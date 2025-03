per Mail teilen

Ein im Westerwald lebender Priester ist wegen Missbrauchs einer Achtjährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das ist EIN Thema an diesem Donnerstagmorgen:

6:26 Uhr Trump verhängt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Import-Autos Der Blick nach Übersee. Im transatlantischen Handelsstreit hat US-Präsident Donald Trump eine neue Runde eingeläutet, indem er Zölle auf Autoimporte angekündigt hat, in Höhe von 25 Prozent! Auch Lieferungen von Auto-Teilen aus dem Ausland sollen betroffen sein. Was bisher bekannt ist, haben die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau für euch zusammengefasst: US-Präsident Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an

6:20 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Hamburg beginnt der Mordprozess gegen zwei Männer. Die beiden Angeklagten sollen im August 2024 mit ihren beiden Autos ein illegales Rennen gegeneinander gefahren sein. Dabei sollen beide Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten in ein auf der Straße fahrendes Auto gerast sein. Es wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und völlig zerstört. In dem Wagen saß eine Frau mit ihren beiden zweijährigen Söhnen. Ein Kind starb, ein Junge und die Mutter erlitten schwere Verletzungen. Tatort Mallorca: Ein Deutscher soll auf der Urlaubsinsel einen anderen Deutschen getötet haben. Heute beginnt am Landgericht in der Inselhauptstadt Palma der Prozess gegen ihn. Ohne zuvor ein Wort gewechselt zu haben, soll sich der Angeklagte im Oktober 2023 mit einem Messer auf das Opfer gestürzt und elfmal zugestochen haben. Der Anklage zufolge starb der 33-Jährige qualvoll. Die Deutsche Bahn zieht Bilanz und veröffentlicht ihre Jahreszahlen für 2024. Dabei wird es auch darum gehen, wie der Konzern aus der Krise fahren will. Denn der bundeseigene Konzern steckt in der tiefsten Krise seines Bestehens. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr erreichte im vergangenen Jahr einen historischen Tiefpunkt. Das Schienennetz ist marode und überlastet.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Welche Maßnahmen hat das Land bislang getroffen, um die geplante Krankenhausreform des Bundes 2027 umzusetzen und wie sieht der weitere Fahrplan aus? Darüber informiert Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Morgen in Mainz. Der Wirtschaftsausschuss des Landtags kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um den Bericht von "Business Insider" über Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), nachdem ihr Ehemann, ein Unternehmer, Unterstützung von der landeseigenen Förderbank ISB bekommen haben soll. Schmitt war damals stellvertretende ISB-Verwaltungsratschefin. Beantragt hat die Sitzung die CDU-Landtagsfraktion. Sie will über mögliche Interessenkonflikte von Schmitt reden. Auch der Rechtsausschuss tagt heute. Es geht unter anderem um eine Messerattacke in der Psychiatrie des Pfalzklinikums Klingenmünster. Im Februar hatte dort ein Patient einen Mitpatienten mit einem Besteckmesser angegriffen und verletzt.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Noch nicht der ganz große Wurf in Sachen Frühling, aber schon mal nicht schlecht: Wenn sich der Nebel vom Morgen verzogen hat, sieht es am Himmel über RLP heute nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Häufig strahlt die Sonne und es wird bis zu 18 Grad warm. Darauf kann man aufbauen, finde ich 😁! Video herunterladen (24,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Priester wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt Der Fall liegt schon Jahre zurück. Ein Priester soll 2019 in Liechtenstein ein achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Zur Verhandlung in Liechtenstein war der Angeklagte damals nicht erschienen. Jetzt, sechs Jahre später, hat das Amtsgericht Montabaur ihn zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Warum ein Gericht in Deutschland zuständig ist und welche Strafe der Mann bekommen hat, haben Kai Laufen und Raphael Rauch zusammengefasst. Auch Kontakte zu Rechtsextremismus Priester wegen Missbrauchs einer Achtjährigen verurteilt Das Amtsgericht Montabaur hat einen Priester wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Die Tat ereignete sich 2019 im Fürstentum Liechtenstein. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP