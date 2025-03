Fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat Landesgesundheitsminister Hoch in einer SWR Sondersendung vor allem die Belastung für Kinder hervorgehoben. EIN Thema an diesem Freitagmorgen.

8:13 Uhr Sonderkonferenz der Digitalminister unter RLP-Leitung Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD berät sich die rheinland-pfälzische Digitalministerin Dörte Schall (SPD) heute mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern bei einer Sonderkonferenz. Dabei soll es um die schleppende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gehen. Rheinland-Pfalz hat derzeit den Vorsitz der Konferenz. Einen Grund, warum Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinkt, sieht Schall in der föderalen Struktur der Bundesrepublik. Sie fordert eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Eine Änderung dieser Strukturen sei überfällig, so die Ministerin. Außerdem soll es darum gehen, welche Rolle KI in der öffentlichen Verwaltung spielen soll und wie Mobilfunk- und Breitbandnetze verbessert werden können.

8:00 Uhr Anreise-Probleme beim FCK-Heimspiel am Samstag?! 8 Uhr. Zeit für den Frühsport! Aber keine Angst: Ihr könnt bequem am Küchentisch sitzen bleiben😁! Wir schauen von dort auf den 1. FC Kaiserslautern, der in der zweiten Fußball Bundesliga morgen Abend zu Hause im Fritz Walter-Stadion auf Fortuna Düsseldorf trifft. Ein Sieg würde die Hoffnungen auf einen Erstliga-Aufstieg nähren. An der Unterstützung durch die Fans wird es auf jeden Fall nicht liegen, das steht jetzt schon fest. Der Betze wird voll sein - sollten alle Fans das Stadion auch wirklich erreichen. Denn es wird mit Problemen bei der Anreise gerechnet: Kaiserslautern Zahlreiche Zugausfälle rund um Kaiserslautern Probleme bei der Bahn: Verkehrschaos bei FCK-Heimspielen droht Wer am Samstag mit dem Zug zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf möchte, muss sich auf massive Einschränkungen einstellen. Zahlreiche Züge fallen aus.

7:51 Uhr EIL: Starkes Erdbeben erschüttert Myanmar, Thailand und China Nachrichtenagenturen melden gerade ein starkes Erdbeben in Thailand. Dass Epizentrum lag aber wohl im benachbarten Myanmar. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete eine Stärke von 7,4. Die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Die Erdstöße waren auch in China zu spüren. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok wurden Geschäfte evakuiert, Menschen flohen aus ihren Häusern.

7:40 Uhr Auch 2025 Aktionstag "Starkregen" in Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr-Ahrweiler findet im Herbst erneut ein Aktionstag"„Starkregen und Hochwasser“ statt. Bürgerinnen und Bürger sollen sich dabei umfangreich informieren können, wie sie sich selbst bei Starregenereignissen schützen können. Der große Andrang im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass das Thema nach der Flutkatastrophe immer noch eine hohe Relevanz habe, so eine Stadtsprecherin. Unternehmen, die Angebote im Bereich Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge haben, können sich bis Ende Mai bei der Stadt um eine Teilnahme am Aktionstag bewerben. Sendung am Fr. , 28.3.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:17 Uhr History: Der 28. März im Jahr ... 2018 - In Hamburg wird der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) zum neuen Chef des rot-grünen Senats gewählt. Er folgt auf Olaf Scholz (SPD), der als Vizekanzler und Bundesfinanzminister nach Berlin wechselt. 2000 - Bei einem Lawinenunglück am Kitzsteinhorn bei Kaprun (Österreich) reißt ein 400 Meter breites Schneebrett zwölf Skifahrer in den Tod. 1970 - Ein schweres Erdbeben kostet in der Westtürkei zwischen 1.100 und 2.000 Menschen das Leben und richtet einen Sachschaden von umgerechnet rund 95 Millionen US-Dollar an. 1950 - Mit der Verabschiedung des Ersten Wohnungsbaugesetzes durch den Bundestag soll gegen die katastrophale Wohnungsnot vorgegangen werden. Das Gesetz tritt Ende April 1950 in Kraft. 1930 - Die Namen der türkischen Städte Konstantinopel und Angora werden in Istanbul und Ankara geändert.

