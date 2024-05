Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:18 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt eine Strategie der Bundesregierung zur verstärkten Vorbeugung von Suiziden vor. Ziel ist unter anderem eine bessere Vernetzung von Präventionsangeboten. Der Bundestag hatte im Sommer 2023 einen Ausbau der Vorbeugung eingefordert. Jährlich nehmen sich in Deutschland mehr als 9.000 Menschen das Leben. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, illegale Drogen und Aids zusammen. 2022 war diese Zahl erstmals wieder auf über 10.000 Suizide geklettert. In England finden heute Kommunalwahlen statt. Dabei droht der Konservativen Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak eine herbe Niederlage. Es wird erwartet, dass die "Tories" bei der Abstimmung Hunderte Mandate in Gemeinderäten verlieren. Noch dieses Jahr sollen in Großbritannien Sunak zufolge Parlamentswahlen stattfinden. Die UEFA startet heute die letzte größere Ticket-Verkaufsphase für die EM in Deutschland. Ab 11.00 Uhr steht über die offizielle Homepage ein Kontingent von über 100.000 Tickets zur Verfügung. Die Eintrittskarten werden nach dem Prinzip "First come, first serve" vergeben.

8:10 Uhr Funfact zu Passwörtern - Schalke vor Borussia Kleiner Funfact zur Passwort-Umfrage: Die Deutsche Telekom hat herausgefunden, dass Fußballfans oft viel zu simple Passwörter nutzen. Da liegt in der Rangliste "Schalke04" auf Platz zwei und die "Borussia" (lassen wir mal dahingestellt sein, welche...) auf Rang acht. Passend zu ihrer womöglich titellosen Saison sind die Bayern passworttechnisch nicht mehr in den Top 100 vertreten. Zumindest nicht in diesem Ranking. Die Telekom hatte diese Liste mit simplen Codes von Kunden veröffentlicht, nachdem Cyberkriminelle illegal Daten abgegriffen und in dunklen Kanälen zum Kauf angeboten hatten.

7:42 Uhr Warnung vor Flickenteppich bei Bezahlkarte für Flüchtlinge Es ist eine schier endlose Geschichte - die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Zwar haben Bundestag und -rat grünes Licht für sie gegeben. Unklar ist aber weiter, ob die Städte und Gemeinden sie überhaupt einführen. Denn das Gesetz besagt lediglich, dass sie das dürfen, aber nicht müssen. Jetzt warnt der Deutsche Städtetag davor, dass ein Flickenteppich an Regelungen in Deutschland entstehen könnte. Dies würde Handel und Verwaltung vor unnötig große Herausforderungen stellen, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy in der "Rheinischen Post". In Rheinland-Pfalz wollte eigentlich in dieser Woche der erste Kreis die Karte einführen. Doch das ging gründlich schief. Sendung am Do. , 2.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:31 Uhr Schülerin nach TikTok-Mutprobe bewusstlos Ich habe selbst Kinder und bin froh, dass sie TikTok noch nicht für sich entdeckt haben. Warum? Ein Grund sind die Mutproben, zu denen Jugendliche durch die Plattform angestachelt werden. Wie gefährlich diese sein können, zeigt ein Vorfall aus Kaiserslautern. Dort ließ sich ein Mädchen auf einer Schultoilette bis zur Bewusstlosigkeit würgen und schlug dann mit dem Kopf auf dem Boden auf. Dabei wurde sie von anderen Mädchen gefilmt. Die Schule hat jetzt über den Fall informiert: Kaiserslautern Gefährlicher Trend Mädchen nach TikTok-Challenge an Schule in Kaiserslautern bewusstlos Eine Schülerin aus Kaiserslautern ist nach Angaben der Polizei bei einer Mutprobe bewusstlos geworden. Sie hat sich so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:03 Uhr Fahrradfahrer überfährt Hund Trauriger Vorfall in Merxheim bei Bad Kreuznach: Ein Fahrradfahrer hat dort gestern Nachmittag einen Hund überfahren. Der Terrier wurde dabei nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später starb. Der ältere Fahrradfahrer soll nur kurz angehalten haben, um sich bei dem Hundebesitzer zu entschuldigen. Danach sei er weitergefahren. Die Polizei in Kirn ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Sendung am Do. , 2.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:53 Uhr Vorerst keine Flüchtlings-Sammelunterkunft in Longkamp In Longkamp im Hunsrück leben gerade einmal 1.200 Menschen. Eigentlich sollte das Dorf ab April 60 Flüchtlinge aufnehmen. Der Widerstand dagegen war groß. Besonders umstritten war, dass die Asylbewerber in eine Sammelunterkunft - den "Longkamper Hof" - in der Ortsmitte ziehen sollten. Doch das wird nun erstmal nicht geschehen. Den Grund dafür erfahrt ihr hier: Longkamp Land hat Zuweisung ausgesetzt Warum der Kreis Bernkastel-Wittlich keine Flüchtlinge aufgenommen hat Monatelang hat der Kreis Bernkastel-Wittlich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen müssen. Der Grund überrascht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:47 Uhr So wird das Wetter heute Nach dem frühsommerlichen Maifeiertag folgt leider sofort wieder die Abkühlung - und vielerorts auch eine kalte Dusche. Aus Südwesten zieht heute ein Tiefdruckgebiet über Rheinland-Pfalz und bringt Temperaturen von maximal 16 bis 24 Grad sowie teils heftige Niederschläge mit sich. Mehr Infos hat Claudia Kleinert in der Wetterschau von gestern Abend: Video herunterladen (33 MB | MP4)

