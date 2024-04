Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:18 Uhr Umfrage: Seid ihr mit Trachten schon in Berührung gekommen? Trachten - ich denke da zumeist an sehr süddeutsche Varianten. Wie wohl die meisten, schließlich sind Karohemden, Lederhosen und Dirndl international stereotyp für Deutschland bekannt. Aber natürlich gibt es auch anderswo und in Rheinland-Pfalz Trachten - und der dazugehörige Bundesverband versammelt sich an diesem Wochenende in Bad Bergzabern. Wie ist es bei euch - seid ihr damit schon in Berührung gekommen? Seid ihr konkret mit Trachten in Berührung gekommen? Aber natürlich, das ist Tradition! Eine grobe Idee von heimischen Trachten habe ich. Nein, bisher nicht. Abschicken

7:12 Uhr Einbrecher im Holidaypark: 100.000 Euro Schaden Freizeitparks gelten eigentlich nicht als klassische Ziele für Einbrecher, doch auch sie kann es treffen. So geschehen mit dem Holiday Park in Haßloch. Laut Polizei brachen dort zwei maskierte Täter Rollgatter und Türen zu Verkaufsräumen auf und knackten Geldfächer von Kassen und Automaten. Die Unbekannten klauten zudem Guthabenkarten für Online-Händler. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Sendung am Fr. , 19.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr Auto rollt in den Rhein - Schiffsverkehr eingestellt Dumm gelaufen oder besser: gerollt... An der Rheinfähre in St. Goar ist gestern Abend ein Auto in den Rhein geraten und gesunken. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Wagens zuvor ausgestiegen, um auf die Fähre zu warten. Dabei hatte er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend gesichert. Das Auto rollte vom abschüssigen Parkplatz am Fähranleger in den Rhein. Der Fähr- und Schiffsverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Um den Pkw zu bergen, waren Taucher und ein Hubschrauber mehrere Stunden im Einsatz. Der Wagen konnte schließlich mit einer Seilwinde an die Böschung gezogen werden. Dort wurde er mit einem Autokran ans Ufer gehoben.

6:46 Uhr ⚽️ Auch Leverkusen im europäischen Halbfinale Drei Bundesliga-Klubs im Halbfinale europäischer Wettbewerbe - das gab es seit der Saison 1994/95 nicht mehr. Nach Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League hat gestern Abend der frisch gebackene Deutsche Meister Bayer Leverkusen die Runde der letzten Vier in der Europa League erreicht. Das Team von Trainer Xabi Alonso holte im Rückspiel gegen West Ham United ein 1:1 - praktisch in letzter Minute. Das reichte nach dem 2:0 im Hinspiel fürs Weiterkommen. Leverkusen ist damit in 44 Pflichtspielen nacheinander ungeschlagen geblieben - ein neuer internationaler Rekord. Mehr Infos haben die Kollegen der Sportschau. Europa League Bayer Leverkusen mit Rekord gegen West Ham United ins Halbfinale Bayer Leverkusen hat sich mit einem Remis bei West Ham United für das Halbfinale der Europa League qualifiziert. Der Ausgleich fiel kurz vor Schluss, einen Rekord gab es obendrein.

6:41 Uhr ☔ So wird das Wetter heute in RLP Nach einer klaren Nacht fallen am Freitagmorgen zunächst im Norden von Rheinland-Pfalz die ersten Regentropfen. Später breitet sich der Regen überall im Land aus. Am späten Nachmittag kommen Schauer, kurze Gewitter und stürmische Böen dazu. Dazwischen gibt es auch kurze sonnige Phasen. Die Temperaturen liegen nur zwischen 6 und 11 Grad. Video herunterladen (30,7 MB | MP4)

6:29 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, trifft sich mit Vertretern von Verfassungsschutz und Landeskriminalamt und den kommunalen Spitzenverbänden, um sich über gemeinsame Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der Demokratie auszutauschen. Sie werden eine gemeinsame Erklärung gegen Demokratiefeindlichkeit unterzeichnen. In der Südeifel soll der - nach Angaben des Betreibers Enovos - größte Solarpark von Rheinland-Pfalz eröffnet werden. Geplant ist eine Gesamtleistung von rund 200 Megawatt. Damit können rund 60.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Der Deutsche Trachtentag findet nach 22 Jahren erstmals wieder in Rheinland-Pfalz statt. In Bad Bergzabern kommt die Bundesgeneralversammlung des Deutschen Trachtenverbandes (DTV) bis zum Sonntag, 21. April zusammen.

6:22 Uhr 🚗 Achtung: Heute viele Radarfallen im Einsatz! Seit Anfang der Woche kontrolliert die Polizei verstärkt, ob sich Autofahrer an Tempolimits halten. Den Höhepunkt dieser Kontrollwoche bildet heute der Blitzermarathon. Wann und wo genau geblitzt wird, ist nicht bekannt. Laut Innenministerium entscheiden das die regionalen Polizeipräsidien selbst. Im vergangenen Jahr waren beim Blitzermarathon 319 Beamte an 120 Orten in Rheinland-Pfalz im Einsatz. 3,1 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren damals zu schnell unterwegs. Wie teuer so etwas werden kann, erfahrt ihr hier:

6:07 Uhr Bad Kreuznach: Mann durch Messerstiche verletzt In Bad Kreuznach ist gestern Abend ein 41-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 21 Uhr durch ein Krankenhaus informiert, dass ein Mann mit Stichwunden behandelt würde. Dorthin hatte er sich retten können. Knapp zwei Stunden später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 30-Jährige saß laut Polizei an seiner Wohnanschrift in seinem Wagen. Was genau vorgefallen ist und was die Hintergründe der Tat sind, ist noch nicht bekannt. Bad Kreuznach Tatverdächtiger festgenommen Nach Messerstichen: Mann rettet sich in Bad Kreuznacher Klinik In Bad Kreuznach ist am Donnerstagabend ein 41-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei nahm nur wenige Stunden später einen Tatverdächtigen fest. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Radfahrerin in Mainz von Auto erfasst - 56-Jährige tot Kurzer Blick zurück auf eine traurige Meldung vom gestrigen Abend: In Mainz wurde eine Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst und kam ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 56-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Mainz. Wie es zu dem Unfall im Stadtteil Gonsenheim kam, ermittelt nun die Polizei. Mainz 56-Jährige stirbt Tödlicher Unfall in Mainz: Auto erfasst Radfahrerin Am Donnerstagabend ist in Mainz eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die 56-Jährige wurde von einem Auto erfasst. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz