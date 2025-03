Bei Bingen gab es einen tödlichen Autounfall, in St. Goar brannte eine Doppelhaushälfte und in Mainz sollen Obdachlose künftig eine Übernachtungsgebühr in Unterkünften zahlen. Das und mehr im RLP-Newsticker am Mittwoch.

8:07 Uhr 🎂 Ein kleines Quiz zum Geburtstagskind Bruce Willis Schauspieler Bruce Willis wird heute 70 Jahre. Yippie ya yay, Schweinebacke! In unzähligen Filmen hat er gespielt, aber seine Rolle als Polizist John McClane in den "Stirb langsam"-Filmen ist einfach Kult. Seit 2022 ist es ruhig um Bruce Willis geworden. Man sieht ihn jetzt nur noch selten in der Öffentlichkeit, da er an einer seltenen, schnell fortschreitenden Form von Demenz erkrankt ist. Seinen Geburtstag würdigen wir dennoch mit einem kleinen Quiz. Welche Verbindung hat Bruce Willis zu Rheinland-Pfalz? Ihm gehört ein Weingut an der Mosel Er ist in Idar-Oberstein geboren Er ist Ehrenmitglied beim 1. FC Kaiserslautern irrelevant: Ihm gehört ein Weingut an der Mosel

richtige Antwort: Er ist in Idar-Oberstein geboren

irrelevant: Er ist Ehrenmitglied beim 1. FC Kaiserslautern Die gegebene Antwort ist

7:55 Uhr A61: Lkw verliert Salpetersäure Spurensuche einmal anders: Ein Transporter aus Worms hat in der Nacht laut Autobahnpolizei auf der gesamten Strecke von Worms bis Dannstadt eine Spur von Salpetersäure hinterlassen - laut Routenplaner sind das knapp 30 Kilometer! Bei Dannstadt habe der Fahrer dann bemerkt, dass seine Ladung ausläuft. Er habe gedreht und sei zurück nach Worms gefahren. Auch dabei sei weiter Salpetersäure ausgelaufen. Sämtliche Spuren mussten entfernt werden. Mit Salpetersäure werden unter anderem Düngemittel, Farb- und Sprengstoffe hergestellt. Wenn man die Dämpfe einatmet, kann ein Lungenödem entstehen. Außerdem kann man sich damit die Haut und die Augen verätzen. Sendung am Mi. , 19.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:40 Uhr Ist der Verkauf von Cannabis-Produkten rechtens? Das Urteil in einem Prozess, der ab heute in Trier verhandelt wird, könnte richtungsweisend sein. Die beiden Angeklagten sollen zwischen Dezember 2018 und April 2019 in Trier, Bonn und Heidelberg sogenannte Head-Shops betrieben haben. Dort verkauften sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft neben legalen Rauch- und Konsumutensilien für Cannabis auch THC-arme Cannabissorten wie CBD-Öle, Liquids und Marihuanablüten. Der Hauptangeklagte soll auch einen Online-Shop betrieben und in Trier den deutschlandweit ersten Verkaufsautomaten für Cannabisprodukte aufgestellt haben, über den er diese Produkte verkaufte. Das Gericht muss nun klären, ob der Verkauf von Cannabis-Produkten rechtens war oder es sich um ein Drogendelikt handelte. Trier Prozess am Landgericht Trier Verkauf von Cannabis-Produkten: Geschäftsmodell oder Drogendelikt? Das Urteil könnte richtungsweisend sein. Heute beginnt in Trier der Prozess gegen zwei Angeklagte, die in ihren Läden cannabishaltige Hanfprodukte verkauft haben.

