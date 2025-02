Alle DRK-Kliniken insolvent, Häftling geflüchtet, Merz kommt nach Stromberg

Sämtliche DRK-Kliniken in RLP sind insolvent. In Schifferstadt ist ein Mann aus dem Jugendgefängnis geflüchtet. CDU-Kanzlerkandidat Merz macht Wahlkampf im Land.

9:45 Uhr Krypto-Betrug: Mann verliert fast 100.000 Euro Die unfassbare Summe von knapp 100.00 Euro hat ein Mann aus Weisenheim am Sand im Kreis Bad Dürkheim verloren. Er ist auf einen Betrug mit einer Internet-Währung reingefallen. Laut Polizei hatte der Mann im Netz Werbung einer vermeintlichen Krypto-Währungsfirma entdeckt und mit einem angeblichen Mitarbeiter telefoniert. Dieser brachte ihn dazu, mehrere Überweisungen mit echtem Geld auf ein Konto auf Malta zu leisten - insgesamt 99.000 Euro. Erst als die Betrüger wieder 40.000 Euro von ihm haben wollten, wurde der Mann skeptisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:30 Uhr Attacke auf SPD-Mitglied in Mainz Erschreckend! In Mainz ist ein Mitglied der SPD gestern an einem Wahlkampfstand in der Neustadt mit einem Teleskopschlagstock bedroht worden. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall nannte die Partei nicht, nur so viel: Die Gewalt gegenüber Parteimitgliedern nehme immer mehr zu. Es sei "eine neue Stufe der Aggression erreicht", die man in Mainz bisher so nicht kannte. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Mitarbeiterin der rheinland-pfälzischen CDU-Geschäftsstelle in Mainz eine Morddrohung am Telefon erhalten. Und auch in der Westpfalz meldeten die Parteien schon mehrere Übergriffe auf ihre Mitglieder. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:16 Uhr Tierer Basketballer spielen gegen Karlsruhe 🏀 Schauen wir kurz, was heute sportlich im Land passiert... Da wären beispielsweise die Gladiators Trier, die in der zweiten Basketball-Bundesliga zu Hause auf die Lions aus Karlsruhe treffen. Die letzten beiden Spiele gegen Crailsheim und Bremerhaven haben die Trierer Basketballer verloren. Sie stehen aber noch immer auf Platz zwei der Tabelle. Das Spiel beginnt heute Abend um 19:30 Uhr in der Arena Trier. Daumen drücken! Sendung am Fr. , 7.2.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

9:01 Uhr "Future Rave" - auch so geht Demokratie In der Schule oder an einem Wahlstand mit jungen Menschen über Politik reden - das finden nicht alle Jugendlichen so prickelnd. Deswegen geht das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz einen anderen Weg: Es lädt zu einem "Future Rave" ein. Bedeutet: Nachmittags auf dem Marktplatz gibt's jede Menge Pizza und Musik. Und wer möchte, bekommt auch Infos zur Bundestagswahl. Das Bündnis hofft, so vor allem Erstwählerinnen und Erstwähler anzusprechen. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:54 Uhr Zweite Gedenk-Stele im Ahrtal für die Opfer der Flut 34 Stelen sollen es mal werden, die im Ahrtal an die 135 Opfer der Flutkatastrophe erinnern. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die erste eingeweiht, heute folgt die zweite: Sie steht am Ufer der Oberen Ahr gegenüber dem ehemaligen Campingplatz Stahlhütte. Dort waren bei der Flut im Sommer 2021 sechs Bewohner des Campingplatzes ums Leben gekommen und eine Feuerwehrfrau, die die eingeschlossenen Menschen retten wollte. Auf der Stele wird mit Texten und Bildern an sie erinnert. Die Bürgerinitiative "MemoriAHR" enthüllte im Oktober vergangenen Jahres die erste Gedenk-Stele für die Opfer der Flutkastrophe. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:26 Uhr Das "C" in der CDU... Wir alle wissen: Das "C" in der CDU steht für "christlich". Eigentlich. Aber gerade in diesen Tagen fragen sich viele, ob da nicht eher ein Fragezeichen hingehört. Zumindest haben sich die Evangelische und die Katholische Kirche in Deutschland in einem gemeinsamen Papier deutlich gegen das geplante "Zustrombegrenzungsgesetz" von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz positioniert. Der kommt heute Nachmittag nach Stromberg. Gut möglich, dass es wieder eine Demo gegen seinen Kurs in der Migrationsdebatte gibt. Unsere Reporterinnen und Reporter sind vor Ort und begleiten den Wahlkampfauftritt. Folgen der Migrationsdebatte Wenn Union und Kirchen über Kreuz liegen Traditionell zeigen die beiden Kirchen eine große Nähe zur Union. Doch seit einer kirchlichen Stellungnahme zum "Zustrombegrenzungsgesetz" von CDU-Chef Merz herrschen starke Irrit…

