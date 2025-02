Die Ursache für den Schleusenunfall auf der Mosel ist bekannt, in Bernkastel-Kues und in der Südpfalz wurden Geldautomaten angegriffen und bei Worms verursachte ein Mann womöglich absichtlich einen schweren Unfall.

9:50 Uhr Neue Serie "Zugehört": Hannah aus Rheinhessen Was beschäftigt die Menschen im Land kurz vor der Bundestagswahl? Wir haben ihnen "Zugehört" - in unserem gleichnamigen Format bei Instagram. In der ersten Folge geht es um das Thema Debattenkultur in der Politik - schaut doch mal rein, was die 19-jährige Hannah aus Heidesheim dazu zu sagen hat! Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback zu unserer Serie. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:30 Uhr Leserfoto: So schön kann die Wintersonne sein Hach ja, der Blick in den Himmel ... Da wünscht man sich doch das traumhafte Winterwetter vom Wochenende zurück. Leser Guido Kriesamer aus Konz hat uns dieses tolle Foto vom vergangenen Sonntag geschickt. Im Hintergrund die Saar, im Vordergrund ein gefiederter Sonnenanbeter. Vielen Dank dafür! Bleibt die Hoffnung auf schönere Tage an diesem Wochenende. SWR Guido Kriesamer

9:05 Uhr Kalenderblatt: Das war am 6. Februar 1952: Elisabeth II. wird nach dem Tod ihres Vaters George VI. Königin und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs sowie weiterer Länder des britischen Commonwealth. Bis zu ihrem Tod im September 2022 bleibt sie 60 Jahre an der Macht. 1958: Bei einer Zwischenlandung in München auf dem Weg von Belgrad nach Manchester verunglückt der British-European-Airways-Flug 609. 23 Passagiere, darunter fast die ganze Mannschaft des englischen Fußballvereins Manchester United, kommen ums Leben. 2023: Bei zwei Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze sterben über 56.800 Menschen, mehr als 111.000 werden verletzt. Es ist das Erdbeben mit der höchsten Opferzahl seit dem Erdbeben in Haiti 2010.

8:55 Uhr Restaurantbetreiber wegen Hygiene-Verstößen verurteilt Falls ihr gerade gefrühstückt habt, hoffe ich, dass euch diese Zeilen nicht zu sehr schocken: In einer Hotelküche in Bad Kreuznach sollen unzumutbare Zustände geherrscht haben, die Rede ist von Mäusekot, Dreck und verdorbenen Lebensmitteln. Der Restaurantbetreiber wurde dafür vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Bad Kreuznach Prozess vor dem Amtsgericht Geldstrafe wegen Mäusekot und vergammeltem Essen in Bad Kreuznach Verdorbene Lebensmittel und Dreck: In Bad Kreuznach muss ein Restaurantbetreiber 8.000 Euro Strafe zahlen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:46 Uhr Worms: Raste ein Mann absichtlich ins Auto mit seiner Frau? Puh, das liest sich heftig: Ein 45-jähriger Mann steht laut Polizei im Verdacht, bei Worms mit seinem Transporter absichtlich frontal ein Auto gerammt zu haben - darin saßen seine Frau und sein Schwiegervater. Beide wurden schwer verletzt. Nach dem Unfall soll der Mann Zeugen zufolge die 40-jährige Frau noch zusätzlich körperlich angegriffen haben, sie konnten ihn festhalten, bis die Polizei kam. Alle drei Unfallbeteiligten kamen in Krankenhäuser. Sendung am Do. , 6.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:33 Uhr Windesheim: Ein Dorf und ein bewachter Flüchtling Ihr habt es bestimmt mitgekriegt, die Nachricht zu dem Geflüchteten aus Afghanistan, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Windesheim bei Bad Kreuznach lebt. Er soll Mitbewohner bedroht und angegriffen haben. Seitdem wird er rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Das kostet den Landkreis jeden Monat 40.000 Euro. Und stellt die Politik, die Justiz und ein ganzes Dorf vor Herausforderungen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Mainz haben in einer Art FAQ mal alle bisherigen Informationen zu dem Fall zusammengetragen. Windesheim Ministerpräsident Schweitzer fordert bundesweite Lösung Fakten zum Fall des bewachten Flüchtlings in Windesheim In einer Flüchtlingsunterkunft in Windesheim hat ein afghanischer Geflüchteter mehrfach Mitbewohner und Mitarbeiter bedroht. Ein Sicherheitsdienst bewacht ihn rund um die Uhr. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

