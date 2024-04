Umzugspläne für Eidechsen in Ludwigshafen ernten Kritik. Mehr Menschen in der Westpfalz wollen sich bewaffnen. Das und mehr in unserem RLP-Newsticker am Morgen!

8:55 Uhr Wohnungsbrand in Mogendorf und Küchenbrand in Hachenburg In Mogendorf im Westerwald hat es in der Nacht in einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses gebrannt. Das Feuer breitete sich laut Polizei bis zum Dachstuhl aus. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Einen weiteren Brand gab es gestern Abend in Hachenburg. Dort hatte eine Küche Feuer gefangen, wahrscheinlich wegen zu heißem Fett. Die Bewohner konnten sich laut Polizei rechtzeitig ins Freie retten, sie blieben unverletzt. Die Küche brannte völlig aus. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:17 Uhr Mehr Feuerwehrleute in RLP Die Zahl der ehrenamtlich aktiven Feuerwehrleute in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Etwa 54.500 Feuerwehrleute gibt es in RLP - rund 3.500 mehr als noch vor sieben Jahren. Besonders bemerkenswert: Die Zahl der Frauen hat sich beinahe verdoppelt, auf zirka 5.300. Das hat Innenminister Michael Ebling (SPD) gestern mitgeteilt. Danke an alle, die sich ehrenamtlich engagieren ❤️ Psst...ihr wollt täglich gute Nachrichten aus Rheinland-Pfalz? Kein Problem: Schaut einfach bei unserem Good News-Blog vorbei. Hier vermelden wir alle ❤️-News aus dem Land.

8:10 Uhr Schon wochenlang kein Mobilfunk in Osthofen Einfach zum Handy greifen und telefonieren – ein alltäglicher Handgriff. Umso ärgerlicher, wenn das Mobilfunknetz dann mal nicht mitspielt. In Osthofen geht es vielen Menschen allerdings bereits seit Mitte März so. Seitdem sind große Teile der Stadt nämlich vom Mobilfunk-Netz abgeschnitten. Der Bürgermeister geht jedoch davon aus, dass das Problem in den nächsten Tagen gelöst werden kann. Aus dem Fenster des Rathauses habe er nämlich gesehen, wie an den Mobilfunkmasten für Osthofen gearbeitet wird. Davor hatte er allerdings einen Brandbrief an die Telekom geschickt. Darin hieß es: Die Situation, dass die meisten der 10.000 Bewohner von Osthofen seit Mitte März kein Mobilfunknetz mehr nutzen könnten, sei ein Kommunikationsdesaster. Die Telekom tauscht derzeit die Sendemasten in Osthofen aus und hatte eigentlich versprochen, dass die Ersatzmasten direkt funktionieren würden. Das klappte offensichtlich nicht. Betroffen sein sollen auch umliegende Gemeinden. Mittlerweile hat sich die Telekom beim Bürgermeister entschuldigt. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:47 Uhr Hochwasser in Trier hat Höchststand erreicht – fällt aktuell Nach dem vielen Regen führen die Flüsse im Land viel Wasser, mancherorts herrscht Hochwasser. Der Pegel der Mosel in Trier hat in der Nacht gegen 3 Uhr seinen Höchststand von 6,60 Metern erreicht. Aktuell fällt das Wasser laut Hochwasservorhersagezentrale und befindet sich auf 6,30 Metern. Die Mosel liegt damit aktuell noch über der Meldehöhe von 6 Metern, ab der von einem Hochwasser gesprochen wird. Die Hochwasservorhersagezentrale rechnet damit, dass die Wasserstände bis mindestens in die nächste Woche hinein wieder fallen werden. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:29 Uhr Ermittlung zu tödlichem Zugunfall eingestellt Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem Tod eines jungen Mannes im Bahnhofsbereich von Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis nach eigenen Angaben eingestellt. Der 19-Jährige aus dem Odenwald war Anfang November mit dem Zug nach Worms unterwegs und nachts aus einem unbekannten Grund in Bobenheim-Roxheim ausgestiegen. Man gehe davon aus, dass er von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden sei, so die Staatsanwaltschaft mit. Auch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Mitte Februar wurde mitgeteilt, dass der 19-Jährige zum Todeszeitpunkt 2,1 Promille Alkohol im Blut gehabt hatte. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:06 Uhr Bombenfund an Grundschule Stellt euch vor, ihr geht noch zur Grundschule und an eurem Schulhof wird bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden: 125 Kilo schwer, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Man kann sich ausmalen, wie groß die Aufregung unter den Schülerinnen und Schülern in Bitburg über diese Nachricht gewesen ist. Bis Sonntag dürfte die Aufregung in dem Eifel-Ort noch anhalten, nicht nur bei den Kleinen. Denn dann soll die Bombe entschärft werden. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Bitburg Entschärfung des Blindgängers am Sonntag Bombe bei Bauarbeiten an Grundschule in Bitburg gefunden Bei Bauarbeiten ist in Bitburg eine Bombe aufgetaucht, ein Blindgänger. Die Entschärfung ist für Sonntag vorgesehen.

