7:23 Uhr 🗳️ Wann kann es in Deutschland Neuwahlen geben? Seit der Europawahl fordern Teile der Opposition Neuwahlen - die Ampel dürfe so nicht weiterregieren. Aber kann es in Deutschland so einfach Neuwahlen geben? Nein, denn das würde auf lange Sicht die Stabilität unserer Demokratie gefährden. Das Grundgesetz sieht nur einen Weg für Neuwahlen vor. Wie genau das funktioniert, erklärt euch unser Berlin-Korrespondent Enno Osburg:

Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz sieht's im Moment ruhig aus.

6:37 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das war im Ticker heute Morgen schon Thema, aber damit es auch wirklich jeder von euch auf dem Schirm hat: Heute ist Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland! Das Eröffnungsspiel bestreitet die deutsche Nationalelf gegen die schottische, Anpfiff ist um 21 Uhr in München. Das Finale wird am 14. Juli ab 21 Uhr in Berlin ausgetragen. Bei der EM spielen 24 Nationen mit, Titelverteidiger ist Italien. Heute ist Tag 2 des G7-Gipfels in Italien. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans haben am ersten Tag unter anderem ein Unterstützungspaket für die Ukraine geschnürt. Dank der Zinsen aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen sollen etwa 47 Milliarden Euro zusammenkommen. Um bei der Fußball-EM - und generell im Sommer - einen Engpass bei den Blutspenden zu verhindern, ruft unter anderem das Deutsche Rote Kreuz dazu auf, beim heutigen Weltblutspendetag mitzumachen. Wo und wann das geht, steht auf der Internetseite des DRK. Mehr Infos zur Blutspende hat meine Kollegin Clara Holzhauser für euch zusammengetragen: Rheinland-Pfalz Weltblutspendetag Appell des DRK: Jetzt Blut spenden, damit Deutschland gut über den Sommer kommt Die Fußball-EM startet und bald stehen die Sommerferien vor der Tür - eine Herausforderung für die DRK-Blutspendedienste. Deshalb rufen sie jetzt zur Blutspende auf.

Nach der Cannabis-Legalisierung gibt es in Rheinland-Pfalz Streit darüber, wer die Kontrollen durchführen soll. Ab Juli sollen die Kommunen das übernehmen. Die fühlen sich damit überfordert und verlangen Unterstützung. Außerdem fordern sie dafür mehr Geld vom Land. Zum Beispiel würden Waagen fehlen, um nachzuwiegen, ob jemand wirklich nur die erlaubte Menge Cannabis bei sich hat, oder mehr. Das Land sieht nur einen kleinen Mehraufwand. Heute sind das Cannabis-Gesetz und die Kontrollen auch Thema im Bundesrat. Unter anderem sollen die Behörden mehr Handlungsspielraum bekommen.

In der Nacht war einiges los in Rheinland-Pfalz. Neben dem Hochhausbrand in Mainz gab's außerdem eine Geldautomatensprengung in der Eifel. Unbekannte haben gegen 2:20 Uhr einen Geldautomaten in Pronsfeld im Kreis Bitburg-Prüm gesprengt. Wie die Polizei in Prüm mitteilte, wählten mehrere Bürgerinnen und Bürger den Notruf. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Es ist nur ein Sachschaden entstanden. Es soll sich um mehrere Täter handeln, die in einem schnellen Fahrzeug geflüchtet sind. Die Polizei fahndet auch grenzübergreifend in Belgien und Luxemburg nach den Tätern.

In der Mainzer Oberstadt musste die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großeinsatz aufgrund eines brennenden Hochhauses ausrücken. Dabei wurden 11 Menschen verletzt. Gegen 1:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer laut Feuerwehr starke Rauchentwicklung und Hilferufe aus dem Haus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Pizzeria im Erdgeschoss komplett in Flammen stand und für dichten Qualm im Haus sorgte. Etwa 20 Bewohner flohen durch den Rauch und wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Elf von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei mussten deshalb ins Krankenhaus. Insgesamt 120 Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Gegen 4 Uhr war das Feuer dann soweit gelöscht, dass alle nach und nach wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Warum das Feuer ausbrauch ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Auch die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

🌦️ Das Wetter: Mal Sonne, mal Regen am Freitag in RLP Zum Auftakt der Fußball-EM könnte das Wetter echt besser sein: Mal Sonne, mal Regen bei höchstens 21 Grad. So ist der Wetterbericht für den heutigen Freitag bei uns in Rheinland-Pfalz. Aber vielleicht hat der Fußballgott ein Einsehen mit allen Fans und haut doch noch mehr Sonnenstunden raus. Ich drücke die Daumen!