Nach einem "Po-Grabscher" soll eine 20-Jährige einen Mann tödlich verletzt haben. Heute beginnt in Kaiserslautern der Prozess. Das ist ein Thema an diesem Morgen.

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverfassungsgericht will heute sein Urteil zum Solidaritätszuschlag verkünden. Sollte der Zuschlag für verfassungswidrig erklärt werden, hätte das schwerwiegende Folgen für den Bundeshaushalt: Über den Soli fließen jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge in den Etat. Seit 2021 müssen den Soli nur noch Besserverdienende, Unternehmen und Kapitalanleger zahlen, für 90 Prozent der Steuerpflichtigen wird er nicht mehr fällig. Unter dem Vorsitz Baden-Württembergs beginnt heute die dreitägige Konferenz der Agrarminister im Kurhaus Baden-Baden. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie die Umsetzung der EU-Agrarpolitik und der Bürokratieabbau in der Landwirtschaft. In Paris empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bei der Begegnung geht es Macron um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes durch Frankreich.

6:24 Uhr So läuft es auf den Straßen ...wenn ihr so langsam seid, dass ihr nicht geblitzt, sondern gemalt werdet, dann steht ihr wahrscheinlich im Stau :-).

6:14 Uhr Das zweithöchste Amt in der Bundesrepublik... ... hat seit gestern Julia Klöckner (CDU). Sie wurde in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags zur Bundestagspräsidentin gewählt. Warum das für Rheinland-Pfalz historisch ist, erklärt mein Social-Media-Kollege Fabian in 30 Sekunden:

6:05 Uhr So wird das Wetter Eine Kaltfront zieht über uns hinweg und bestimmt heute das Wetter in Rheinland-Pfalz. Dichte Wolkenfelder liegen am Vormittag über dem Land. Später lockert es von Nordwesten her auf und es gibt sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen nur noch 10 bis 15 Grad. Aber Claudia Kleinert machte in der Wettervorhersage gestern Abend schon mal Hoffnung auf Donnerstag und Freitag. Dann setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch. Video herunterladen (28,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mit einem Staatsakt würdigt das Land Rheinland-Pfalz in Mainz den langjährigen ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel (CDU). Er ist am 2. März im Alter von 92 Jahren gestorben. In Kaiserslautern beginnt der Prozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof. Die wegen Körperverletzung mit Todesfolge Angeklagte soll als Heranwachsende im Juni 2024 einen Mann mit einem Messerstich verletzt haben, an dessen Folgen dieser noch am Ort starb. Vor der Attacke soll der Mann der Frau auf einer Rolltreppe ans Gesäß gefasst haben. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einer Notwehrsituation aus, verneint aber einen Tötungsvorsatz. Die Angeklagte hat sich kurz nach der Tat gestellt. Die Verbrauchermesse Rheinland-Pfalz-Ausstellung wird heute nach sechs Jahren Pause wieder in Mainz eröffnet. Sie dauert bis zum Sonntag. Erwartet werden mehr als 150 Aussteller, die ihre Produkte aus den Bereichen Bauen, Handwerk, Wohnen, Mode, Schmuck oder Essen und Trinken präsentieren. Auf die Besucher wartet außerdem ein buntes Rahmenprogramm.