Vor fünf Jahren hat die Corona-Pandemie Deutschland erreicht. Der SWR zeichnet die Spuren der Pandemie heute Abend in einer Sondersendung nach. Das ist EIN Thema heute:

9:32 Uhr Busfahrzeiten, Kulturprogramm oder Abfall-Kalender - Landkreis Kusel mit neuer App Der Kreis Kusel stellt heute seine neue App vor. Bürgerinnen und Bürger können mit ihr ab Mitte Mai verschiedenste Infos aus dem Kreis abrufen. Die App bietet beispielsweise ein virtuelles Rathaus, einen Abfall-Kalender, das aktuelle Kulturprogramm und Busfahrzeiten. Für Touristen wurde ein separater Modus integriert. Die App soll ab Mitte Mai zum Download bereitstehen. Sendung am Do. , 27.3.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:23 Uhr Kind zerkratzt Autos Ein Kind hat in Ingelheim (Rheinhessen) zehn parkende Autos beschädigt. Laut Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie es mit einem Stock an den Autos entlanglief und den Lack zerkratzte. Die Polizei konnte das Kind und seine Eltern ausfindig machen. Die Beamten führten ein "erzieherisches Gespräch" im Beisein der Eltern. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten und nach Zeugen. Sendung am Do. , 27.3.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:59 Uhr Landesjagdverband kritisiert 24/7-Jagd auf Mufflons Im Kreis Bad Kreuznach dürfen Mufflons jetzt rund um die Uhr gejagt werden, damit also auch nachts. Das hat die obere Jagdbehörde verfügt. Als Grund nennt der Verband eine zu hohe Anzahl von Mufflons in der Region. Der rheinland-pfälzische Landesjagdverband kritisiert die Verfügung. Meine Kollegin Vanessa Siemers mit den Einzelheiten:

8:33 Uhr Europaweite Drogenrazzia - auch in Rheinland-Pfalz Bei einer europaweiten Drogenrazzia haben hunderte Polizisten am frühen Morgen auch in Rheinland-Pfalz Wohnungen und Büros durchsucht. Weitere Razzien fanden im Raum Köln/Bonn und in Baden-Württemberg sowie in Belgien, den Niederlanden, Polen und Spanien statt. Ziel der Aktion ist es nach offiziellen Angaben einen internationalen Drogenring zu zerschlagen. Elf Verdächtige wurden verhaftet. Sendung am Do. , 27.3.2025 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:22 Uhr Auto verliert Motorblock nach Unfall - Vollsperrung auf der A61 Ein Verkehrsunfall auf der A61 zwischen Worms und Gundersheim hat dort in der Nacht zu einer Vollsperrung der Autobahn geführt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin überholen, hatte aber ein anderes Auto auf der linken Spur übersehen – die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto der Frau drehte sich, stieß gegen die Leitplanke und verlor nach Polizeiangaben den Motorblock. Um die Fahrbahn von Öl zu reinigen, war die A61 zwischen Worms-Mörstadt und Gundersheim bis in den frühen Morgen gesperrt. Die Autofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Sendung am Do. , 27.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:53 Uhr Ausflugstipp: Weinbergpfirsiche blühen im Moseltal Rheinland-Pfalz hat für uns Einheimische als auch für Gäste ja sehr viel zu bieten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll 🙈! Aktuell zieht uns natürlich beispielsweise die Mandelblüte in Gimmeldingen in ihren Bann. Und auch an der Mosel kann sich das Auge derzeit an etwas besonderem erfreuen: dem Weinbergpfirsich. Wein- und Kulturbotschafterin Irmgard Spreier kommt ins Schwärmen: Audio herunterladen (368 kB | MP3)

7:30 Uhr "Abenteuerliches Wendemanöver" bringt Paketboten Ärger ein Weil er ein, laut Polizei, "abenteuerliches Wendemanöver“ hingelegt hatte, ist einem Paketzusteller in Bingen ein Päckchen aus dem Lieferwagen gefallen. Eine Streife sammelte das Paket ein und brachte es dem Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige unter Drogen stand. Er musste mit zur Dienstelle. Seine Pakete wurden von einem Kollegen ausgeliefert. Sendung am Do. , 27.3.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:22 Uhr Kinder und Jugendliche werden für Jugendmaskenzug ausgezeichnet Gute bzw. schöne Meldungen kommen im Nachrichten-Alltag ja leider oft viel zu kurz. Von daher jetzt gut aufgepasst. Hier kommt eine solche schöne Meldung: Vor knapp vier Wochen zogen hunderte Kinder und Jugendliche bunt kostümiert durch die Mainzer Innenstadt. Für ihre Kostüme beim Jugendmaskenzug hatten sich viele der jungen Teilnehmer im Vorfeld richtig viel Mühe gegeben. Heute werden einige von ihnen für ihre Mühen belohnt. Jugendministerin Katharina Binz (Grüne) überreicht beispielsweise der Mainzer Kita St. Emmeran und der Ludwig-Schwamb-Schule den Preis des Ministeriums für besonders großes Engagement und jeweils 222 Euro. Wenn das mal keine strahlenden Gesichter hervorruft 😊🥳! Mainz Angeführt von Prinzessin Luise I. Kinder- und Jugendmaskenzug rollte durch Mainz Der 67. Kinder- und Jugendmaskenzug rollte am Samstag durch Mainz. Er zählt zu den größten Kinder-Umzügen in ganz Europa. Sendung am Mi. , 26.3.2025 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

7:12 Uhr Leipziger Buchmesse öffnet Ihr kennt das vielleicht. Wenn man mal ein richtig gutes Buch gefunden hat, möchte man gar nicht mehr aufhören zu lesen. Neues Lese-"Material" liefert ab heute die Leipziger Buchmesse. Bis Sonntag präsentieren dort mehr als 2.000 Aussteller aus 45 Ländern Neuheiten rund ums Buch. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Gestern Abend zur feierlichen Eröffnung der Buchmesse wurde im Leipziger Gewandhaus der Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Er ging an den belarussischen Schriftsteller Alhierd Bacharewitsch für den Roman „Europas Hunde“. Sendung am Do. , 27.3.2025 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:05 Uhr Rehe fressen sich satt - auf Gartenschau in Kaiserslautern Oje! Wer von euch ab April die Gartenschau in Kaiserslautern besuchen will, sollte sich von der Vorstellung blühender Blumenbeete lieber verabschieden. Denn es gibt kaum noch welche davon. Die Blumen wurden einfach gefressen. Die Rehe haben zahlreiche Pflanzen auf der Gartenschau Kaiserslautern angefressen. Gartenschau Kaiserslautern Die Story dahinter, hört ihr hier:

6:55 Uhr History: Der 27. März im Jahr ... 2020: Nordmazedonien wird als 30. Mitglied in die Nato aufgenommen. Als Voraussetzung war zuvor der Namensstreit des kleinen Balkanstaats mit Griechenland beigelegt worden. 1980: Im Ekofisk-Ölfeld (Norwegen) sinkt die Versorgungsinsel "Alexander Kielland", nachdem einer der fünf schwimmenden Ponton-Pfeiler gebrochen war. 123 Menschen kommen ums Leben. 1955: In der DDR wird die Jugendweihe als offizieller Festakt eingeführt. Sie war mit einem Gelöbnis auf den Sozialismus verbunden. Nahezu jeder 14-Jährige nahm bis zur Wende mehr oder weniger freiwillig daran teil.

6:47 Uhr Urteil nach Hundekot-Angriff auf AfD-Politikerin von Storch Das Amtsgericht Daun hat einen Mann zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch bei einer Veranstaltung der Partei in Daun mit Hundekot beschmiert hatte. Laut Gericht machte sich der Mann der gemeinschaftlichen Körperverletzung schuldig. Die Richterin ging in der Urteilsbegründung von einer gemeinschaftlichen Tat aus. Eine Frau hatte demnach im Vorfeld den Hundekot besorgt. Ein anderer Mann filmte die Aktion und stellte das Video ins Internet. Sie wurden vom Gericht jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt. Die drei Angeklagten wurden auch der üblen Nachrede gegen eine Person des politischen Lebens für schuldig befunden. Sie hätten die AfD-Politikerin von Storch durch ihre Aktion lächerlich gemacht, so die Richterin zur Begründung. Sendung am Do. , 27.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:41 Uhr Wechsel an Spitze der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz Die Bundeswehr im Land hat einen neuen Chef. Es ist Oberst Michael Trautermann, der sein Amt bei einem Appell in Mainz übernommen hat. Das Landeskommando Rheinland-Pfalz repräsentiert die Bundeswehr in Rheinland-Pfalz und ist erster Ansprechpartner für die Landesregierung. Es ist für die Verteidigung zuständig und schützt die dafür wichtige Infrastruktur. Video herunterladen (64,7 MB | MP4)

