Innerhalb der fünf großen Themenschwerpunkte Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft gab es 37 Unterkategorien. In all diesen Unterkategorien konnten die Städte einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen.

Wichtig dabei ist: Wer 100 Punkte bekommen hat, war der Beste in dieser Kategorie. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. Ein Beispiel: Wiesbaden hat laut amtlicher Zulassungsstatistik einen Anteil von 18,6 Prozent E-Fahrzeugen an allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist der höchste Wert unter allen untersuchten Städten. Damit erreicht Wiesbaden in der Unterkategorie "Anteil E-Fahrzeuge" den Maximalwert 100. Die Stadt mit dem geringsten Anteil an E-Fahrzeugen bekommt entsprechend 0 Punkte.

Anhand der erreichten Punktezahl in den 37 Unterkategorien wird dann das endgültige Ranking berechnet.