8:15 Uhr Mann aus Jugendgefängnis geflüchtet Der Fall wirft Fragen auf: Wieder ist ein Häftling aus einem Gefängnis in Rheinland-Pfalz entkommen. Dieses Mal aus der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt. Das Justizministerium bestätigte, dass sich der Mann kurz vor Weihnachten offenbar selbst Verletzungen zugefügt hatte und deswegen in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht wurde. Auf dem Rückweg wurden die zwei Justizvollzugsbeamten, die den Häftling begleiteten, von fünf Männern angehalten und mit Messern bedroht. Sie und der Häftling flüchteten. Bis jetzt fehlt jede Spur von ihnen. Das ist alles, was wir bisher zu dem Fall wissen: Ludwigshafen Mann und Komplizen sind untergetaucht Häftling nach Arztbesuch in Ludwigshafen von mehreren Männern befreit Der Mann aus dem Gefängnis in Schifferstadt hatte sich selbst verletzt und war ins Krankenhaus gebracht worden. Auf dem Rückweg befreiten ihn mehrere Männer aus den Händen der Justizbeamten. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:08 Uhr Richtfest für "Super-Rechenzentrum" in Mainz Es gibt etwas zu feiern: ein Richtfest auf der Ingelheimer Aue in Mainz, denn dort wird gerade ein neues Rechenzentrum hochgezogen. Das Besondere ist, dass die Anlage umweltfreundlich betrieben werden soll, mit Strom aus erneuerbarer Energie. Außerdem soll die Anlage mit Rheinwasser gekühlt werden. Und die Wärme, die beim Betrieb des Rechenzentrums entsteht, soll ins Fernwärmenetz der Stadt Mainz eingespeist werden. Anfang nächsten Jahres könnte das Rechenzentrum fertig sein. Vor allem Unternehmen sollen sich dort einmieten. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:58 Uhr Junge Frau wehrt sich gegen sexuelle Belästigung Ich mag mir kaum vorstellen, wie schlimm diese Begegnung war: Sophia wurde nachts vor ihrer Haustür in Mainz von einem Unbekannten sexuell belästigt. Aber sie ist mutig: Sie wehrt sich, ruft die Polizei. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt. Sophia hat uns ihre Geschichte erzählt, um anderen Mut zu machen. Respekt! Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:41 Uhr Probleme für Pendler im Norden von RLP Alle, die heute von Rheinland-Pfalz in Richtung Bonn fahren, müssen mit Verspätungen rechnen. Grund sind Warnstreiks im Nahverkehr: Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke Bonn werden den ganzen Tag bestreikt. Erst am Samstag um drei Uhr in der Frühe wird die Arbeit wieder aufgenommen, schreiben die Stadtwerke Bonn. Immerhin: Die Deutsche Bahn und die Mittelrheinbahn sind nicht vom Warnstreik betroffen. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:58 Uhr Aufzüge in Mainzer "Gammel-Häusern" funktionieren wieder Ihr erinnert euch vielleicht an die verwahrlosten Häuser in Mainz-Finthen? In denen es zeitweise keinen Strom gab und Ratten über die Flure liefen? Aktuell werden immerhin die kaputten Aufzüge repariert, sagt die Diakonie Rheinhessen, die sich um die Mieterinnen und Mieter kümmert. Nach wie vor müssen die vier Häuser mit den rund 100 Wohnungen wohl zwangsversteigert werden. Der frühere Besitzer, die Omage AG, hatte Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzverwalter hat aber bis jetzt keinen Käufer gefunden.

6:08 Uhr DRK zieht sich als Klinik-Betreiber zurück Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz steigt aus der Krankenhausversorgung aus - diese Meldung hat gestern Nachmittag für viel Wirbel gesorgt. Betroffen sind zehn DRK-Kliniken. Klar, dass sich Patientinnen und Patienten jetzt Sorgen machen. SWR-Korrespondent Gernot Ludwig erklärt, was diese Insolvenz konkret für uns bedeutet: Video herunterladen (36,1 MB | MP4) Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) reist heute nach Rom zu einer Privataudienz bei Papst Franziskus. Weil der Papst an Bronchitis leidet, findet die Begegnung am Wohnsitz des Kirchenoberhaupts, der Casa Santa Marta, statt. An dem Besuch am Samstagmorgen nimmt auch Schweitzers Frau teil. Schweitzer will über deutsche Politik sprechen und aus Rheinland-Pfalz erzählen. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kommt am Nachmittag zu einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei nach Stromberg. Merz war durch seinen Umgang mit der AfD bei Abstimmungen zur Asylpolitik im Bundestag in die Kritik geraten. Seitdem hat es bundesweit Demos gegen den Kurs von Merz gegeben. In Müsch wird am Vormittag die zweite Stele des "Wegs der Erinnerung für die Zukunft“ am Ahrufer eingeweiht. Der Stelenweg soll an die Hochwasserkatastrophe 2021 erinnern. Auf der Stele wird unter anderem an den Tod einer 19-jährigen Feuerwehrfrau und sechs Campingplatzbewohnern erinnert.