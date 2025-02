Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) haben sich im ersten TV-Duell vor der Bundestagswahl einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Ein Thema an diesem Montag.

9:49 Uhr "Sicherheit bei Großveranstaltungen" ist Thema im Stadtrat von Pirmasens Der Stadtrat von Pirmasens beschäftigt sich am Nachmittag unter anderem mit der Sicherheit bei Großveranstaltungen in der Stadt. CDU, Freie Wähler und FDP haben vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg einen Antrag eingebracht. Sie fordern die Stadtverwaltung unter anderem dazu auf, zu prüfen, ob die bestehenden Sicherheitskonzepte noch ausreichend sind oder ob an neuralgischen Punkten Poller aufgestellt werden können. Auch eine Videoüberwachung ist im Gespräch. Sendung am Mo. , 10.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:37 Uhr Aus für DRK-Kliniken in RLP: Gespräche mit der Belegschaft In Rheinhessen gibt es heute in den DRK-Tageskliniken Worms und Bad Kreuznach Versammlungen der Belegschaft. Das Deutsche Rote Kreuz hat vergangene Woche angekündigt, aus dem landesweiten Klinikgeschäft auszusteigen. Für beide DRK-Tageskliniken ist die Insolvenz beantragt. Das bedeutet, es müssen neue Betreiber gesucht werden. An beiden Standorten arbeiten insgesamt 65 Menschen. in Rheinhessen ebenfalls betroffen vom DRK-Ausstieg sind das Mainzer Schmerzzentrum und das DRK-Krankenhaus in Alzey. Sendung am Mo. , 10.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:24 Uhr Super Bowl-Umfrage: Nur was für Enthusiasten? Ich hatte euch heute am frühen Morgen gefragt, ob ihr euch den Super Bowl, das Endspiel der National Football League, angeschaut habt?. In den USA ist der Super Bowl immer wieder DER TV-Knaller des Jahres. Meiner Umfrage zufolge scheint das bei uns nicht so zu sein, vielleicht waren aber auch nur die, die ihn sich angeschaut haben, zum Zeitpunkt der Umfrage schon im Bett?! 😁 Fast 90 Prozent von euch haben angegegen, sich das NFL-Endspiel NICHT angesehen zu haben bzw. nicht daran interessiert zu sein! Wow! Dann ist das bei uns vielleicht doch nur was für Enthusiasten... Danke euch auf jeden Fall fürs Mitmachen!

9:11 Uhr Mainzer Schüler pflegen Naturschutzgebiet In Mainz geht es heute für einige Schüler des Mainzer Gutenberggymnasiums und des Schlossgymnasiums nicht in den Klassenraum, sondern ins Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Dessen Pflanzenwelt, so schreibt die Stadt Mainz auf ihrer Internetseite, sei international bekannt. Die Schüler haben heute die Aufgabe, das Gebiet zu pflegen.

8:59 Uhr Lockerung des Paragraphen 218? Wir schauen nochmal ins politische Berlin. Dort geht es heute um den Paragraphen 218. Das ist der Paragraph, der in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbietet. Mehrere Abgeordnete von SPD, den Grünen und der Linken im Bundestag fordern, dass das Abtreibungsrecht gelockert wird - am besten noch vor der Bundestagswahl in knapp zwei Wochen. Heute sollen Sachverständige zu dem Thema gehört werden. Sendung am Mo. , 10.2.2025 8:00 Uhr, DASDING News

8:47 Uhr Prügelei in Trier - Ermittlungen laufen Und nochmal sind die Fäuste geflogen. Diesmal in Trier auf dem Basilika-Vorplatz am Samstagabend. Zehn Menschen sollen beteiligt gewesen sein. Die Polizei Trier ermittelt. Worum es bei dem Streit zwischen Männern aus verschiedenen Ländern ging, ist nicht bekannt. Sechs Beteiligte wurden durch Reizgas und Schürfwunden leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Sendung am Mo. , 10.2.2025 8:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:33 Uhr Staatsanwaltschaft informiert über Massenschlägerei Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Limburg wollen heute Einzelheiten zu der Massenschlägerei auf dem Domplatz bekannt geben. In der Stadt an der Grenze zu RLP hatten sich Ende Januar dutzende Menschen aus Afghanistan geprügelt und teilweise mit Stöcken aufeinander eingeschlagen. Als die Polizei kam, flüchteten sie. Später wurden sechs verletzte Menschen in der Nähe des Domplatzes gefunden. Seit der Schlägerei sind in Limburg mehr Polizisten im Einsatz. Sendung am Mo. , 10.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:22 Uhr Demokratie - Wie funktioniert das? In Koblenz können Schülerinnen und Schüler seit gut 30 Minuten das Demokratie-Planspiel "Pimp my Future" ausprobieren. Es geht darum, dass die rund 80 Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse den Koblenzer Stadtrat nachstellen, inklusive Beratungen und Abstimmungen.

