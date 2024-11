Rheinland-Pfalz solidarisiert sich gegen Gewalt an Frauen, Bahn-Baustelle im Lahntal und Orkan "Sigrid" macht das Wetter. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:51 Uhr Selbstverteidigung für Frauen: Kursleiterin hat selbst Gewalt erlebt Zum "Orange Day" mag ich euch noch ein weiteres Angebot vorstellen, diesmal aus Mainz: ein Frauen-Selbstverteidigungskurs. Die 35-jährige Lena Hofmann bietet die Kurse in einer Taekwon-Do-Schule an, damit Frauen sich selbstbewusst genug fühlen, ihre Grenzen klar aufzuzeigen. Hofmann hat selbst massive Gewalt in der Partnerschaft erlebt und will jetzt anderen Frauen helfen. Tjada Huchtkötter hat den Kurs besucht und nimmt uns mit zwischen Boxhandschuhe und Menschenkenntnis. Hört rein:

Die Bahn baut im Lahntal, die Pendler fahren Bus Als Betroffener der Riedbahnsperrung kann ich so ein bisschen nachfühlen, wie es den Menschen geht, die eigentlich jeden Tag mit dem Zug im Lahntal unterwegs sind und ab heute dafür deutlich länger brauchen werden. Denn während die Bahn-Baustelle an der Riedbahn allmählich auf die Zielgerade einschwenkt, gehen im Lahntal die Bauarbeiten erst los. Gebaut wird bis April 2025 auf dem Abschnitt zwischen Bad Ems und Nassau. Wie die Bahn versucht, mit Expressbussen die Fahrgäste von A nach B zu bringen, haben euch meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz zusammengefasst: Bad Ems Die Bahn investiert 36 Millionen Euro Lahntalbahn: Ab heute monatelang Zugausfälle wegen Bauarbeiten Ab heute beeinträchtigt eine aufwändige Sanierung auf der Strecke der Lahntalbahn den Zugverkehr. Bis April 2025 werden ersatzweise Busse auf der Strecke fahren.

8:23 Uhr Das passierte noch am 25. November... 2023: Thomas Gottschalk moderiert ein letztes Mal den ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?". Mit seiner 154. Sendung erreicht der damals 73-Jährige mehr als zwölf Millionen Zuschauer. 25.11.2023: Thomas Gottschalk wird am Ende der ZDF-Show "Wetten, dass..?" in einer Baggerschaufel über die Bühne gefahren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth 2022: Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss geben Bundestag und Bundesrat grünes Licht für das Bürgergeld. Damit kann die neue Grundsicherung mit deutlich höheren Regelsätzen zum 1. Januar starten und das Hartz-IV-System ablösen. 2019: Bei einem Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer "Grünes Gewölbe" werden Juwelengarnituren im Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro gestohlen. Die Täter waren durch ein Fenster in das Residenzschloss eingestiegen. 1984: Zahlreiche Popstars nehmen in London die Charity-Single "Do They Know It's Christmas?" auf. Bob Geldof und Midge Ure hatten das Projekt "Band Aid" unter dem Eindruck einer schweren Hungersnot in Äthiopien ins Leben gerufen.

7:56 Uhr 🎄 Britischer Weihnachtsmarkt im Norden von RLP Wir haben gestern die ersten Weihnachtsplätzchen in diesem Jahr gebacken 🍪 Okay, der Keks-Emoji ist optisch von unseren Vanillekipferl ziemlich weit weg, aber es geht ja ums Prinzip. Warum ich euch das erzähle: Weihnachtsstimmung! 🎄 Mit dem 1. Advent vor Augen, kribbelt es bei euch doch sicher auch schon! Die ersten Weihnachtsmärkte im Land haben ja auch bereits geöffnet und noch viele, viele mehr ziehen diese Woche nach! Einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt gibt's in Vettelschoß (Kreis Neuwied). Dort findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ein "British Christmas Market" statt. Der Markt soll eine Hommage an die britische Weihnachtstradition sein und die Besucher mit englischen Leckereien wie Scones sowie Musik in Weihnachtsstimmung bringen.

Keime im Trinkwasser: Situation entspannt sich Gute Nachrichten aus dem Landkreis Birkenfeld: In der Verbandsgemeinde Baumholder ist das sogenannte Abkochgebot für Trinkwasser in einigen Orten wieder aufgehoben worden. Aktuell gilt es nur noch für Berglangenbach, Fohren-Linden, Heimbach und Mettweiler. Schlechte Nachrichten: In der Gemeinde Niederwörresbach muss das Leitungswasser seit gestern wieder abgekocht werden. Wer das nicht tut, riskiert fiese Magen- oder Darmerkrankungen. Noch vor einer Woche gab es fast im gesamten Landkreis Birkenfeld ein Abkochgebot. Hintergrund sind Keime im Trinkwasser. Wie sie ins Wasser gelangt sind, ist weiter unklar. Alles Wissenswerte rund um das Thema könnt ihr aber in unserem FAQ nachlesen: Abkochgebot im Kreis Birkenfeld Keime im Trinkwasser - Ursachen, Folgen, Vorkehrungen Es kommt immer wieder vor, dass Keime ins Trinkwasser gelangen, aktuell im Kreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. Hier erfahren Sie, wie es dazu kommt und was Sie tun können.

Alle in orange! 🟧 Protesttag macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam Wenn ihr heute Abend unterwegs seid, dann achtet mal darauf, ob es auch bei euch in der Nähe orange leuchtet. Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (oder auch "Orange Day") werden in Rheinland-Pfalz ganz viele Gebäude orange angestrahlt. Die UN hat den Tag vor mehr als 30 Jahren ausgerufen, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren. Auch in Deutschland sind dazu viele Veranstaltungen geplant, in Straßburg startet der erste Sitzungstag des EU-Parlaments mit einer Debatte über das Thema. Auch in Rheinland-Pfalz ist häusliche Gewalt für viele Frauen leider nach wie vor alltäglich. Wie die aktuelle Lage ist und was dagegen getan wird, könnt ihr hier nachlesen. Mainz Hilfsangebote im Überblick Gewalt gegen Frauen: Hier bekommen Opfer in Rheinland-Pfalz Hilfe In RLP steigen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen die Zahlen an. Die Frauenhäuser decken den Bedarf nicht annähernd. Aber es gibt landesweit Beratung und Hilfsangebote.

7:09 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin nominiert der SPD-Vorstand den amtierenden Kanzler Olaf Scholz zum neuen Kanzlerkandidaten. Drei Monate vor der vorgezogenen Bundestagswahl eröffnet die Partei zudem den Vorwahlkampf. Sie veröffentlichte die Kernpunkte ihrer Kampagne, mit der sie sich bis Weihnachten an die Wählerinnen und Wähler wenden will. In Frankfurt am Main fällt heute voraussichtlich das Urteil im Terrorprozess gegen einen Mann, der einen Anschlag auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mitgeplant haben soll. Dem Angeklagten wird die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens sowie die mitgliedschaftliche Beteiligung in einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er soll in die Anschlagsvorbereitung gegen den Gesundheitsminister mit eingebunden gewesen sein. In Luxemburg veröffentlicht der Europäische Rechnungshof am Nachmittag seinen Bericht zur Lebensmittelkennzeichnung in der EU. Dabei geht es darum, wie übersichtlich und verständlich Angaben auf Verpackungen von Lebensmitteln in der EU sind.

6:56 Uhr Ein ruhiger Morgen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz Obwohl es insgesamt relativ ruhig ist, habe ich heute morgen zwei Verkehrsmeldungen für euch:

Auf der A3 Köln Richtung Frankfurt steht zwischen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied ein defekter Lkw auf der rechten Spur.

steht zwischen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Im Bereich der A65 und der B10 stockt der Verkehr aus Richtung Wörth nach Karlsruhe hinein auf etwa vier Kilometern Länge. Bleibt mit unserem SWR-Verkehrsservice auf dem Laufenden: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:42 Uhr Tödlicher Streit auf Kirmes: Erneut Demo nach umstrittenem US-Urteil Ich bin mir sicher, dass die Säubrennerkirmes in Wittlich ein tolles Fest ist, auch wenn mir der Name hier in der Südpfalz bis zum vergangenen Jahr überhaupt nicht geläufig war. Dann aber starb dort nach einem Streit ein 28 Jahre alter Mann, der mit einem Messer angegriffen wurde. Seitdem ist mir der Name geläufig. Ein trauriger Anlass, aber so ist es leider oft in diesem Job. Unvergessen bleibt offenbar auch der Freispruch für den US-Soldaten, der sich wegen der tödlichen Attacke vor Gericht verantworten musste: Gestern haben rund 200 Menschen erneut vor der Air Base in Spangdahlem protestiert, auf der dem Amerikaner der Prozess gemacht worden war. Die Strafverfolgung wurde gemäß des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut von den deutschen Behörden an die US-Militärjustiz abgegeben. Video herunterladen (61,1 MB | MP4)

Westerwald: 13-Jährige klaut Auto und flüchtet aus Jugendhilfeeinrichtung Eine Autopanne ist selten etwas Gutes, aber in dem Fall hat sie eine Autofahrt gestoppt, die auch deutlich schlimmer hätte enden können: Eine 13-Jährige hatte im Westerwald die Autoschlüssel einer Mitarbeiterin der Jugendhilfeeinrichtung gestohlen, in der das Mädchen untergebracht war. Mit zwei weiteren Kindern im Alter von acht und elf Jahren fuhr sie los. Das Auto hatte unterwegs allerdings eine Panne - zwischen Neitersen und Altenkirchen. Einem Pannenhelfer war es seltsam vorgekommen, dass nur drei Kinder im Auto waren, deshalb rief er die Polizei. Laut Polizei wollten die Kinder mit dem Auto nach Neuwied fahren.

Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird Familienministerin Katharina Binz (Grüne) im Foyer des Mainzer Hauptbahnhofs ein Banner anbringen lassen. Es soll auf das Thema: "Häusliche Gewalt" aufmerksam machen. In Trier überreicht Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Nachmittag an Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) einen Förderbescheid in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro. Sie sind für die Erschließung der Konversionsfläche einer ehemaligen Militärfläche. "Ist die Fleischindustrie noch zeitgemäß?" Das fragen sich am Abend in Mainz die Teilnehmenden einer Podiumsdiskussion des Mainzer Bündnisses gegen den Deutschen Fleischkongress. Mit dabei sind Tierrechts-, Ernährungs- und Umweltexpertinnen und -Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fleischindustrie. Zum Start sind Protestaktionen angekündigt.

6:03 Uhr Das Wetter bleibt mild mit bis zu 18 Grad Falls ihr gestern einen Spaziergang gemacht habt: Wart ihr auch so unsicher, als ihr davor beim Anziehen im Hausflur standet? "Also laut Thermometer ist es voll warm", habe ich noch zu meiner Frau gesagt, aber irgendwie ging der Griff schon instinktiv zur Winterjacke. Am Ende haben wir alle geschwitzt, aber schön war es trotzdem! Die Frühlingstemperaturen von gestern bleiben uns auch heute noch erhalten - mit bis zu 18 Grad. Allerdings wird nur der Morgen teils sonnig. Später am Tag gibt es immer mehr Regen und Wind. Video herunterladen (31 MB | MP4)