Es ist (bislang) DIE Pokal-Sensation der Saison: Drittligist Arminia Bielefeld steht im Finale in Berlin. Die Arminia besiegte gestern Abend im Halbfinale den Titelverteidiger und amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen mit 2:1. Es ist das vierte Mal in der Geschichte des Pokalwettbewerbs, dass ein Verein aus einer Liga unterhalb der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga im Finale steht. Der Gegner von Bielefeld wird heute Abend beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig ermittelt. Die Sensation gestern Abend fassen die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau hier 👇 nochmals für euch zusammen:

6:22 Uhr

Achtung, Blindgänger: Bombe in Koblenz entdeckt

Ich frage mich ja immer, wie das ist, wenn man irgendwo auf einer Baustelle mit dem Bagger ein Loch gräbt und auf einmal macht es "Klonk!" und dann guckt da so eine alte Bombe aus dem Erdreich. Sicher kein so tolles Gefühl. Aber genau so war es jetzt auch wieder in Koblenz, wo Arbeiter an der Pfaffendorfer Brücke einen 500-Kilogramm-Blindgänger gefunden haben. Gefährlich ist der allerdings nicht, sagen die Behörden. Heute Vormittag soll bei einer Lagebesprechung entschieden werden, wie es mit der Bombe weitergeht. Mal schauen, ob sie wieder gesprengt werden muss - so wie die Fliegerbombe im September. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.