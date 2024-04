Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:06 Uhr Tödliche Schüsse in Ranschbach wegen einer Psychose? Die Landauer Staatsanwaltschaft hat auf SWR-Anfrage neue Details zu den tödlichen Schüssen am 12. Februar im südpfälzischen Ranschbach bekannt gegeben. Demnach könnte der tatverdächtige Mann damals unter dem Einfluss einer Psychose geschossen haben. Der Mann sei daher in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Ein Gutachten soll nun klären, ob er bei der Tat schuldunfähig gewesen ist. Der 27-Jährige aus Landau soll einen 37-jährigen Mann aus Ranschbach erschossen haben. Die Waffe wurde damals erst nach langer Suche in einem Weinberg gefunden.

7:00 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die neue Kommandostruktur der Bundeswehr vorstellen. Es soll ein neues und gemeinsames Operatives Führungskommando sowie vier Teilstreitkräfte geben: Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum (CIR). In Brüssel feiert die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier der Stadt wollen Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Außenminister der mittlerweile 32 Mitgliedstaaten an die Erfolge des Bündnisses erinnern und den Zusammenhalt beschwören. Im amerikanischen Utica starten die deutschen Eishockeyspielerinnen am Abend in die Weltmeisterschaft. Gegnerinnen des Nationalteams sind die Däninnen.

6:53 Uhr Basketball: Gladiators Trier bezwingen Karlsruhe Die Sportmeldungen aus Rheinland-Pfalz werde derzeit von Fußball und dem FCK dominiert. Aber sportlich gesehen gibt es im Land noch mehr Grund zur Freude als den Finaleinzug der Roten Teufel: Die Gladiators Trier haben gestern in der zweiten Basketball-Bundesliga 96:92 gegen Karlsruhe gewonnen. Die Gladiators stehen auf dem ersten Tabellenplatz.

6:34 Uhr Dreijährige überfahren: Ermittlungen gegen Autofahrer eingestellt Erinnert ihr euch noch? Ein Autofahrer hatte vor zwei Jahren an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein Mädchen angefahren. Die Dreijährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Mainz die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Autofahrer eingestellt. Polizeiliche Ermittlungen sowie ein Unfallgutachten seien demnach nicht zum Ergebnis gekommen, dass der Unfall für den Autofahrer vermeidbar gewesen war, sagte die Oberstaatsanwältin am Mittwoch. Mainz Unfall in Parcusstraße Ermittlungen nach Tod von Dreijähriger in Mainz eingestellt Ein Autofahrer hatte vor zwei Jahren an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein Mädchen angefahren und getötet. Gegen ihn wurde seitdem ermittelt.

6:22 Uhr So sieht es auf den Straßen im Land aus Eine Unfallstelle auf der A60 bei Wittlich, Grünpflegearbeiten an der A48 in der Vulkaneifel und Arbeiten an der A60 bei Mainz: Es gibt Staupotenzial im Berufsverkehr heute früh! Den Überblick gibt unsere Verkehrsübersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:14 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Bevor der Regenschirm am Wochenende in die hinterste Ecke wandern darf, wird er heute noch einmal gebraucht: Es regnet immer wieder in Rheinland-Pfalz, am Nachmittag sind auch kräftige Schauer mit teils Graupel möglich. Ungemütliches Aprilwetter also! Aber der Blick auf das Wochenende tröstet: Da wird es fast schon frühsommerlich warm - mit Werten um die 25 Grad! Video herunterladen (29,7 MB | MP4)

6:09 Uhr Bayer Leverkusen ist der Gegner des FCK im DFB-Pokalfinale Ich verspreche euch: Heute gibt es weniger FCK im Newsticker. Aber eine wichtige Nachricht in Sachen Fußball habe ich noch für euch! Die Roten Teufel treffen im Pokalfinale auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Werkself hat gestern Abend Fortuna Düsseldorf geschlagen und erreicht damit zum fünften Mal das Endspiel im DFB-Pokal. Die in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte gegen Fußball-Zweitligist Düsseldorf 4:0. Das Pokalfinale gegen den FCK findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Wann der FCK mit dem Kartenvorverkauf startet, ist noch unklar.

6:06 Uhr Auto gerät bei Unfall unter Sattelzug Ein Autofahrer ist auf der A48 in Weitersburg (Kreis Mayen-Koblenz) am späten Mittwochnachmittag mit seinem Wagen unter einen Sattelauflieger geraten und schwer verletzt worden. Der 45-jährige Autofahrer konnte laut Polizei weder ausweichen noch bremsen, als der Fahrer eines Sattelzuges Zeugen zufolge von einem Parkplatz direkt auf die Autobahn fuhr - ohne auf ein Stoppschild und das Auto zu achten. Daraufhin kam der Autofahrer mit seinem Wagen teilweise unter den Sattelauflieger. Video herunterladen (15,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Im Streit um die Öffnungszeiten des Fashion Outlets in Zweibrücken könnte das Oberlandesgericht heute eine Entscheidung treffen. Das heißt aber nicht, dass es auch ein Urteil gibt. Möglich wäre, dass das Gericht eine Beweisaufnahme oder die Vernehmung weiterer Zeugen beschließt. Die Betreiber des Outlets möchten auch an Sonntagen in den Ferien öffnen, doch dafür fehlt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs inzwischen die Grundlage. Die Verbandsgemeinde Pellenz (Kreis Mayen-Koblenz) informiert heute Abend über eine geplante Unterkunft für Geflüchtete in Nickenich. Sie soll auf dem Gelände des Indoor-Bagger-Spielplatzes "Baggerado" entstehen, den der Betreiber aufgibt. Geplant sind laut Bürgermeister mehrere Container, in denen etwa 30 Geflüchtete wie in Einzelzimmern leben können. Am Landgericht Trier wird am Vormittag der Revisionsprozess zur Amokfahrt fortgesetzt. Das Gericht hatte den Amokfahrer, einen Mann aus Trier, im August 2022 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil teilweise aufgehoben, weil die Schuldfähigkeit des Mannes zwar allgemein, aber nicht zum Zeitpunkt der Amokfahrt überprüft worden war.