7:04 Uhr Koblenz erhöht die Grundsteuer Der Stadtrat von Koblenz hat beschlossen, die Grundsteuer zu erhöhen. Die Entscheidung sowie beschlossene Sparmaßnahmen sind Folge des abgelehnten Haushalts der Stadt durch die Kommunalaufsicht ADD. Mein Kollege Andreas Krisam mit Einzelheiten:

6:53 Uhr Renolith schließt Werk in Frankenthal Der Kunststoffhersteller Renolith schließt sein Werk in Frankenthal und baut dafür seinen Standort in Worms aus. Dafür will das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 130 MiIlionen Euro investieren, heißt es in einer Mitteilung. Alle rund 370 Mitarbeiter aus Frankenthal bekämen einen Arbeitsplatz in Worms angeboten. Die Zusammenlegung der beiden Standorte werde voraussichtlich bis zu fünf Jahre dauern, so Renolith. Sendung am Fr. , 28.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:46 Uhr IHK Pfalz: Keine großen Auswirkungen durch US-Autozölle Die IHK Pfalz kritisiert die aktuelle Zollpolitik der USA. Die vielen Zölle würden aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht keinen Sinn machen, so der USA-Referent der IHK-Pfalz, Kai von Linden, auf SWR-Anfrage. Auch würden die angekündigten Zölle auf Autoimporte und Autoteile die Pfälzer Wirtschaft nur bedingt treffen. In der Pfalz gebe es rund 2.000 Unternehmen mit Handelsbeziehungen zu den USA. Die Exporte von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen machten in ganz Rheinland-Pfalz aber nur 3 Prozent aus, so von Linden. Sendung am Fr. , 28.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:37 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Am Tag der Raumfahrt 2025 gibt es bundesweit bis Samstag zahlreichen Veranstaltungen. Dabei präsentieren an beiden Tagen Einrichtungen mit Raumfahrtbezug ihre Themen aus dem All. Über 80 Firmen, Universitäten, Museen, Planetarien und Forschungseinrichtungen nehmen teil. In Berlin ist die Auftaktveranstaltung, unter anderem mit einer Diskussion zum Thema "Zukunft der Raumfahrt" und zum 50-jährigen Jubiläum der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Auch in deren Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt, das für den Betrieb der ESA-Satelliten verantwortlich ist, gibt es Vorträge und Sonderführungen . In Berlin beginnt der Prozess gegen einen 38-Jährigen, der Propagandavideos der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbreitet haben soll. In zwei Fällen habe der Angeklagte Propaganda der in Deutschland verbotenen Miliz auf seinem Tiktok-Account veröffentlicht, so der Vorwurf. Nochmal IS-Verdacht: In Düsseldorf beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen. Der irakische Angeklagte soll in Mossul im Irak in einer mit Sprengstoffgürteln ausgerüsteten IS-Einheit gekämpft haben.

6:18 Uhr Wie steht es um die rheinland-pfälzische Wirtschaft? Das Statistische Landesamt berichtet heute, wie sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 entwickelt hat. Besonders im Fokus steht die Industrie, die im Land überdurchschnittlich zur Wirtschaftsleistung beiträgt. Im Jahr zuvor war das BIP wegen deutlicher Rückgänge in der Branche so stark gesunken wie in keinem anderen Bundesland.

6:07 Uhr Das Wetter am Freitag und am Wochenende Einen sehr sonnigen Freitag kündigt Claudia Kleinert in der Wetterschau am Donnerstagabend an. Erst am späten Nachmittag tauchen ein paar dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 15 bis 19 Grad. Am Wochenende wird es aber wechselhafter und kühler. Regional ist dann auch Regen dabei. Also: den Freitag genießen. Video herunterladen (22,9 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig im Land In Rheinland-Pfalz und Hessen findet ab heute die länderübergreifende Hochwasserübung "Gilgamesch" des Landkreises Limburg-Weilburg und des Rhein-Lahn-Kreises statt. Das Ganze dauert bis Sonntag. Ziel der Übung ist es, die Organisation und die Abläufe der Stäbe einem Stresstest zu unterziehen und die Reaktionsfähigkeit im Ernstfall zu verbessern. "Demokratie gewinnt!" So lautet das Bündnistreffen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) heute in Mainz. Es ist mit der Initiative "Schule der Zukunft" verknüpft und soll als Plattform für den Austausch der Mitglieder dienen. Außerdem soll es Input für neue Kooperationen im Bereich "Bildung der Zukunft" geben. Auch Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nimmt an dem Treffen teil. Das Nationalparkamt am ehemaligem Bunker Erwin im Hunsrück wird von Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) eingeweiht. Durch die Unterbringung des Amtes an dieser Stelle sollen die Zusammenarbeit von Verwaltung und Rangerinnen und Rangern gefördert und Rohstoffe eingespart werden. Der Kommandobunker Börfink, genannt Bunker Erwin, ist eine ehemals geheime unterirdische Führungsanlage der NATO in der Nähe von Börfink bei Birkenfeld. Von hier aus wurde während des kalten Krieges die Luftraumüberwachung Mitteleuropas gesteuert.

6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Es ist 6 Uhr. Morgen wird das in diesem Moment auch noch so sein. Am Sonntag allerdings ist um 6 Uhr schon 7 Uhr 😁🙈! Hehe. Na, verwirrt? Aber bestimmt wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden bei uns die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt - also, eine Stunde vorwärts.