7:00 Uhr Baustellenfahrzeug hat Öl verloren - A60-Auffahrt gesperrt Die Autobahn Auf- und Abfahrt Bingen-Ost auf der A60 ist in Fahrtrichtung Mainz aufgrund einer Ölspur derzeit gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei hat dort in der Nacht ein Baustellenfahrzeug Öl verloren. Damit die Straße gereinigt werden kann, ist der Abschnitt zur Zeit gesperrt. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt heute die Schlichtung für die 25.000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister. An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft ver.di und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) unter einen Hut zu bringen. Die Frühjahrssitzung des UN-Menschenrechtsrats endet heute in Genf. Möglicherweise werden Resolutionen zum Gazakrieg verabschiedet. Am Abend spielt die deutsche Fußballmannschaft der Frauen in der Qualifikation gegen Österreich in Linz. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Am Dienstag geht es für die DFB-Frauen in Aachen gegen Island. Weiterer Gruppengegner ist Polen.

6:44 Uhr Kritik an Eidechsen-Umzug in LU Gestern habe ich hier bereits berichtet, dass die Stadt Ludwigshafen für den Abriss der Hochstraße Nord Mauereidechsen umsiedeln will. Klingt ja eigentlich nach einem guten Plan, oder? Naturschützer kritisieren den Plan jedoch. Der vorgesehene Lebensraum der Tiere, eine gesetzlich geschützte sogenannte Glatthaferwiese, werde dadurch geschädigt, sagen sie. Die biologisch wertvolle Wiese könnte wegen der Steinhaufen, in denen die Mauereidechsen leben sollen, nicht mehr gemäht werden, warnen drei Naturschutzorganisationen. Die Wiese sei als Ausgleichsfläche für den Bau der Firma Vögele angelegt worden. Die Stadt missbrauche jetzt diese Kompensationsfläche, um Geld zu sparen, schreiben die Naturschützer. Sie meinen, die Stadt Ludwigshafen hätte den Eidechsen eine eigene Fläche kaufen müssen. In solchen Steinhaufen sollen die Mauereidechse von der Hochstraße Nord in Ludwigshafen spätestens ab Anfang Juni Zuflucht finden. SWR Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:33 Uhr Immer mehr Menschen in der Westpfalz haben einen kleinen Waffenschein Immer mehr Menschen in der Westpfalz haben nach Angaben der Kommunen einen sogenannten kleinen Waffenschein. Damit darf man Schreckschuss-, Reizgas- und Signalwaffen besitzen und in der Öffentlichkeit tragen. Die Zahl der Erlaubnisse geht seit Jahren kontinuierlich nach oben. Doch woran liegt das? Laut den Städten und Kreisen in der Westpfalz hat das diverse Gründe. Bei denen beantragt man die Erlaubnis. Die Menschen sagen, dass sie sich mit den Pistolen selbst schützen wollen, zum Beispiel als Hundebesitzer oder Jäger. Manche wollen mit Schreckschusspistolen an Silvester schießen. Laut Innenministerium kommt dazu, dass quasi jeder, der volljährig ist, den kleinen Waffenschein beantragen kann. Man muss unter anderem körperlich und geistig fit sein. Das Ministerium geht auch davon aus, dass die Zahlen in Zukunft noch weiter hochgehen werden. In Stadt und Kreis Kaiserslautern haben im Moment fast 2.000 Menschen den kleinen Waffenschein, fast 1.000 im Donnersbergkreis und 400 im Kreis Kusel. Sendung am Fr. , 5.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Pflegekräfte aus Ruanda? In rheinland-pfälzischen Krankenhäusern herrscht - wie in vielen Branchen - Fachkräftemangel. Ein Ansatz, das Problem zumindest teilweise zu lösen, tut sich tausende Kilometer entfernt in Ostafrika auf. Bei einer Reise ins rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda wirbt die Landesregierung um Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) um Pflegekräfte. Die Idee: ein Austauschprogramm für Fachpersonal. In Rheinland-Pfalz könnten sich ruandische Pflegerinnen und Pfleger bis zu vier Jahre lang weiterbilden und hier so lange zumindest einen kleinen Teil der Personallücke stopfen. Ruanda Fachkräftemangel in Krankenhäusern RLP möchte Pflegekräfte aus Ruanda für Austausch gewinnen Um den Fachkräftemangel in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern einzudämmen, wirbt die Landesregierung um Pflegekräfte aus Ruanda. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:08 Uhr Die Lage auf den Straßen So langsam neigt sich auch in den letzten Bundesländern die Osterferienzeit dem Ende zu, beispielsweise in Baden-Württemberg. Ob und wo sich Urlaubsrückkehrer vermehrt auf den Straßen tummeln, seht ihr hier in unserer Verkehrsübersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Und nun zum Wetter Der Sommer klopft mal kurz an am Samstag mit Sonne und Temperaturen bis 26 Grad. Auch der Sonntag bleibt ähnlich sommerlich, nur etwas kühler und es kann wieder Schauer geben. Einzig Sahara-Staub könnte uns die ersten sommerlichen Tage des Jahres noch ordentlich vermiesen. Es herrscht noch Unsicherheit, wie viel Sand den Himmel verhängen wird. Kommt viel Staub, wird's trüber und kühler. Aber erst einmal müssen wir durch den Freitag. Die Höchsttemperaturen sind zwar mild, zwischen 16 und 22 Grad, am Nachmittag können aber Wolken und Regen aufziehen. Video herunterladen (23,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Dreyer setzt mit der Delegation aus Rheinland-Pfalz den Besuch im Partnerland Ruanda fort. Auf dem Programm steht unter anderem noch die Besichtigung der Produktionsstätte des Impfstoffherstellers BioNTech in Ruanda. Anlass für die Reise ins ostafrikanische Partnerland ist das Gedenken an den Völkermord an den Tutsi vor 30 Jahren. Am 7. April wird es in der Hauptstadt Kigali eine Gedenkfeier geben. Und damit ihr auch für das Wochenende planen könnt: Eine Ausstellung des Staatstheaters Mainz zeigt vom 7. April an "kleine, unbedeutende Dinge des Alltags". Das englische Künstler-Duo Andrew Field und Beckie Darlington hat gemeinsam mit sieben Mainzer Schulklassen Gegenstände gesammelt und rückt sie in der Schau nun in den Fokus. Zu sehen ist die Ausstellung im Pavillon in Mainz (Ludwigsstraße 8) bis zum 5. Mai. In Mainz findet heute ein "Meet and Greet" mit den beiden Protagonisten der SWR-Serie "Nachtstreife" statt. Damit startet eine Aktionswoche der Polizei Rheinland-Pfalz. Kriminalhauptkommissar Dominic Gillot und Kriminaloberkommissarin Melina Reisel erklären jungen Menschen ihre Arbeit. Die Aktionswoche soll Interesse für die Polizeiarbeit wecken. Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel von "Nachtstreife" könnt ihr euch in der ARD Mediathek anschauen.