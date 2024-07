Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:10 Uhr Gräfenauschule: 37 Schüler müssen erste Klasse wiederholen Es war abzusehen, ist aber trotzdem erschreckend: Erneut werden viele Erstklässler der Ludwigshafener Gräfenauschule im kommenden Schuljahr die erste Klasse wiederholen - und zwar 37 von ihnen. Das teilte die Schule mit. Im vergangenen Jahr war die Grundschule bundesweit bekannt geworden, weil auch damals viele Kinder wegen mangelnder Deutschkenntnisse sitzen blieben. Damals waren es 39 Kinder gewesen, die freiwillig wiederholten. Dadurch gingen in diesem Schuljahr sieben erste Klassen an den Start. In den ersten sechs Wochen bekam die Schule auf Initiative des Bildungsministeriums Unterstützung von Lehramtsstudenten aus Landau. Danach wurden die Erstklässler mit zwei zusätzlichen Deutschstunden pro Tag gefördert. 98 Prozent dieser Schüler haben einen Migrationshintergrund. Die Schule hofft, dass das Land solche Förderstunden auch im kommenden Schuljahr möglich macht. Ohne gute Deutschkenntnisse sei es auch in anderen Fächern schwierig, zu folgen. Ludwigshafen Fehlende Deutschkenntnisse 37 Erstklässler der Ludwigshafener Gräfenauschule müssen wiederholen Vor einem Jahr sorgte die Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen bundesweit für Aufsehen, weil fast 40 Erstklässler wiederholen mussten. Nach den Sommerferien geht es diesmal für 37 Erstklässler wieder zurück in die erste Klasse. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:04 Uhr Tote 17-Jährige aus Mainz-Kostheim wird obduziert Diese Meldung aus Mainz-Kostheim sorgte am Wochenende für Bestürzung: Eine 17-Jährige brach in ihrer Wohnung unter der Dusche zusammen. Die Feuerwehr vermutete, dass eine Gastherme defekt war und die Jugendliche tödliches Kohlenmonoxid eingeatmet hatte. Jetzt soll eine Obduktion klären, ob das tatsächlich die Todesursache war. Obwohl sich das Unglück im hessischen Mainz-Kostheim ereignete, ist die Mainzer Staatsanwaltschaft für die Todesermittlungen zuständig. Warum, lest ihr hier: Wiesbaden Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung Jugendliche aus Mainz-Kostheim soll obduziert werden Ist die 17-jährige Jugendliche aus Mainz-Kostheim tatsächlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben? Um das herauszufinden, soll sie obduziert werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:00 Uhr 🧯 Schneller als die Feuerwehr In Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) hat ein unbekannter Täter in der Nacht Brandbeschleuniger im Eingangsbereich eines Hauses verteilt und angezündet. Glück im Unglück: Der Bewohner konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Der Eingang und die Haustür wurden beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sendung am Mi. , 10.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:49 Uhr 🌎 Blick nach Deutschland und in die Welt In Frankfurt am Main wird der Prozess gegen die mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt. Die Bundesanwaltschaft legt den neun Angeklagten zur Last, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein, beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Ziel der Vereinigung sei es gewesen, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete, Staatsform zu ersetzen. Den Vorwürfen zufolge soll die Vereinigung ab August 2021 einen Umsturz geplant und konkret vorbereitet haben. In Berlin beginnt am Abend die Internationale Konferenz zum 30. Jahrestag des Abzugs der Alliierten. Der Abzug der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs aus Berlin und der Bundesrepublik Deutschland jährt sich zum 30. Mal. In Stuttgart findet eine Demo anlässlich des NATO-Gipfels in Washington statt. Stuttgarter Friedensgruppen rufen zur Protestkundgebung unter dem Motto "75 Jahre NATO - kein Grund zu feiern" auf. Anlass ist der in Washington stattfindende NATO-Gipfel zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses

7:38 Uhr Illegale Glücksspielautomaten betrieben Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen fünf Personen erhoben, die illegale Glücksspielautomaten betrieben und Steuern hinterzogen haben sollen. Die illegalen Automaten wurden bei mehreren Durchsuchungen in Kaiserslautern sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft standen sie in Vereinsheimen, die von den fünf Beschuldigten selbst betrieben wurden. Ob die Angeklagten gewettet haben, dass ihre mutmaßlichen Machenschaften nicht auffliegen? Wenn ja, haben sie sich bei ihrem Glücksspiel gründlich verzockt 😉 Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:28 Uhr 🔥 Auto an Tankstelle in Brand geraten Schrecksekunde in Birkenfeld: An einer Tankstelle ist dort gestern Abend ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf Wohnhäuser und die Tankstelle übergriff. Warum das Auto in Brand geriet, ist noch unklar. Der Brand an der Birkenfelder Tankstelle verlief glimpflich. Polizeiinspektion Birkenfeld Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:17 Uhr CDU-Vorstand nominiert Schnieder für Vorsitz und Spitzenkandidatur Gestern Abend gab es noch eine politische Entscheidung, die ich euch nicht vorenthalten möchte: Der Landesvorstand der rheinland-pfälzischen CDU hat Gordon Schnieder einstimmig für das Amt des Parteivorsitzenden nominiert. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag des scheidenden Landeschefs Christian Baldauf. Schnieder soll am 21. September auf dem Landesparteitag in Frankenthal gewählt werden. Der Landesvorstand beschloss außerdem, den 49-Jährigen als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 vorzuschlagen. Gordon Schnieder führt die CDU-Landtagsfraktion und ist auch Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU. Sendung am Di. , 9.7.2024 20:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

7:12 Uhr Autofahrerin überfährt 14 Frischlinge Traurige Nachricht aus Andernach: Eine Autofahrerin ist gestern Abend auf der B9 mit einer Rotte Wildschweinen zusammengestoßen. Dabei wurden 14 Frischlinge getötet. Laut Polizei hatte die Muttersau versucht, mit ihrer Rotte die Fahrbahn zu überqueren. Die Autofahrerin sei bei dem Aufprall unverletzt geblieben. Die rechte Spur der B9 in Richtung Andernach war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund eine dreiviertel Stunde lang gesperrt. Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr ❓ Quiz: Alexander Schweitzer - Ministerpräsident Nummer...? Heute soll Alexander Schweitzer (SPD) zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt werden. Wie besonders ein Wechsel im höchsten Amt unseres Bundeslandes ist, zeigt ein Blick in die Geschichte: Denn obwohl Rheinland-Pfalz schon 77 Jahre alt ist, lässt sich die Zahl der Regierungschefs an zwei Händen abzählen. Wie viele waren es genau? Hier geht’s zum Quiz. Schweitzer folgt auf Malu Dreyer - so viel ist klar. Doch wer war noch Ministerpräsident von RLP? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

6:46 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Trier wird der Prozess um den Mord an einem Arzt aus Gerolstein in der Eifel fortgesetzt. Wegen Mordes müssen sich zwei zur Tatzeit 16-Jährige verantworten. Zudem ist die Lebensgefährtin des Opfers wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Das Trio soll den 53-Jährigen Ende 2022 getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben. Im pfälzischen Trippstadt beginnt am Morgen die Erhebung zum Waldzustandsbericht in Rheinland-Pfalz. Mit den Untersuchungen von rund 4.000 Bäumen sind Forstleute beauftragt. Sie treffen sich, um den Ablauf zu besprechen. Das Staatstheater Mainz stellt am Mittag sein Programm für die Konzertsaison 2024/2025 für das Philharmonische Staatsorchester Mainz vor. Mit der Saison 2024/25 beginnt die letzte Spielzeit des Orchesters unter dem Chefdirigenten Hermann Bäumer.

6:34 Uhr 🚆 Achtung: Zugausfälle zwischen Koblenz und Trier Schlechte Nachrichten für Bahnfahrer: Ab heute fallen auf der Strecke Koblenz-Trier immer wieder Züge der Linien RE1 und RB83 aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt das daran, dass auf der Strecke ein digitales Stellwerk gebaut wird. Die Gleisarbeiten dauern demnach bis Mitte August und finden vor allem morgens und abends statt. Deshalb seien vor allem Züge betroffen, die zwischen 18:30 Uhr und 6:30 Uhr auf der Strecke unterwegs seien. Für die Dauer der Gleisarbeiten werde daher ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr 🥅 EM-Halbfinale: Spanien ringt Frankreich nieder Ich muss gestehen: Ich habe mir gestern nur die erste Halbzeit des EM-Spiels Spanien-Frankreich angeschaut, aber die hatte es in sich! Frankreich ging in der neunten Minute mit einem Tor von Randal Kolo Muani in Führung. Doch die Spanier ließen sich nicht beirren: In der 21. Minute glich der erst 16-jährige Lamine Yamal mit einem Traumtor zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später erzielte Dani Olmo dann die 2:1-Führung für die Iberer. Dabei blieb es dann auch. Spanien steht damit zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder im Finale eines großen Turniers. Auf wen die "Furia Roja" dort trifft, entscheidet sich heute Abend beim Duell zwischen England und den Niederlanden. Erst 16 Jahre alt und trotzdem schon der Mann des Spiels: Lamine Yamal jubelt nach seinem Tor zum 1:1. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe Sendung am Mi. , 10.7.2024 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:14 Uhr ⛈️ Heute schwül mit Schauern und Gewittern Nach der Hitze kommt heute die große Schwüle in Rheinland-Pfalz. Und es wird wechselhaft: Es gibt Schauer und Gewitter mit Blitz und Donner. Zwischendurch scheint aber auch die Sonne. Das Ganze bei maximal 29 Grad. Richtung Wochenende kühlt der Regen dann etwas ab. Hier die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Sven Plöger von gestern Abend: Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:07 Uhr 74-Jähriger mit Messer getötet - Motiv: Eifersucht In Koblenz sitzt ein 44-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann aus dem Landkreis Altenkirchen am Montag einen 74-Jährigen aus dem Westerwaldkreis mit einem Messer getötet haben. Tatmotiv sei Eifersucht gewesen. Mehr Details wurden nicht bekannt. Der Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, wie die Staatsanwaltschaft gestern Nachmittag mitteilte. Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz