Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:33 Uhr So wird das Wetter heute in RLP Während es in der Nacht noch vielerorts zu Unwettern kam, beruhigt sich die Lage am Freitag. Am Vormittag sind noch einzelne Schauer zu erwarten - im Süden wird es dann aber mehr und mehr trocken. Gegen Nachmittag schaut dann auch die Sonne raus. Mehr Infos hat Claudia Kleinert in der Wetterschau von gestern Abend: Video herunterladen (25,3 MB | MP4)

7:18 Uhr Frauen balancieren auf Slackline an Geierlay-Brücke Seid ihr schon mal auf einer Slackline balanciert? Ich habe es häufiger ausprobiert, aber nie länger als einige Sekunden hinbekommen. Auf den Gedanken, so etwas in schwindelerregender Höhe zu tun, würde ich also nie kommen! Andere hingegen schon - und zwar neben der Hängebrücke Geierlay! Ganze 360 Meter weit sind dort mehrere Frauen gelaufen - und haben dabei einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Aber seht selbst - oder besser: Schaudert!

7:05 Uhr So funktioniert Bildungsurlaub Eine Auszeit vom Job nehmen, verreisen und sich dabei auch noch fortbilden - könnte es was Schöneres geben? Was nach einem Traum klingt, ist tatsächlich möglich - und zwar mit Bildungsurlaub. Wie dieser funktioniert und was man beachten sollte, hat meine Kollegin Jeanette Schindler zusammengefasst. Was ich bislang nicht wusste: Bildungsurlaub gibt es nicht in allen Bundesländern. Gut, dass wir in Rheinland-Pfalz leben, sage ich da nur!

6:55 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nachdem die Reise im August wegen mehrerer Pannen am Regierungsflieger abgebrochen werden musste, besucht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt ihrer einwöchigen Ozeanien-Reise jetzt Australien. In Down Under soll es um die sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Südpazifik und um die Rückführung von Kulturgütern gehen. In den USA protestieren landesweit tausende Studenten an Universitäten gegen den Gaza-Krieg. Damit stellen sie sich auch gegen die Nahost-Politik von Präsident Joe Biden, welcher immer wieder selbst betont, fest an der Seite des Verbündeten Israel zu stehen. In London wird heute gegen eine Umweltaktivistin, die aus Protest gegen den Klimawandel auf ein Gerüst auf einer Autobahn geklettert war, das Strafmaß verkündet. Die Angeklagte ist Mitglied der Organisation Just Stop Oil. Ziel der Gruppe ist, die Zulassung neuer Projekte für fossile Brennstoffe zu stoppen.

6:32 Uhr Das halten die Straßen für euch bereit Ihr fragt euch, wie viel Zeit ihr heute für den Weg ins Büro einplanen müsst? In unserem Verkehrsservice erfahrt ihr es! Schaut mal rein: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:13 Uhr Leverkusen schlägt AS Rom Die deutschen Fußballklubs sorgen international weiter für gute Nachrichten: Gestern Abend hat Bayer 04 Leverkusen im Europa-League-Halbfinale AS Rom mit 2:0 besiegt. Die Tore für die Werkself erzielten die beiden Nationalspieler Florian Wirtz und Robert Andrich. Für das Team von Trainer Xabi Alonso war es das 47. Spiel ohne Niederlage in Folge. Das Finale der Europa League ist damit zum Greifen nahe. Jetzt muss Leverkusen nur noch im Rückspiel gegen Rom in der kommenden Woche die Nerven bewahren. Aber da das Spiel vor heimischem Publikum steigt, bin ich auch da optimistisch! Überflieger Florian Wirtz sorgte in der 28. Minute für die Führung der Werkself. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Andrew Medichini Sendung am Fr. , 3.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im festgefahrenen Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe treffen sich heute Arbeitgeber, Gewerkschaft und Landesregierung. Sollten die Gespräche scheitern, droht ab Montag ein zweiwöchiger Streik. Ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di äußerte sich zuversichtlich, dass zumindest für das laufende Jahr eine Einigung erzielt werden könne. Schadstoffe in der Luft und der Klimawandel setzen den Wäldern zu. Im schwer geschädigten Lennebergwald bei Mainz schauen Experten heute, was unternommen werden kann. Sie erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie dem vielerorts im Land geschädigten Wald geholfen und wie er möglicherweise klimafester gemacht werden kann. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wird sich an diesem Freitag vor Ort über das Projekt informieren. Der Kreis Ahrweiler erhält im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, heute einen Förderbescheid des Landes. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), wird den Förderbescheid übergeben.

6:00 Uhr Heftige Unwetter sorgen für Schäden Dieser Morgen kann nicht anders starten als mit einem Blick auf den gestrigen Abend und die Nacht. Vor allem über den Norden von Rheinland-Pfalz sind Unwetter mit Starkregen gezogen und haben viele Straßen überschwemmt und Keller vollaufen lassen. Einige Orte hat es besonders getroffen - schon wieder, muss man sagen. Im Eifel-Ort Glaadt wurden 40 Häuser überflutet und auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden alte Wunden der Flutkatastrophe 2021 neu aufgerissen. Was in der Nacht los war, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Das einzige Gute ist: Offenbar wurde niemand verletzt. Wie hoch die Schäden sind, ist noch nicht absehbar.