7:23 Uhr Lkw mit Windradteil blockiert Autobahnabfahrt Sachen gibt's: Stolze zwölf (!) Stunden hat ein Schwertransporter mit einem Windrad-Teil gestern die Abfahrt von der A61 bei Speyer auf die B9 in Richtung Wörth blockiert. Ein Rotorblatt hatte sich im Gebüsch verhakt. Die Straßenmeisterei musste die Büsche absägen, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Hinter dem ersten Schwertransport folgten noch zwei weitere. Als die Abfahrt wieder frei war, mussten die Transporter an einer Zwischenstation warten, bis sie weiterfahren können. Denn das genehmigte Zeitfenster für Schwertransporte war zwischenzeitlich abgelaufen. Schaut euch das mal auf unserem Instagram-Kanal an: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:09 Uhr Schienenersatzverkehr wegen Dachsen - an den Schulen hakt es noch Vielleicht habt ihr davon gehört: In der Pfalz mussten mehrere Bahnstrecken gesperrt werden, weil sie von Dachsbauten unterhöhlt sind - zuletzt zwischen Landau und Winden. Stattdessen wurde vielerorts ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, doch gerade bei den Schulbussen klappt das bislang noch nicht so gut. Ein Beispiel von der Strecke zwischen Bad Dürkheim und Deidesheim, die mindestens bis zum Jahresende für Züge gesperrt ist: Viele Schülerinnen und Schüler der IGS Deidesheim/Wachenheim kamen laut der Kreisverwaltung Bad Dürkheim an den ersten beiden Tagen deutlich zu spät - teilweise erst nach 9 Uhr. Pünktlich waren nur die, die schon um 7 (!) Uhr an der Schule ankamen oder vom "Elterntaxi" profitierten. Meine Kollegin Nicoletta Prevete fasst zusammen:

7:00 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Brüssel will die EU-Kommission eine Strategie zur Zukunft der europäischen Verteidigung vorstellen. In dem sogenannten Weißbuch wird es unter anderem um mögliche Gemeinschaftsprojekte und die Finanzierung der geplanten Aufrüstung gehen. US-Astronautin Suni Williams und ihr Kollege Barry Wilmore sollten eigentlich nur rund eine Woche im All bleiben, strandeten aber mehr als neun Monate dort. Nun endlich kehren sie von der Internationalen Raumstation ISS zurück. Ihre Kapsel der "Crew 9" landete heute im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida. Auf Geheiß von US-Präsident Trump werden weitere Dokumente zur Ermordung des damaligen Präsidenten John F. Kennedy der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist unklar, ob diese Dokumente neue Erkenntnisse über das Attentat im Jahr 1963 liefern.

6:41 Uhr Schweitzer-Rede im Bundestag: "Wir leben nicht mehr ganz in Frieden" Es war eine historische Sitzung gestern im Bundestag: Mit der Zweidrittelmehrheit von SPD, Union und Grünen aus dem alten Bundestag verabschiedete das Parlament eine Woche vor dem Zusammentreten der neuen Abgeordneten die Reform der Schuldenbremse für Verteidigung und Sicherheit. Einen großen Auftritt im Bundestag hatte auch RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Hier könnt ihr euch die Rede des Landeschefs noch einmal anschauen: Video herunterladen (75,8 MB | MP4)

6:30 Uhr Der Blick auf die Straße Wenn ihr gleich mit dem Auto los müsst, drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut durchkommt. Hier geht's zu unserem aktuellen Verkehrsüberblick, da könnt ihr vor der Fahrt mal draufschauen, wenn ihr wollt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:17 Uhr Brand in Wohnhaus in St. Goar In St. Goar im Rhein-Hunsrück-Kreis hat seit dem Morgen ein Wohnhaus gebrannt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Laut Polizei bestand zeitweise die Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift. Inzwischen ist der Brand aber unter Kontrolle. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Wir halten euch an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden! Sendung am Mi. , 19.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Prozess vor dem Trierer Landgericht gegen einen Bundespolizisten wegen Körperverletzung im Amt wird heute das Urteil erwartet. Der Beamte aus Nordrhein-Westfalen soll einen am Boden liegenden Mann in der Eifelstadt Prüm nach einer Verfolgungsjagd geschlagen und getreten haben. In Sprendlingen findet am Abend ein Festakt zum 200-jährigen Jubiläum der Synagoge statt. Zu der Veranstaltung wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) erwartet. Ebenfalls in Trier beginnt der Prozess gegen zwei Angeklagte, die in ihren Läden cannabishaltige Hanfprodukte verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen gewerbsmäßigen und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zur Last. Das Urteil könnte richtungsweisend sein.

6:02 Uhr So wird das Wetter im Land Gute Nachrichten vom Wetter: Es soll noch sonniger und wärmer werden. Die Temperaturen klettern heute auf 14 bis 18 Grad. Und dieser Trend hält laut Vorhersage auch noch weiter an. Am Donnerstag sollen es 16 bis 19 Grad werden. Am Freitag können wir dann aber gebührend das Wochenende einläuten. Bei 18 bis 23 Grad soll es frühlingshaft heiter bis sonnig werden. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)