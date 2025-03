Wochen gegen Rassismus, Termin für Mandelblütenfest steht, mehr Koksdelikte

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:00 Uhr Über den Tellerrand: Deutschland und die Welt Die EU-Außenminister treffen sich. Themen sind unter anderem die Planungen für weitere Militärhilfen für die Ukraine, die Beziehungen der EU zu den USA, die Iran-Politik und die Lage im Nahen Osten. Bei einer weiteren Syrien-Konferenz in Brüssel soll weitere Unterstützung für die Menschen in Syrien und Syrien-Flüchtlinge im Ausland mobilisiert werden. Unter Beobachtung steht die weitere Entwicklung der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Es tagen unter anderem die Gremien von SPD, Grünen und Linken.

7:20 Uhr RLP-Sozialministerium in der Kritik Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat Stellen unter anderem im Leitungsteam von Ministerpräsident Alexander Schweitzer nicht öffentlich ausgeschrieben. Nach entsprechender Kritik des Landesrechnungshofs hat der SWR recherchiert, dass es um sieben Positionen im früheren Ministerium des SPD-Politikers geht. Die meisten davon liegen bei einem Bruttogehalt zwischen 4.600 und bis zu 7.600 Euro im Monat. Warum die Stellen nicht ausgeschrieben wurden, ist weiter unklar. Das Ministerium beruft sich darauf, nicht generell ausschreiben zu müssen, was stimmt. Trotzdem schreiben andere Ministerien aus Transparenzgründen immer aus. Laut Rechnungshof würde auch das Sozialministerium grundsätzlich alle Stellen ausschreiben, aber eben nicht die sieben im Leitungsstab. Das findet der Rechnungshof nicht nachvollziehbar.

7:10 Uhr 🌸 Termin für Mandelblütenfest in Gimmeldingen steht Das sind doch frühlingshafte Neuigkeiten: Der Weinort Neustadt-Gimmeldingen bereitet sich auf das inzwischen bundesweit bekannte Mandelblütenfest vor. Die Veranstalter haben gestern den Termin festgelegt und sich für das kommende sowie das darauf folgende Wochenende entschieden. Die Festmeile werde dabei etwas größer sein, sagt Malte Ehlen vom Tourismusbüro - damit sich die vielen Besucher besser verteilen:

Das LKA Rheinland-Pfalz musste sich im vergangenen Jahr mit mehr Delikten im Zusammenhang mit Kokain auseinandersetzen. Das Plus beträgt fast 30 Prozent. Im Gegensatz dazu ging im gleichen Zeitraum die Gesamtzahl der registrierten Rauschgiftdelikte im Land um ein Drittel zurück. Meine Social-Kolleginnen und -Kollegen haben für euch die wichtigsten Fakten zusammengeschrieben:

6:22 Uhr ☎️ Trump will schon morgen mit Putin sprechen Wir blicken mal kurz schon über den Tellerrand, da es eine Nachricht ist, die uns alle betrifft. US-Präsident Donald Trump hat eben auf einem Flug von Florida nach Washington angekündigt, dass er schon morgen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe für die Ukraine sprechen will. Er sagte: "Über das Wochenende wurde viel Arbeit geleistet. Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg zu einem Ende bringen können." Auch der Kreml hatte in den vergangenen Tagen bereits ein Telefonat zwischen den beiden Regierungschefs in Aussicht gestellt. Beide Seiten seien sich einig, dass ein solcher Anruf notwendig sei, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Donald Trump bei einer Rede im US-Justizministerium AFP

6:15 Uhr ❄️ Schneelandschaft Apropos frostiger Morgen. Am Freitag erreichte uns noch ein gar winterliches Foto von unserem Leser Volkhart Welter, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Er schreibt dazu: "Der bedeckte Morgenhimmel um viertel nach 9 Uhr vom Erbeskopf mit Blickrichtung zum Westrich lässt nur einen schmalen Streifen der Rest-Mörgenröte bei -0,5°C zu." Sieht natürlich schick aus, aber wegen mir könnte sich doch der Frühling nun entscheiden, herauszukommen. Oder? Volkhart Welter

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Deutsche Bahn absolviert heute eine Baustellenbesichtigung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr im Jahr 2021. Dabei geht es um Einblicke in die Tunnelarbeiten entlang der Ahrstrecke. Gezeigt werden drei Tunnel in unterschiedlichen Bauzuständen. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus beginnen. Sie dauern bis zum 30. März und stehen unter dem Motto "Menschenwürde schützen". Auch in diesem Jahr beteiligen sich viele rheinland-pfälzische Städte und Gemeinden mit Aktionen und Veranstaltungen. Ein Fan von Mainz 05 steht heute wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vor dem Amtsgericht. Er soll sich im Oktober 2022 an Ausschreitungen während eines Spiels gegen Köln beteiligt und andere Fans zur Gewalt angestachelt haben. In Folge der Auseinandersetzung wurden 15 meist unbeteiligte Fans und ein Fanbeauftragter verletzt.

6:03 Uhr 🥶 Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der Montagmorgen beginnt frostig, und im Verlauf des Vormittags breiten sich Wolken aus. Es bleibt aber trocken. Zum Nachmittag klart es allmählich schon wieder auf, bei Temperaturen von 6 bis 11 Grad. Die nächsten Tage werden dann wärmer und oft sonnig. Video herunterladen (22,4 MB | MP4)