6:41 Uhr Hexennacht: Falscher Zebrastreifen an der Mosel Na, wurde bei euch in der Nachbarschaft auch gehext? Mancherorts sind die Reste auch heute noch zu sehen: In der Nacht auf Mittwoch wurde in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz die traditionelle "Hexennacht" zelebriert. Streiche, Scherze und auch so manche Ordnungswidrigkeit sind da an der Tagesordnung. Welchen "Gag" die Polizei an der Mosel nicht ganz so witzig fand, seht in unserem Instagram-Post:

6:31 Uhr Mann stirbt bei Taser-Einsatz in Landstuhl Rückblick auf einen Vorfall am Dienstagabend in Landstuhl: Dort ist ein 38-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Die Polizisten waren von Angehörigen des Mannes gerufen worden, weil dieser randalierte. Als die Beamten die Wohnung betraten, soll der 38-Jährige sie angegriffen haben. Daraufhin setzten die Polizisten eine Elektroschockpistole - auch Taser genannt - ein. Der Mann verlor das Bewusstsein und starb später im Krankenhaus. Gegen die beiden Polizisten wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt seit 2018 auf den Taser. Seitdem hat es bereits zwei weitere Todesfälle bei Taser-Einsätzen gegeben. Landstuhl Verdacht der fahrlässigen Tötung 38-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz mit Elektroschocker - Staatsanwaltschaft ermittelt Ein 38-jähriger Mann ist nach einem Polizeieinsatz mit einem Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), am Dienstagabend in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) in einem Krankenhaus gestorben. Sendung am Mi. , 1.5.2024 12:00 Uhr, Der Nachmittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:17 Uhr Umfrage: Passwortmuffel oder Sicherheitsfanatiker? Heute ist der erste Donnerstag im Mai und damit Welt-Passworttag. Mit der Aktion sollen Menschen ermutigt werden, sichere Passwörter zu erstellen, um ihre Daten zu schützen. Wie haltet ihr es mit euren Passwörtern? Erstellt ihr euch für jeden Zugang ein eigenes? Oder nutzt ihr eins für mehrere Zugänge? Stimmt ab! Zugegeben: Nicht jedes Passwort muss so komplex sein. Es kann aber auch nicht schaden! SWR Wie haltet ihr es mit euren Passwörtern? Ich habe keine Lust, mir verschiedene Passwörter zu merken. Deshalb nutze ich immer das gleiche. Ich denke mir für jeden neuen Zugang ein neues Passwort aus. Ich habe ein Lieblingspasswort, nutze aber ab und zu auch andere. Abschicken

6:02 Uhr Dortmund gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Glückwunsch an den BVB: Dortmund hat gestern Abend in der Champions League Paris St. Germain mit 1:0 (1:0) besiegt. Den Siegtreffer erzielte Niclas Füllkrug in der 36. Minute. Der Stürmer wurde durch einen Traumpass von Teamkollege Nico Schlotterbeck in Szene gesetzt und vollendete dann mit einem krachenden Flachschuss. Mit dem Sieg haben sich die Dortmunder eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche in Paris geschaffen. Drücken wir ihnen die Daumen! Niclas Füllkrug beim Schuss zum 1:0. PSG-Gegenspieler Lucas Hernandez gelang es nicht mehr, den Abschluss zu verhindern. dpa Bildfunk picture alliance / Chai von der Laage | Gladys Chai von der Laage Sendung am Do. , 2.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:00 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Trier werden die Plädoyers im neuen Prozess gegen den Trierer Amokfahrer erwartet. Zuvor war der Täter, der bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 unmittelbar fünf Menschen getötet und weitere verletzt hatte, vom Landgericht Trier zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil vom August 2022 jedoch wegen Rechtsfehlern überwiegend aufgehoben. RLP-Innenminister Michael Ebling und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, besuchen am Mittag die Baustelle des geplanten Lagezentrums für Bevölkerungsschutz in Koblenz. Sie wollen sich über die Abläufe in den Stabsräumen informieren und unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung. In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz finden heute Mahnwachen zum Gedenken an die Erstürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933 statt. Gedenkfeiern gibt es unter anderem in Pirmasens (12 Uhr), Ludwigshafen (16 Uhr) und Kaiserslautern (18 Uhr). Am 2. Mai vor 91 Jahren waren in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser von SA und SS besetzt und die freien Gewerkschaften verboten worden.