8:21 Uhr Quiz: Wie darf ich meine Stimme auf dem Wahlzettel kennzeichnen? Fleißige Leserinnen und Leser unseres Newstickers am Morgen habe es längt bemerkt: Bei unseren Quizfragen geht es diese Woche rein um die Bundestagswahl. Wir möchten heute von euch wissen: Und falls ihr gerne das ganze Quiz mit zehn Fragen machen möchtet - hier geht's lang: Wahlurne, Wahlkreis und betrunkene Wähler - testen Sie Ihr Wissen im Quiz

7:55 Uhr Es gibt weniger Staus in Rheinland-Pfalz Gefühlt ist es ja meist anders, aber die Zahlen beweisen: 2024 standen die Autofahrerinnen und Autofahrer in Rheinland-Pfalz weniger im Stau als noch ein Jahr zuvor. Laut Auswertungen des ADAC sanken die Staustunden in Rheinland-Pfalz um elf Prozent. Imposant sind diese Stauzahlen aber dennoch: Rund 22.900 Staus wurden auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz registriert. Zusammengerechnet ergaben sie eine Staudauer von 16.366 Stunden - das entspricht fast 682 (!) Tagen Stillstand. Rheinland-Pfalz ADAC-Staubilanz 2024 Rheinland-Pfälzer stehen weniger im Stau Autofahrer in Rheinland-Pfalz standen 2024 seltener im Stau. Die Staustunden sanken um 11 Prozent, doch einige Strecken blieben Problemzonen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:37 Uhr Plötzliches "Ampel-Aus" in Kaiserslautern Klingt nach großer Politik auf Bundesebene, ist aber tatsächlich eine Kuriosität im Straßenverkehr: In Kaiserslautern ist eine Ampel in der Innenstadt einfach umgefallen - mitten im Berufsverkehr. Ein Jugendlicher hatte sich gegen die Ampel gelehnt und einen mächtigen Schrecken davon getragen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Mitarbeiter der Stadt stellten später fest, dass wohl der Sockel der Ampel weggerostet war. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

7:22 Uhr Weiter Streiks bei der Deutschen Post Die Streiks bei der Deutschen Post bleiben diese Woche ein Dauerbrenner. Nachdem schon am Dienstag und Mittwoch an verschiedenen Standorten in Rheinland-Pfalz gestreikt wurde, hat die Gewerkschaft ver.di für heute erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Schwerpunkte sollen laut der Gewerkschaft unter anderem im Umland von Koblenz, in Koblenz selbst aber nicht liegen. Außerdem sollen Brief- und Paketzentren im Raum Idar-Oberstein, im Westerwald und in der Pfalz rund um Neustadt an der Weinstraße bestreikt werden. RLP Tarifkonflikt bei der Deutschen Post Post-Streik: Auch am Donnerstag blieben Briefe in RLP liegen Am Donnerstag haben erneut Mitarbeitende der Deutschen Post in RLP ihre Arbeit niedergelegt. Wahlsendungen sollen dennoch bevorzugt zugestellt werden. 13:00 Uhr PUSH SWR3

7:11 Uhr Bayer Leverkusen steht im Pokal-Halbfinale Bei Fans des 1. FC Köln ist heute Morgen Tränen trocknen angesagt: Im Derby bei Bayer Leverkusen führte der Zweitliga-Spitzenreiter gestern Abend sensationell mit 2:0, musste aber zuerst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und in der Verlängerung dann den Nackenschlag zum 2:3 hinnehmen. Das vermeintliche Kölner 3:3 wurde vom Video-Assistenten einkassiert, Bayer behielt letztlich die Oberhand. Damit zieht der amtiernde Deutsche Meister aus Leverkusen, der im vergangenen Jahr das Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern für sich entschied, erneut ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Die Bilder dazu gibt's bei den Kolleginnen und Kollegen der Sportschau.

6:57 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Heute wird der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl veröffentlicht. Das Tool der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) ist ab heute um 11:30 Uhr live. Abrufbar sein wird er unter wahl-o-mat.de. In Karlsruhe verhandelt der Bundesgerichtshof über die Verurteilung von Lina E. Das Oberlandesgericht Dresden hatte die mutmaßliche Linksextremistin im Mai 2023 wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Gegen das Urteil legten sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die Angeklagte Revision ein. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hält seine jährliche Rede an die Nation. In diesem Jahr dürfte es nicht nur um innenpolitische Themen gehen, sondern möglicherweise auch um Südafrikas G20-Vorsitz, den angedrohten Finanzhilfe-Stopp der Trump-Regierung sowie die Stationierung südafrikanischer Soldaten im Ostkongo.

6:41 Uhr Reist Schweitzer nach Ruanda? Eigentlich hatte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) geplant, im Mai erstmals nach Ruanda zu reisen. Angesichts der unsicheren Lage in dem rheinland-pfälzischen Partnerland stehen diese Pläne aber auf der Kippe. Die Landesegierung blicke mit Sorge in die Region, heißt es aus der Staatskanzlei. Hintergrund: Ruanda grenzt im Nordwesten an die Demokratische Republik Kongo, in deren Grenzgebiet derzeit schwere Kämpfe stattfinden. Ruanda wird vorgeworfen, die Rebellengruppe M23 zu unterstützen, die vor kurzem im Osten von Kongo die Stadt Goma eingenommen hatte. Dabei soll es unter anderem um Zugriff auf wichtige Rohstoffvorkommen gehen. Rheinland-Pfalz Unruhen im Kongo Erste Reise von Ministerpräsident Schweitzer nach Ruanda steht auf der Kippe Die schweren Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben auch Auswirkungen auf die Reisepläne des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten. Schweitzer wollte im Mai nach Ruanda reisen. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:29 Uhr Das ist auf den Straßen los Noch sieht es gut aus auf den Straßen im Land. Dennoch unser täglicher Tipp: Falls ihr zur Arbeit oder sonst wo mit dem Auto hin müsst - checkt vorher unsere Staukarte. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:11 Uhr Schleusenunfall auf der Mosel: Schiff war im Autopilot unterwegs Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt: Anfang Dezember war ein Schiff auf der Mosel gegen ein Schleusentor gefahren und hatte dieses so stark beschädigt, dass die Mosel für den Schiffsverkehr gesperrt werden musste. Rund 70 Schiffe saßen tagelang fest. Deutlich schneller als erwartet konnte die Schleuse Müden im Landkreis Cochem-Zell Anfang Februar wieder freigegeben werden. Jetzt gibt es Neuigkeiten zum Unfallhergang: Laut Staatsanwaltschaft hat die Auswertung von Daten ergeben, dass das Schiff im Autopilot gefahren sei. Was die neuen Erkenntnisse bedeuten, lest ihr hier: Müden Neue Erkenntnisse Frachter fuhr im Autopilot ungebremst in Moselschleuse Der schwere Unfall an der Moselschleuse Müden hat Ermittler beschäftigt. Nun steht fest: Das Schiff fuhr im Autopilot-Modus. Warum niemand eingegriffen hat, bleibt noch ungeklärt.

6:07 Uhr Und so wird das Wetter in RLP Grau und trüb, von Sonne kaum eine Spur. Der Donnerstag zeigt sich von seiner tristen Seite. Bitte passt auf: Bei Frühtemperaturen um den Gefrierpunkt kann es örtlich auch noch mal gefährlich glatt werden.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Mainz hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten von Stadtverwaltung, Stadtwerken, Wirtschaftsbetrieb und Stadtreinigung dazu aufgerufen, am Morgen die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will mit der Aktion Druck in der derzeit laufenden Tarifrunde von Bund und Kommunen machen. Vor dem Landgericht Trier beginnt heute der Prozess gegen einen Bundespolizisten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, im September 2019 in Prüm eine Körperverletzung begangen zu haben. Er soll bei einem Einsatz auf einen auf dem Boden liegenden Mann eingeprügelt haben. Comic-Ausstellung in KZ-Gedenkstätte Osthofen bei Worms: Unter dem Titel "Wie geht es Dir?" werden Comic-Zeichnungen gezeigt, die sich um Rassismus, Antisemitismus und den Nahostkonflikt drehen. Ausgangspunkt war ein Zeichen-Projekt, bei dem 48 Künstlerinnen und Künstler Gespräche mit zahlreichen Menschen geführt und deren Gefühle, Gedanken und Ängste in kurzen Comics festgehalten haben.