6:34 Uhr 82-jährige überfährt Frau auf Supermarktparkplatz - Schaulustige stören Retter Tragischer Unfall gestern auf einem Supermarktparkplatz in Kirn. Eine 82-jährige Autofahrerin hat dort eine Frau angefahren und schwer verletzt. Das Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, mussten sich die Retter während ihres Einsatzes noch mit Schaulustigen auseinandersetzen. Da fehlen mir die Worte! Kirn Schaulustige behindern Rettungseinsatz Frau auf Supermarktparkplatz in Kirn überrollt Eine 82-jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Kirn eine Frau umgefahren. Die Frau musste schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen werden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:26 Uhr Trump verhängt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Import-Autos Der Blick nach Übersee. Im transatlantischen Handelsstreit hat US-Präsident Donald Trump eine neue Runde eingeläutet, indem er Zölle auf Autoimporte angekündigt hat, in Höhe von 25 Prozent! Auch Lieferungen von Auto-Teilen aus dem Ausland sollen betroffen sein. Was bisher bekannt ist, haben die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau für euch zusammengefasst: US-Präsident Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an

6:20 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Hamburg beginnt der Mordprozess gegen zwei Männer. Die beiden Angeklagten sollen im August 2024 mit ihren beiden Autos ein illegales Rennen gegeneinander gefahren sein. Dabei sollen beide Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten in ein auf der Straße fahrendes Auto gerast sein. Es wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und völlig zerstört. In dem Wagen saß eine Frau mit ihren beiden zweijährigen Söhnen. Ein Kind starb, ein Junge und die Mutter erlitten schwere Verletzungen. Tatort Mallorca: Ein Deutscher soll auf der Urlaubsinsel einen anderen Deutschen getötet haben. Heute beginnt am Landgericht in der Inselhauptstadt Palma der Prozess gegen ihn. Ohne zuvor ein Wort gewechselt zu haben, soll sich der Angeklagte im Oktober 2023 mit einem Messer auf das Opfer gestürzt und elfmal zugestochen haben. Der Anklage zufolge starb der 33-Jährige qualvoll. Die Deutsche Bahn zieht Bilanz und veröffentlicht ihre Jahreszahlen für 2024. Dabei wird es auch darum gehen, wie der Konzern aus der Krise fahren will. Denn der bundeseigene Konzern steckt in der tiefsten Krise seines Bestehens. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr erreichte im vergangenen Jahr einen historischen Tiefpunkt. Das Schienennetz ist marode und überlastet.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Welche Maßnahmen hat das Land bislang getroffen, um die geplante Krankenhausreform des Bundes 2027 umzusetzen und wie sieht der weitere Fahrplan aus? Darüber informiert Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Morgen in Mainz. Der Wirtschaftsausschuss des Landtags kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um den Bericht von "Business Insider" über Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), nachdem ihr Ehemann, ein Unternehmer, Unterstützung von der landeseigenen Förderbank ISB bekommen haben soll. Schmitt war damals stellvertretende ISB-Verwaltungsratschefin. Beantragt hat die Sitzung die CDU-Landtagsfraktion. Sie will über mögliche Interessenkonflikte von Schmitt reden. Auch der Rechtsausschuss tagt heute. Es geht unter anderem um eine Messerattacke in der Psychiatrie des Pfalzklinikums Klingenmünster. Im Februar hatte dort ein Patient einen Mitpatienten mit einem Besteckmesser angegriffen und verletzt.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Noch nicht der ganz große Wurf in Sachen Frühling, aber schon mal nicht schlecht: Wenn sich der Nebel vom Morgen verzogen hat, sieht es am Himmel über RLP heute nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Häufig strahlt die Sonne und es wird bis zu 18 Grad warm. Darauf kann man aufbauen, finde ich 😁! Video herunterladen (24,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Priester wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt Der Fall liegt schon Jahre zurück. Ein Priester soll 2019 in Liechtenstein ein achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Zur Verhandlung in Liechtenstein war der Angeklagte damals nicht erschienen. Jetzt, sechs Jahre später, hat das Amtsgericht Montabaur ihn zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Warum ein Gericht in Deutschland zuständig ist und welche Strafe der Mann bekommen hat, haben Kai Laufen und Raphael Rauch zusammengefasst. Auch Kontakte zu Rechtsextremismus Priester wegen Missbrauchs einer Achtjährigen verurteilt Das Amtsgericht Montabaur hat einen Priester wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Die Tat ereignete sich 2019 im Fürstentum Liechtenstein. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP