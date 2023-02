Was ist in der Nacht und am Wochenende in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz An Rosenmontag gibt es traditionell in Rheinland-Pfalz nur ein großes Thema: Das sind natürlich die großen Umzüge in Mainz, Koblenz und Trier. Wir übertragen später alle drei im Livestream auf unseren Seiten. Beim größten Umzug des Landes in Mainz geht es natürlich um 11:11 Uhr los. Die Stadt geht von 300.000 bis 500.000 Zuschauern aus. Wir haben hier alles wichtige für euch zusammengetragen. Mit mehr als 100 Fußgruppen, Musikkapellen und Motivwagen ist der Koblenzer Rosenmontagszug der größte Karnevalsumzug im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der Koblenzer Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr in der Nähe der Basilika Sankt Kastor. Alle Infos findet ihr hier. Unter "Trier im Glück, Karneval ist zurück" startet der Rosenmontagsumzug in Trier ebenfalls um 12:11 Uhr. Eine Stunde später sind wir mit unserem Livestream am Start. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz Helau und Guten Morgen! Es ist Rosenmontag und da bekommen sogar die größten Morgenmuffel der Redaktion die Ehre ihr Ticker-Debüt zu geben. Ich bin Rafaela Rübsamen und halte euch bis 10 Uhr über die wichtigsten Ereignisse aus Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken unter rlp-newsticker@swr.de. Seid ihr schon verkleidet? Schickt uns gerne eure Fotos! Schickt uns eure Fotos AUTOR/IN Rafaela Rübsamen