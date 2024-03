Viele Besucher beim Mandelblütenfest, Ramadan hat begonnen, Tötung von Luise jährt sich

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:48 Uhr ⚽ Dramatisches Kellerduell auf dem Betzenberg Der 1. FC Kaiserslautern hat gestern ein starkes Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Lange sah es so aus, als müssten sich die Pfälzer vor heimischer Kulisse gegen Tabellenschlusslicht Osnabrück mit einem Unentschieden zufriedengeben. Doch die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel zeigte Kampfgeist und spielte bis zuletzt wuchtig nach vorn. Belohnt wurden die Roten Teufel für ihre Mühe dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Bei einem Konter zog Ragnar Ache aus zehn Metern Entfernung ab und verwandelte zum entscheidenden 3:2 (0:0). Da sage ich nur: Glückwunsch FCK! FCK zwei Mal im Rückstand Betze-Drama: Lautern siegt in letzter Minute gegen Osnabrück Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Osnabrück nach zweimaligem Rückstand doch noch gewonnen.

7:46 Uhr 🛤️ Bahnstrecke LU-MZ seit heute gesperrt Bahnfahrer aufgepasst: Die 70 Kilometer lange Strecke von Ludwigshafen nach Mainz ist seit Mitternacht wegen Bauarbeiten gesperrt. Als Ersatz werden zwei Wochen lang Busse eingesetzt. Pendler müssen laut Bahn längere Fahrzeiten in Kauf nehmen und öfter umsteigen. So entfallen beispielsweise die schnellen Expresszüge aus der Südpfalz und aus Mannheim nach Mainz. Lediglich im nördlichen Abschnitt der Strecke, nämlich zwischen Alsheim und Mainz, kann die S6 laut Bahn weitgehend planmäßig fahren. Die Strecke Ludwigshafen - Mainz ist ab dem Sommer eine der wichtigsten Umleitungsrouten, wenn die Riedbahn in Südhessen monatelang gesperrt ist. Deshalb werden jetzt für mehrere Millionen Euro Weichen, Schienen und Signale erneuert und Bahndämme saniert. Laut Bahn soll die Strecke am 24. März wieder eröffnet werden. Sendung am Mo. , 11.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:38 Uhr Und so sieht es auf den Straßen im Land aus Gleich zum Wochenstart im Stau stehen? Nein, dann lieber vorher einen Blick in unseren Verkehrsservice werfen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:25 Uhr CSU will Cannabis-Konsum über Abwasser kontrollieren Könnt ihr euch noch daran erinnern, als während der Corona-Pandemie das Abwasser auf die Virenlast untersucht wurde? Etwas Ähnliches schwebt der CSU nun für Cannabis vor. Die Partei fordert, den Konsum der Droge stärker über das Abwasser zu überwachen. So solle geprüft werden, ob sich der Konsum nach der Legalisierung verändere, sagte der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es brauche mehr Kontrolle, damit Deutschland nicht zur "Kiffer-Nation Europas" werde. Die Ampel-Regierung will den Besitz und Konsum von kleinen Mengen Cannabis zum 1. April erlauben. Der Bundestag hat schon zugestimmt, jetzt muss noch der Bundesrat grünes Licht geben. Sendung am Mo. , 11.3.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

7:10 Uhr 💮 Mandelblütenfest: Viele Besucher am ersten Wochenende Ich habe es am Wochenende leider nicht zum Mandelblütenfest in Gimmeldingen geschafft - dafür aber Tausende andere Menschen. Die Straßen in dem Winzerdorf waren voll, gleichzeitig war es aber nicht überfüllt. Die Polizei, das Neustadter Stadtmarketing und auch die Gimmeldinger Ortsvorsteherin zeigten sich zufrieden mit dem Start des Festes. Am Samstag waren es nach Angaben des Stadtmarketings rund 10.000, am Sonntag dann etwa 7.000 Menschen, die es nach Gimmeldingen zog - und das aus der ganzen Region. Das Parkkonzept sei gut angenommen worden und ein Verkehrschaos ausgeblieben, so Polizei und Stadtmarketing. Das Fest findet an zwei Wochenenden statt - damit soll sich das Besucheraufkommen etwas besser verteilen. Außerdem haben Straußwirtschaften auch unter der Woche geöffnet. Neustadt Gimmeldingen Tausende Gäste am ersten Wochenende Feiern unter rosa Blüten - Mandelblütenfest läuft In Gimmeldingen läuft das traditionelle Mandelblütenfest. Alleen mit rosafarben blühenden Mandelbäumen locken an zwei Weinfest-Wochenenden wieder zig Besucher an. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:51 Uhr 🦉 Eine einsame Eule auf der Landstraße In der Nacht auf Sonntag hat eine Polizei-Streife bei Wörrstadt eine Eule gefunden. Die Polizisten hielten sie für einen Uhu und tauften ihn "Hugo". Das Tier ist stark abgemagert und machte keine Anstalten, sich von der Straße zu bewegen. Kurzerhand nahm die Streife ihn mit und übergab ihn an die Tierhilfe. Es stellte sich heraus, dass "Hugo" eine Eule und ein Weibchen ist, deshalb trägt sie jetzt den passenderen Namen "Adele". Was jetzt mit "Adele" passiert, könnt ihr hier nachlesen: Polizei findet Eule bei Wörrstadt

