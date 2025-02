In Pirmasens wurde eine Leiche bei einem Wohnwagen-Brand entdeckt, bei Ingelheim gab es Verletzte nach einem Unfall mit einem Linienbus und in Teilen von RLP droht Glatteis.

10:00 Uhr Tschüss & bis morgen! Es ist 10 Uhr, das war's dann mit dem Newsticker für heute. Wenn ihr euch im Laufe des Tages weiterhin informieren möchtet, was in Rheinland-Pfalz so los ist, dann empfehle ich euch wärmstens unsere App, das Web-Angebot und unsere Social-Media-Kanäle. Habt einen guten Mittwoch und bis morgen!

9:42 Uhr So kann KI bei der Wahlentscheidung helfen Den Wahl-O-Mat kennt man schon seit vielen Jahren. Dank künstlicher Intelligenz gibt es inzwischen aber noch weitere Möglichkeiten, sich bequem über die Wahlprogramme der Parteien zu informieren. Zwei dieser KI-Tools stellen wir euch in diesem Instagram-Beitrag vor: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:16 Uhr Das geschah am 5. Februar im Jahr ... 1989: Chris Gueffroy wird als letzter Mensch bei seinem Fluchtversuch in die Bundesrepublik an der Berliner Mauer erschossen. Er und sein Freund Christian Gaudian wollten die Mauer zwischen Treptow und Neukölln überwinden. 2019: Die Berliner Germania Fluggesellschaft stellt ihren Betrieb ein - wegen Insolvenz. Die Airline wurde 1986 gegründet und war die viertgrößte Fluglinie Deutschlands. ... und wenn der 5. Februar mal kein guter Tag für Fußball-Größen ist, weiß ich auch nicht weiter: Sowohl der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo als auch der brasilianische Fußballer Neymar Jr. wurden an diesem Tag geboren. Ronaldo im Jahr 1985 und Neymar im Jahr 1992.

9:03 Uhr Mitbewohner erstochen: Prozess beginnt heute Die Tat hatte im vergangenen Sommer für großes Aufsehen gesorgt: Ein 45-Jähriger soll in Zweibrücken seinen 26-jährigen Mitbewohner mit einem Messer erstochen haben. Bei dem Streit wurde der Angeklagte ebenfalls verletzt, konnte sich aber auf die Straße schleppen und wurde dort vom Rettungsdienst versorgt. Nun steht er für die Tat vor Gericht. Der Prozess vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt heute Vormittag, die Anklage lautet auf Totschlag. Sendung am Mi. , 5.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:47 Uhr Mainz: 90-Jähriger im Kaufhaus eingeschlossen Der Traum so mancher Kinder wurde zum Schrecken für einen Rentner: Er wurde nach Ladenschluss in einem Kaufhaus in der Mainzer Innenstadt eingesperrt. Offenbar war er auf die Toilette gegangen, nach seiner Rückkehr war das Geschäft verschlossen und dunkel. Es gelang ihm allerdings, die Polizei zu verständigen, die ihn nach gut einer Stunde aus seiner Notlage befreien konnte. Die ganze Story lest ihr in unserem Instagram-Post: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:31 Uhr Unfälle durch Glatteis im Norden von RLP Wir hatten es vorhin schon kurz im Wetter: In Teilen von Rheinland-Pfalz kann es heute spiegelglatt sein, zum Beispiel im Norden des Landes. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis durch gefrierenden Sprühregen. Also fahrt bitte ganz besonders vorsichtig! Die Polizei meldet, dass auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Neuwied-Altenkirchen wegen glatter Fahrbahn bereits mehrere Verkehrsunfälle passiert sind. Dabei gab es nach ersten Erkenntnissen auch mehrere leicht verletzte Personen. Sendung am Mi. , 5.2.2025 8:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:21 Uhr Quiz: Bis wann müssen die Briefwahlunterlagen abgegeben werden? Falls ihr die vergangenen beiden Tage schon dabei wart, seid ihr ja vielleicht schon über zwei Fragen aus unserem Quiz zur Bundestagswahl gestolpert. Und? Habt ihr die Fragen richtig beantwortet? Hier ist noch eine für euch: Damit meine Stimme zählt, müssen meine Briefwahlunterlagen am Wahltag... bis Mitternacht zugestellt worden sein. bis 24 Uhr bei der Post abgegeben worden sein. bis 18 Uhr beim zuständigen Gemeindeamt eingegangen sein. irrelevant: bis Mitternacht zugestellt worden sein.

irrelevant: bis 24 Uhr bei der Post abgegeben worden sein.

richtige Antwort: bis 18 Uhr beim zuständigen Gemeindeamt eingegangen sein. Die gegebene Antwort ist Entscheidend ist die Uhrzeit, zu der die Wahllokale schließen - und das ist 18 Uhr am Wahlsonntag. Wichtig auch: die Briefwahlunterlagen müssen bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse eingegangen sein, die auf dem Rückbrief der Briefwahlunterlagen steht. Also: Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurückschicken oder -bringen und die Laufzeiten der Post einrechnen! Falls ihr jetzt gerne das gesamte Quiz machen möchtet, um euer Wissen zu testen - bitte einmal hier klicken: Wahlurne, Wahlkreis und betrunkene Wähler - testen Sie Ihr Wissen im Quiz

8:10 Uhr Wie barrierefrei sind eigentlich Wahllokale in RLP? In noch nicht einmal drei Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Viele haben vermutlich schon ihre Wahlbenachrichtigung in der Post - dort steht auch, in welchem Wahllokal man seine Stimme abgeben kann. Das sollte dann für jede Wählerin, jeden Wähler problemlos möglich sein. In der Theorie. In der Praxis stehen Menschen mit Einschränkungen oft vor hohen Hürden. Kein Aufzug, schwere Türen, die ohne Hilfe nicht zu öffnen sind. Wir haben uns mal umgehört, wie es mit der Barrierefreiheit beim Wählen aussieht. Spoiler: Nicht immer gut... Menschen mit Behinderung Bundestagswahl: "Wählen müsste elektronisch möglich sein" Die schwerbehinderte Heike Zapp aus Bad Kreuznach nimmt regelmäßig an Wahlen teil. Doch das werde ihr unnötig schwer gemacht, findet die 64-jährige Rollstuhlfahrerin.

7:44 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht heute sein Zweijahresgutachten. Das unabhängige Gremium hat den gesetzlichen Auftrag, die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland zu untersuchen. Außerdem analysiert der Expertenrat die bisherigen Entwicklungen und Trends der klimaschädlichen Emmissionen. Das Bündnis "Soziales Wohnen" stellt am Vormittag in Berlin eine Studie zur Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland vor. Seit 2015 ist bundesweit fast jede vierte Sozialwohnung verloren gegangen. Bei der Pressekonferenz will das Bündnis Forderungen an die künftige Bundesregierung formulieren. Mitglieder des Bündnisses sind u.a. der Deutsche Mieterbund, die Caritas und die IG Bau. Die Organisation Save the Children veröffentlicht eine repräsentative Umfrage zur Kinderarmut in Deutschland. Ende Januar hatte die Nationale Armutskonferenz (NAK) mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche gefordert. Armutsbekämpfung müsse ein "konkretes und sicher finanziertes sozialstaatliches Ziel sein", hieß es im Bericht der Konferenz.

6:46 Uhr Auch Rosenmontagswagen müssen mal zum TÜV Jeder, der ein Auto hat, muss alle zwei Jahre zum TÜV, das ist klar. Aber auch Fastnachtswagen werden auf ihre Sicherheit hin kontrolliert. Damit nichts umfällt oder schlimmstenfalls die Bremse nicht funktioniert. Warum ich euch das erzähle? Weil in knapp vier Wochen die Straßenfastnacht in vollem Gange ist und derzeit in und um Mainz mehr als 120 närrische Wagen einen Hausbesuch vom Kontrolleur bekommen. Beim TÜV vorfahren ist nämlich eher unpraktisch, wenn ein meterhoher Eisbär draufsteht... Mainz Sicherheit für Straßenfastnacht TÜV prüft Wagen für Rosenmontag in Mainz Neben dem Spaß steht Sicherheit an Fastnacht ganz oben. Der TÜV prüft aktuell alle Motivwagen auf Herz und Nieren. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:31 Uhr Verletzte nach Unfall mit Linienbus in Rheinhessen Zwischen Ingelheim und Großwinternheim im Kreis Mainz-Bingen sind am Dienstagabend ein Linienbus und ein Auto frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Laut Polizei war der Bus aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er und seine Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt, der Mann musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und ein Fahrgast des Busses wurden leicht verletzt. Hohen-Sülzen Vier Verletzte bei Frontal-Crash Schwerer Unfall mit Bus bei Ingelheim Am Dienstagabend ist laut Polizei auf einer Landstraße zwischen Groß-Winternheim und Ingelheim ein Linienbus frontal mit einem Auto zusammengestoßen - warum, das wird noch untersucht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:12 Uhr Die Lage auf den Straßen Achtung, es könnte heute etwas glatt sein in Teilen des Landes. Ob ihr auf eurer Route freie Fahrt habt oder ob es auf den Straßen stocken wird, könnt ihr in unserer Übersicht nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz informiert über die geringe Zahl von Organspenden in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) wird bei der Veranstaltung sein. Innenminister Michael Ebling (SPD) übergibt 18 mobile Anlagen, mit denen kleine Brände simuliert werden können, an rheinland-pfälzische Landkreise. Die Geräte ermöglichen den Feuerwehrleuten ein realitätsnahes Training. Sie werden heute ihm Rahmen eines Lehrgangs am Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz übergeben und vorgeführt. Im Landauer Zoo darf die neue sibirische Tigerin Daria heute erstmals ins Freigehege und wird damit der Öffentlichkeit präsentiert. In den vergangenen Wochen hatte die Raubkatze Zeit sich einzugewöhnen - und zwar ohne Publikum. Sibirische Temperaturen herrschen zwar nicht, aber die aktuelle Kältephase könnte das Tier nach draußen locken - naturgemäß mögen es diese Tiger lieber kühl als warm.

6:03 Uhr Das Wetter: Etwas Glätte möglich, später Sonne Das Wetter ist derzeit, so sagte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend, "ziemlich langweilig." Und das heißt im Klartext: Von allem etwas dabei. Heute früh kann es in höheren Lagen glatt sein, später kommt auch mal die Sonne hervor. Die nächsten Tage sind dann eher trüb mit ein paar Flocken oder Tropfen. Und: Es wird ein kleines bisschen wärmer. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)