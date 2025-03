Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:41 Uhr Schweitzer-Rede im Bundestag: "Wir leben nicht mehr ganz in Frieden" Es war eine historische Sitzung gestern im Bundestag: Mit der Zweidrittelmehrheit von SPD, Union und Grünen aus dem alten Bundestag verabschiedete das Parlament eine Woche vor dem Zusammentreten der neuen Abgeordneten die Reform der Schuldenbremse für Verteidigung und Sicherheit. Einen großen Auftritt im Bundestag hatte auch RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Hier könnt ihr euch die Rede des Landeschefs noch einmal anschauen: Video herunterladen (75,8 MB | MP4)

6:30 Uhr Der Blick auf die Straße Wenn ihr gleich mit dem Auto los müsst, drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut durchkommt. Hier geht's zu unserem aktuellen Verkehrsüberblick, da könnt ihr vor der Fahrt mal draufschauen, wenn ihr wollt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:17 Uhr Brand in Wohnhaus in St. Goar In St. Goar im Rhein-Hunsrück-Kreis hat ein Wohnhaus gebrannt. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Wir halten euch an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden! Sendung am Mi. , 19.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Prozess vor dem Trierer Landgericht gegen einen Bundespolizisten wegen Körperverletzung im Amt wird heute das Urteil erwartet. Der Beamte aus Nordrhein-Westfalen soll einen am Boden liegenden Mann in der Eifelstadt Prüm nach einer Verfolgungsjagd geschlagen und getreten haben. In Sprendlingen findet am Abend ein Festakt zum 200-jährigen Jubiläum der Synagoge statt. Zu der Veranstaltung wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) erwartet. Ebenfalls in Trier beginnt der Prozess gegen zwei Angeklagte, die in ihren Läden cannabishaltige Hanfprodukte verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen gewerbsmäßigen und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zur Last. Das Urteil könnte richtungsweisend sein.

6:02 Uhr So wird das Wetter im Land Gute Nachrichten vom Wetter: Es soll noch sonniger und wärmer werden. Die Temperaturen klettern heute auf 14 bis 18 Grad. Und dieser Trend hält laut Vorhersage auch noch weiter an. Am Donnerstag sollen es 16 bis 19 Grad werden. Am Freitag können wir dann aber gebührend das Wochenende einläuten. Bei 18 bis 23 Grad soll es frühlingshaft heiter bis sonnig werden. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)