6:44 Uhr 🌧️ Und so wird das Wetter heute Zur neuen Woche erwartet uns durchwachsenes Wetter mit vielen Wolken und tieferen Temperaturen als noch am Wochenende. Am Montag sind Höchstwerte von bis zu zehn, höchstens mal elf Grad und darunter zu erwarten. Auch Regenschauer wird es geben, heute vormittag und dann am Nachmittag kommen schon neue Wolken. "Ab Mittwoch, Donnerstag wird es dann aber wieder wärmer", erklärt Wetterexperte Karsten Schwanke, "und vom Gefühl her frühlingshafter". Video herunterladen (28,2 MB | MP4)

6:28 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz rückt ein Arbeitskampf näher. Die Gewerkschaft ver.di will heute Morgen über das Ergebnis der Urabstimmung für einen Streik berichten. Die letzten Hochrechnungen seien bereits so deutlich, dass mit einem vorzeitigen Ende des Tarifkonfliktes nicht mehr zu rechnen sei, hatte ver.di-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am vergangenen Mittwoch in Mainz mitgeteilt. Im Gutenberg-Museum in Mainz wird heute eine Digitalisierungskampagne für die Gutenberg-Bibeln vorgestellt. In Kooperation mit dem Unternehmen "Microbox" aus Nauheim und dem Digitalisierungszentrum der Johannes Gutenberg-Universität sollen die einzelnen Buchseiten aufgenommen werden, damit auch vom PC aus auf die Exemplare zugegriffen werden kann. In der Staatskanzlei in Mainz trifft sich heute das Bündnis "Demokratie gewinnt!" mit Initiatorin Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Das Bündnis gibt es seit 2017. Es hat das Ziel, junge Menschen frühzeitig an Demokratie, Beteiligung und freiwilliges Engagement heranzuführen und die Lern- und Lebensorte von Kindern offen für deren Mitwirkung zu gestalten. Zu den Unterzeichnern des Gründungsdokuments gehört auch der SWR.

6:06 Uhr 🎞️ Leider kein Oscar für Sandra Hüller Wir haben ja alle etwas darauf gehofft, dass die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" einen Oscar gewinnt. Leider hat es nicht geklappt! Die Trophäe für die beste weibliche Hauptrolle erhielt in der vergangenen Nacht Emma Stone. Trotzdem ging Hüller nicht vollkommen leer aus. Denn der Film "The Zone of Interest", in dem sie ebenfalls die Hauptrolle spielte, wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Und auch den großen Gewinner des Abends, "Oppenheimer", wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen: Das biografische Epos über den Erfinder der Atombombe räumte den Preis für den besten Film sowie sechs weitere Trophäen ab. Sandra Hüller hatte gute Chancen, in Los Angeles ausgezeichnet zu werden. dpa Bildfunk picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell Sendung am Mo. , 11.3.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:00 Uhr 🚄 GDL kündigt neue Bahn-Streiks ab Dienstag an Mein erster Eintrag heute morgen ist leider kein erfreulicher - zumindest nicht, wenn ihr auf die Bahn angewiesen seid. Denn die Lokführergewerkschaft GDL hat im festgefahrenen Tarifstreit weitere Streiks angekündigt. Ab Dienstagfrüh um 2:00 Uhr werde die Arbeit für 24 Stunden niedergelegt, teilte die GDL gestern Abend mit. Im Güterverkehr beginne der Streik bereits heute Abend um 18.00 Uhr und werde morgen um 18:00 Uhr enden. Da der Bahn-Vorstand der GDL seit dem 19. Januar kein neues Angebot vorgelegt habe, führe dies "unweigerlich zum Arbeitskampf". Es ist bereits der sechste Streik der GDL in dieser Tarifrunde. Deutschland Keine Einigung im Tarifkonflikt GDL kündigt weiteren Bahnstreik an Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Sonntagabend zu einem neuen Bahnstreik aufgerufen. Im Südwesten sind Regional- und Fernverkehr betroffen. Sendung am Mo. , 11.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz