen der Industrialisierung auf das Wachstum bestimmter Kreuzblütler. irrelevant: Kurz vor Kriegsende 1945 macht sich Helmut Kohl als 15-Jähriger zu Fuß auf den Weg von Berchtesgaden ins heimische Ludwigshafen. Dort kommt er im Juni an.

irrelevant: Nach Helmut Kohl ist eine Rosensorte benannt. Die "Helmut-Kohl-Rose" ist eine Teehybride, die der damalige Kanzler 1996 eigenhändig im Garten des Bundeskanzleramts pflanzte.

richtige Antwort: Dr. Helmut Kohl hat im Fachbereich Botanik promoviert. Seine Dissertation befasste sich mit den Auswirkungen der Industrialisierung auf das Wachstum bestimmter Kreuzblütler. Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwortet lautet: C Helmut Kohl war trotz seines Namens kein studierter Botaniker, sondern schloss sein Studium in Geschichte und Staatswissenschaften ab. Seine Dissertation trug den Titel "Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945".

8:18 Uhr Wind, Autotüren, Lackschäden: Polizei gut beschäftigt Ich fahre ja seit ungefähr zwei Jahren auch mit so einem "Andenken" an einen windigen Herbsttag herum (an dieser Stelle nochmals ein ironisches Dankeschön an den anonymen Spender!), aber in Bad Kreuznach scheint das gestern ein größeres Problem gewesen zu sein: Dort haben Windböen gleich für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Immer wieder knallten Autotüren beim Öffnen gegen daneben geparkte Autos und hinterließen unschöne Kratzer und Dellen. Erinnerung der Polizei: Nicht der Wind hat Schuld, sondern immer der, der die Tür nicht richtig festhält! Sendung am Do. , 3.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:01 Uhr Kommt ein Handyverbot an rheinland-pfälzischen Schulen? Achtung, der alte Mann erzählt von früher! 😅 Also als ich noch zur Schule gegangen bin, war das mit den Handys im Unterricht oder auf dem Pausenhof noch kein Problem. Wer schon eins hatte, war der absolute Boss, obwohl man nichts damit machen konnte - außer eben zu telefonieren. Heute ist das bekanntermaßen ein bisschen anders. Nicht nur die Technik, sondern auch die Regelungen. Im Moment darf jede Schule in Rheinland-Pfalz die private Nutzung sogenannter mobiler Endgeräte (Handys, Tablets, Smartwatches, etc.) selbst regeln. Das soll sich aus Sicht einiger Parteien jetzt ändern. Die Freien Wähler fordern einheitliche Vorgaben, die CDU sogar ein weitgehendes Handyverbot. Die Stimmung im Landtag vor der Debatte hat mein Kollege Dirk Rodenkirch zusammengefasst: RLP Auf Antrag der Freien Wähler Handy-Nutzung an Schulen: Landtag in RLP debattiert über einheitliche Regeln Der Landtag in RLP berät darüber, ob es einheitliche Regeln für die Nutzung von Handys, Tablets und Smartwatches an Schulen geben soll. 20:00 Uhr Der Abend SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 31.3.2025 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:51 Uhr Das passierte noch am 3. April... ...1888: Im damals berüchtigten Londoner Stadtteil Whitechapel wird die erste von insgesamt elf Leichen aufgefunden. Schon kurz darauf werden die sogenannten Whitechapel-Morde dem Serienmörder "Jack the Ripper" zugeordnet. Bei den Opfern handelt es sich um Frauen aus ärmsten Verhältnissen. Historiker rechnen dem Unbekannten mindestens fünf Morde zu. Ob er auch an weiteren Taten beteiligt war, ist umstritten. "Jack the Ripper" wurde nie gefasst. ...1913: In Hamburg läuft die "Vaterland" vom Stapel. Der Turbinendampfer war damals das größte Passagierschiff der Welt. 289,5 Meter lang, 30,5 Meter breit und Platz für 3.909 Passagiere. Im März 1919 wurde auf einer Schiffsreise des inzwischen "Leviathan" getauften Schiffes mit 14.416 Personen an Bord ein einzigartiger Rekord aufgestellt. Die "Leviathan" (ehemals "Vaterland") beim Verlassen des Trockendocks im Hafen von Boston. Schaulustige stehen am Ufer und betrachten den Dampfer beim Auslaufen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / opale.photo | ©Boudite/opale.photo ...2007: Auf der Strecke zwischen Straßburg und Paris erreicht ein umgebauter TGV die Höchstgeschwindigkeit von 574,8 Kilometern pro Stunde und stellt damit einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Anschließend wurden die beiden Triebköpfe des Rekordzuges für den Personenverkehr umgebaut und beförderten Fahrgäste zwischen Deutschland und Frankreich, allerdings etwas langsamer.

7:39 Uhr Schwerer Unfall bei Kettig: Auto stürzt sieben Meter in die Tiefe Im Landkreis Mayen-Koblenz sind auf der B9 bei Kettig am Abend fünf Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Offenbar hatte der Fahrer in einer Abfahrt die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei krachte der Wagen durch die Leitplanke, überschlug sich und stürzte einen etwa sieben Meter tiefen Abhang hinunter. Die Verletzten werden derzeit in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Sendung am Do. , 3.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:27 Uhr Lehrerin geschlagen: Geldstrafe für rabiate Mutter Nachdem eine Mutter einer Lehrerin in Worms vor versammelter Klasse ins Gesicht geschlagen hatte, hat das Amtsgericht sie jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem muss sie der Lehrerin 3.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Über den Fall, dem eine gefährliche TikTok-Mutprobe voranging, haben wir hier ja gestern schon berichtet. Das Urteil wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Anika Keil war für SWR Aktuell beim Prozess dabei und erzählt euch ihre Eindrücke aus dem Gerichtssaal: Video herunterladen (10 MB | MP4) Sendung am Mi. , 2.4.2025 17:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:16 Uhr Ab wann wird Rheinland-Pfalz klimaneutral? Wenn ich mir den Artikel meines Kollegen Christian Buttkereit so durchlese, muss ich ein wenig schmunzeln: Ein Umweltverband kritisiert den Gesetzesentwurf, weil die Klimaschutzziele der Wirtschaft unterworfen seien. Wirtschaftsvertreter kritisieren den Gesetzesentwurf, weil er sie nicht bei ihren Klimaschutzbestrebungen unterstütze. Wie man es macht, ist es falsch, hm? Mehr zum neuen Klimaschutzgesetz und der geplanten Klimaneutralität bis 2040 könnt ihr im Artikel nachlesen oder ihr hört ins Audio:

7:09 Uhr So sieht es auf den Straßen im Land aus Habe gerade mal kurz über die Karte geschaut: Hier und da steht ein defektes Auto am Fahrbahnrand, aber bislang sieht das nach einem ruhigen Morgen auf den rheinland-pfälzischen Straßen aus. Damit das so bleibt: Passt auf euch auf! Alle Infos über Staus und sonstige Verkehrsbehinderungen findet ihr auch im SWR-Verkehrsservice: Aktuelle Verkehrsmeldungen aus RLP

6:31 Uhr Das passiert in Deutschland und der Welt Von heute an greifen neue US-Zölle auf Autos aus der EU von 25 Prozent. Das trifft vor allem Deutschland mit den Marken Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz. Zudem hat US-Präsident Donald Trump vergangene Nacht (deutscher Zeit) ein Zollpaket angekündigt, wonach die USA Waren von Handelspartnern aus der ganzen Welt bei der Einfuhr künftig mit pauschalen Zöllen in Höhe von zehn Prozent belegen werden. Je nach Handelsdefizit sollen auch höhere Abgaben greifen. Für EU-Importe beispielsweise 20 Prozent . Ob und wie Produkte und Unternehmen aus Rheinland-Pfalz betroffen sind, ist noch unklar. Die Außenministerinnen und Außenminister der 32 Nato-Staaten kommen in Brüssel zu turnusgemäßen zweitägigen Beratungen zusammen. Erwartet wird zu dem Treffen auch US-Außenminister Marco Rubio. Zunächst sind Beratungen mit den Partnern im Indo-Pazifik geplant - Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland. Am Abend ist ein Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha vorgesehen. Kanzler Olaf Scholz wird den jordanischen König Abdullah II. empfangen. Das Treffen ist auch ein Zeichen der Solidarität mit Jordanien. Das Land lehnt den Plan von US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ab, dass Palästinenser den Gaza-Streifen verlassen und in Nachbarländern angesiedelt werden sollen.

6:19 Uhr Zum Urteil: "Ein starkes Signal für unsere Demokratie" Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Neutralitätspflicht wird Folgen haben, sagt Sebastian Bösel, Leiter der SWR-Nachrichten für Rheinland-Pfalz. Warum wir alle mehr Risiko wagen sollten - wie es Malu Dreyer getan hat - erklärt er hier: Video herunterladen (28,9 MB | MP4) Sendung am Mi. , 2.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:14 Uhr Kein Verfassungsbruch: AfD scheitert mit Klage gegen Dreyer Es war ein mit großer Spannung erwartetes und am Ende ein sehr deutliches Urteil: Regierungsmitglieder dürfen auch in ihrer amtlichen Funktion die AfD kritisieren. Konkret ging es bei dem Fall um die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie hatte Anfang vergangenen Jahres auf der Internetseite und in den Social-Media-Kanälen der Landesregierung die AfD kritisiert. Die AfD sah darin einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, das Regierungsmitglieder dazu zwingt, sich gegenüber Parteien neutral zu verhalten. Wie das Gericht sein Urteil begründet, könnt ihr im Artikel nachlesen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Am Amtsgericht Mainz könnte heute das Urteil gegen einen 20-Jährigen gesprochen werden, der im November 2023 mit einem Mietwagen einen Fußgänger tödlich verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der damals 19 Jahre alte Autofahrer soll bei dem Unfall in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs 20 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ihr Klimaschutzgesetz von 2014 überarbeiten. Zum Beispiel sollen bis zum Jahr 2030 alle Behörden, Hochschulen und sonstigen Einrichtungen des Landes treibhausneutral betrieben werden. Außerdem ist ein sogenanntes Klimaschutzmaßnahmenregister geplant. Ab heute werden die Pläne in Mainz diskutiert. Der Landtag spricht heute voraussichtlich auch über einen Antrag der Freien Wähler. Die Fraktion fordert darin klare Regelungen für die Handynutzung an Schulen. Bislang ist es den Schulen selbst überlassen, wie sie mit Handys oder Tablets umgehen. Den Freien Wählern geht es darum, einheitliche Vorgaben für ganz Rheinland-Pfalz festzulegen.

6:03 Uhr Das Wetter im Land: Es bleibt weiterhin sonnig und warm In Sachen Wetter habe ich eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Die Gute: Über die kommenden Tage lässt der doch zuweilen etwas unangenehm kalte Wind nach und es wird immer wärmer. Dazu gibt's jede Menge Sonne. Die zwei schlechten Nachrichten: Immer noch kein dringend benötigter Regen für die Pflanzen in Sicht und ab Sonntag wird es deutlich kühler. Video herunterladen (26 MB | MP4) Sendung am Mi. , 2.4.2025 19:57 Uhr, SWR Wetter Rheinland-Pfalz, SWR RP