7:56 Uhr TV-Duell: Zuschauer sehen Scholz vorne Das erste TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Unions-Herausforderer Friedrich Merz (CDU) gestern Abend war in weiten Teilen ein verbaler Schlagabtausch. Wir hatten es vorhin schon mal davon. Es ging um Themen wie Migration und Wirtschaft. Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zum Ende des Duells ergab, das 37 Prozent der Befragten Olaf Scholz als Sieger sahen. 34 Prozent meinten, Friedrich Merz habe sich besser präsentiert. 29 Prozent sahen der Umfrage zufolge keinen Unterschied. Die Forschungsgruppe Wahlen hatte für die Umfrage knapp 1.400 wahlberechtigte Zuschauer befragt. Sendung am Mo. , 10.2.2025 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:21 Uhr Briefwahl - wie geht das? Das Thema "Briefwahl" hatten wir ja heute schon in den Themen des Tages. Meine Social Media-Kolleginnen und Kollegen haben hier noch mal kurz und knapp alles wichtige zur Briefwahl zusammengefasst. Schaut mal rein! Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:11 Uhr Kalenderblatt: Das geschah am 10. Februar im Jahr... 2020: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet überraschend auf eine Kanzlerkandidatur und will auch nicht mehr als Parteichefin antreten. 2001: Der japanische Automobilhersteller Toyota bringt mit dem Prius das erste Auto auf den deutschen Markt, das neben dem Verbrennungsmotor auch einen Elektromotor nutzt. 1840: Die britische Königin Victoria heiratet den deutschen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Die Ehe ist zwar arrangiert, gilt aber dennoch als Liebesheirat. 1823: In Köln startet unter dem Motto "Thronbesteigung des Helden Carneval" der erste Kölner Rosenmontagszug in der Innenstadt.

7:00 Uhr Es wird gerüttelt ... im Kreis Germersheim Solltet ihr heute im Kreis Germersheim unterwegs sein und ihr habt das Gefühl, der Boden unter euch bewegt sich, dann ist das ok so 😁. Hintergrund: Die Firma WärmeWerk will den besten Standort für eine neue Geothermieanlage finden und lässt dafür sogenannte Vibro-Trucks durch die Gemeinden im Kreis fahren. Die Trucks bringen den Untergrund mit speziellen Rüttelplatten zum Vibrieren. Dem Unternehmen zufolge ist es unwahrscheinlich, dass durch das Rütteln Schäden entstehen. Aber falls doch, werde man dafür haften. Interessanter Nebenaspekt: Die Beweislast wird umgekehrt. Heißt: Sollte es zu Schäden kommen, dann wäre es an WärmeWerk zu beweisen, dass das Unternehmen nichts mit den Schäden zu tun hat. Sendung am Mo. , 10.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:49 Uhr Tödlicher Unfall auf A643 bei Mainz Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht auf der Autobahn A643 bei Mainz. In der Überleitung zur A60 Richtung Darmstadt war ein Auto verunglückt. Ein Mensch starb, ein weiterer wurde schwer verletzt:

6:40 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Paris startet ein zweitägiger internationaler Gipfel zum Thema Künstliche Intelligenz. Frankreich empfängt Staats- und Regierungschefs, Vertreter internationaler Organisationen und Unternehmen sowie Forschende und Kunstschaffende. Bei dem Gipfel geht es unter anderem um die Zukunft der Arbeit. In Berlin ist für den Vormittag eine Banneraktion des Bündnisses "Zusammen für Demokratie" geplant. Fast 70 Organisationen sollen dabei zusammenkommen, um für Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu demonstrieren. Darunter sind Amnesty International Deutschland und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). In Stuttgart beginnt die Bildungsmesse "didacta" - laut Veranstalter die größte und wichtigste Bildungsmesse in Europa. Dort treffen sich unter anderem pädagogische Fachkräfte und Bildungsanbieter. Leitthema der Messe ist in diesem Jahr "Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie".

6:33 Uhr Super Bowl begeistert - auch in RLP! Aber dafür wach bleiben? Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs - diese beiden Teams standen sich in der vergangenen Nacht im Super Bowl, dem Endspiel der US-amerikanischen Football-Liga NFL, in New Orleans gegenüber. Die Eagles haben das Spiel nach Belieben dominiert und gingen mit einem 40:22 als glasklarer Sieger vom Platz. Wie immer war das Spiel ein Riesenspektakel. Nicht nur in den USA hatten sich Menschen versammelt, um es sich anzuschauen. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz gab es Super Bowl-Partys, beispielsweise in einem Kino in Neustadt. Ich würde gern von euch wissen: Habt ihr den Super Bowl geschaut? Klar hab ich geschaut! Inklusive Burger und Guacamole! Ich hätte Lust darauf gehabt, aber die Uhrzeit passt so gar nicht! Nein, American Football interessiert mich nicht. Abschicken

6:17 Uhr Landkreis Vulkaneifel: Einbrecher auf der Flucht Die Polizei in der Eifel sucht aktuell nach zwei flüchtigen Einbrechern. Die beiden Unbekannten waren den Angaben zufolge am frühen Morgen in Stadtkyll (LK Vulkaneifel) in eine Apotheke eingestiegen. Laut Polizei sind die mutmaßlichen Täter zu Fuß unterwegs. Autofahrer sollten keine Anhalter mitnehmen. Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag waren Unbekannte in eine Apotheke in Arzfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) eingebrochen. Sendung am Mo. , 10.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

Es wird ein nasskalter Wochenstart in Rheinland-Pfalz, eine Mischung aus Regen, Schnee und Kälte. Am Morgen kann es laut Vorhersage noch leicht frostig sein, teilweise kann es auch noch Schneeflocken geben. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen dann auf maximal 5 Grad. Ansonsten soll es heute meist stark bewölkt sein, gebietsweise mit Regen. In den nächsten Tagen werde es dann wechselhaft - bei 3 bis 8 Grad, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger in seiner Vorhersage gestern Abend:

6:04 Uhr Erstes TV-Duell: Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz 90 Minuten verbale Auseinandersetzung gestern Abend zur besten Sendezeit bei ARD und ZDF. Im ersten TV-Duell vor der Bundestagswahl versuchten Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) ihre jeweiligen Regierungspläne an die Wählerinnen und Wähler zu bringen. Den Ablauf des Duells haben die Kollegen der Tagesschau zusammengefasst. Das erste TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz