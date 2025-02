Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr TÜV prüft Fastnachtswagen Das ist tatsächlich etwas, das ich an Mainz liebe: Überall in der Stadt laufen zu den undenkbarsten Uhrzeiten Menschen in Kostümen und Gardisten herum. Ein Anblick, der in der Stadt gang und gäbe ist. Und bald ist dann ja auch Fastnacht - am 3. März ist der Rosenmontagsumzug in Mainz. In Vorbereitung dazu werden heute Motivwagen vom TÜV geprüft. Dabei wird geschaut, ob die Wagen beschädigt sind oder ob sie seit der letzten Prüfung umgebaut wurden. Sendung am Di. , 4.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:35 Uhr 📖 Das geschah am 4. Februar im Jahr ... ... 1789: George Washington wird der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Amtszeit war damals noch nicht beschränkt. 1797 tritt Washington nach acht Amtsjahren zurück. ... 1945: Auf der Krim kommt es zur Konferenz von Jalta. Der US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Partei- und Regierungschef Josef Stalin nehmen an ihr teil. Die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wird besprochen. ... 2003: Die bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Bundesrepublik Jugoslawien wird durch den Staatenbund "Serbien und Montenegro" ersetzt. Doch das bleibt nicht lange so: Im Jahr 2006 zerfällt auch die serbisch-montenegrinische Union, da sich Montenegro für unabhängig erklärt.

9:08 Uhr 🚓 Einbruch in Lokal im Westerwaldpark Am frühen Morgen sind Unbekannte in ein Ladenlokal des Westerwaldparks in Oberhonnnefeld-Gierend (Landkreis Neuwied) eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf und stahlen mehrere Tausend Euro aus dem Verkaufsraum. Eine Videokamera hat die Tat gefilmt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sendung am Di. , 4.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:02 Uhr 💥 Tourismusboom am Laacher See Der Laacher See zieht immer mehr Besucher und Besucherinnen an. Die Verbandsgemeinden Brohltal, Pellenz und Mendig haben mitgeteilt, dass Hoteliers und Gastronomen inzwischen Millionenumsätze in der Region machen würden. Veranstaltungen wie die "Nacht der Vulkane" oder Führungen im Kloster Maria Laach locken viele Menschen an. Ebenso die Schmalspureisenbahn "Vulkan-Express". Sendung am Di. , 4.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:00 Uhr Feuerwehr kritisiert Missbrauch der Notrufnummer Nach dem Ausfall der Notrufnummer 112 gestern Abend bitten die Mainzer Feuerwehr und Polizei erneut darum, die Notrufnummern nur im Ernstfall zu benutzen. Schon am gestrigen Abend hatten die Einsatzkräfte die Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich ausschließlich in Notfällen an die 110 zu wenden. Doch sowohl bei der Polizei als auch bei der Rettungsleitstelle gingen mehrere Anrufe ein, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger lediglich nach der Ursache des Ausfalls erkundigten. Die Feuerwehr weist deswegen noch einmal deutlich darauf hin, dass der Notruf keine Auskunftsstelle ist, sondern nur für dringende Notfälle gedacht ist.

8:43 Uhr 🚅 Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Mannheim Pendler und Pendlerinnen zwischen Kaiserslautern und Mannheim müssen ab heute in der Nacht auf Busse umsteigen. Die Deutsche Bahn bessert Gleise zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus. Deswegen fahren ab 20:30 Uhr bis 4:30 Uhr nur Busse in diesem Abschnitt. Vereinzelt fallen Zugverbindungen nach Mannheim komplett aus. Sendung am Di. , 4.2.2025 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:19 Uhr ❤️ 25 Jahre Herzenssache... ... und 66 Millionen Euro für Kinder! Die Kinderhilfsaktion von SWR, Saarländischem Rundfunk und Sparda Bank feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung konnten fast 1.600 Hilfsprojekte im Südwesten gefördert werden. Allein im vergangenen Jahr wurden 3,6 Millionen Euro an die Herzenssache gespendet. Sendung am Di. , 4.2.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:53 Uhr 🐶 Lernpause mit Hund Wie schön: Das Landesbibliothekszentrum in Koblenz bietet wieder eine Lernpause mit Begleithund Little Joe an. Immer dienstags und donnerstags können Interessierte in der "Lernpause mit Pfötchen" auf andere Gedanken kommen und so einfach mal abschalten. Wir haben auf Instagram bereits im Sommer über Little Joe berichtet. Schaut doch mal hier in unser Reel - ist er nicht süß? Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell Sendung am Di. , 4.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:29 Uhr 🔥 Abgebranntes Windrad in Kirchheimbolanden - ein Update Anfang des Jahres hat ein Windrad bei Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte es damals kontrolliert abbrennen lassen. Jetzt gibt es ein Update dazu, wie es mit dem Windrad weiter geht. Und zwar wird es wohl noch rund zehn Wochen dauern, bis es abgebaut werden kann. Ein Sprecher des Betreibers sagte, es seien noch einige technische Fragen zu klären. Außerdem brauche man dafür einen großen Kran, der auf die Schnelle nicht verfügbar sei. Zurzeit würden heruntergefallene Teile aufgesammelt. Es besteht auch weiterhin die Gefahr, dass mehr Teile herunterfallen. Sendung am Di. , 4.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:08 Uhr 🔥 Feuer in Bissersheim In Bissersheim im Landkreis Bad Dürkheim hat ein Nebengebäude eines Wohnhauses gebrannt. Die Höhe des Sachschadens: 100.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Wie die Polizei mitteilt, ist bislang unklar warum das Feuer am Nachmittag ausgebrochen ist. Eine Holzlagerstätte und ein abgestellter PKW-Anhänger wurden völlig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sendung am Di. , 4.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:52 Uhr Aus der Nacht: Pkw kollidiert mit Schwertransport Gegen 22:30 Uhr geriet ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg auf der B54 zwischen Rennerod und Emmerichenhain in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit der Ladung eines Schwertransports und mit zwei Begleitfahrzeugen. Der Fahrer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die B54 war für etwa zwei Stunden gesperrt. Sendung am Di. , 4.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:14 Uhr 📞 Notruf 112 war in Mainz und Umgebung ausgefallen Viele Menschen in Mainz und den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms dürften gestern Abend einen Schreck bekommen haben. Gegen 20:30 Uhr hat die KATWARN-App eine Gefahrenmeldung verschickt. In Mainz und den umliegenden Landkreisen war der Notruf 112 ausgefallen. Nach einer halben Stunde gab es wieder Entwarnung. Pressestelle Katwarn

6:06 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Meist bewölkt und kalt Der Dienstag beginnt mit dichten Wolken. Nur selten gibt es etwas Sonnenschein. Auch im Laufe des Tages lockert es nur zögerlich auf, am ehesten noch in höheren Lagen der Eifel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 6 Grad. Am Mittwochvormittag zieht von Nordwesten eine Front herein, die teils gefrierenden Regen bringen kann. Video herunterladen (23,9 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Limburg wird das Urteil gegen einen früheren Schüler eines Gymnasiums im rheinland-pfälzischen Westerburg erwartet. Der 19-Jährige soll im Internet mit Gewalt gedroht und Pläne für einen Terroranschlag geschmiedet haben. Wegen des Alters des Angeklagten findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Um einen mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geht es vor dem Landgericht Kaiserslautern. Ein heute 27-Jähriger soll von April 2020 bis Mai 2023 ein angebliches Testzentrum betrieben haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Angeklagte aber mit komplett erfundenen Personalien und gefälschten Materialbezugsrechnungen gearbeitet haben. Wie ist die Stimmungslage bei den Unternehmen in Rheinland-Pfalz zum Jahresbeginn? Welche Themen bewegen die Betriebe im Bundesland vor der Bundestagswahl? Die vier Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz haben dazu Unternehmen aller Größen und Branchen befragt. Die Ergebnisse der landesweiten Konjunkturumfrage und Forderungen der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zur Bundestagswahl stellen sie heute vor.