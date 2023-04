Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Das war es für heute - Tschüss und bis morgen! Kurz vor zehn, der Ticker neigt sich dem Ende zu. Mir hat es wie immer Spaß gemacht, Euch hoffentlich auch. Ich bin morgen früh wieder am Start und begleite Euch gerne ins Wochenende, wenn Ihr mögt. Nebenbei: Ich freu mich schon aufs Ausschlafen 😉 Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Instagram, Facebook und Twitter. Habt noch einen schönen Tag!

9:45 Uhr Digitale Tour durch Burg Rheinfels in St. Goar Zum Abschluss nochmal etwas nettes: Besichtigung vom Sofa aus - beim derzeitigen Aprilwetter gar keine schlechte Idee. In St. Goar geht das demnächst - die Stadt hat die Burgruine Rheinfels digitalisieren lassen. Interessierte können künftig vorab virtuell durch die alten Mauern gehen. Dabei können auch Gänge und Winkel erkundet werden, die in der analogen Welt gar nicht zugänglich sind. Der Stadtbürgermeister hofft zum einen auf mehr Touristen. Außerdem sei es so für Menschen im Rollstuhl möglich, die Burg barrierefrei zu besichtigen. Das Digitalmodell hilft auch noch dabei, Sanierungsbedarf leichter zu erkennen. Und der ist auf dem Rheinfels, wie meist bei alten Bauwerken, immens: Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 22 Millionen Euro. St. Goar St. Goar hofft auf weltweites Interesse Virtual Reality: Was ein 3D-Scan über die Burg Rheinfels verrät Die Burgruine Rheinfels hoch über St. Goar ist eine der größten am Mittelrhein: Bald können Menschen auf der ganzen Welt sie besuchen und jeden Winkel erkunden - virtuell im Internet. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 20. April um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Spott über Mainzer Bänke-Debakel Erst hat nur Mainz gelacht, dann vermutlich die halbe Republik. Dabei ist gar nicht Fastnacht... worauf will ich hinaus? Genau: Der Schildbürgerstreich um die Bänke am Rheinufer. Die standen nämlich falsch herum. Mit Blick auf einen - Achtung, Ironie - sehr schicken Parkplatz. Hinter dem Rücken derer, die dort saßen, plätscherte Vater Rhein vor sich hin. Hat nur keiner gesehen. Inzwischen stehen die Bänke mit Blickrichtung aufs Wasser. Aber wer den Schaden hat, muss sich ja bekanntlich über Spott nicht wundern. Mainz Blick auf Parkplatz statt auf Rhein Falsch montierte Bänke - Deutschland lacht über Mainzer Missgeschick Spiegel, Süddeutsche, Bild-Zeitung: Inzwischen sorgen die verkehrt montierten Bänke am Mainzer Rheinufer deutschlandweit für Schmunzler. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 19. April um 6:30 Uhr.

8:00 Uhr Bundesstraße gesperrt, Hang wird gesichert Aufgepasst im Kreis Bad Kreuznach: Nach zwei Felsstürzen bei Kellenbach ist heute und morgen die Bundesstraße 421 tagsüber gesperrt. Laut Landesbetrieb Mobilität wird der Hang mit einem 20 Quadratmeter großen Netz gesichert. Das soll verhindern, dass erneut Steine und Geröll auf die Fahrbahn fallen. Bis Freitagnachmittag sollen diese Arbeiten erledigt sein. Nach Hangrutsch - Sicherungsarbeiten an der B421 im Kellenbachtal Und was sonst so los ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, könnt Ihr hier nachlesen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:45 Uhr 50 Jahre Speyer in schwarz-weiß Mal abseits der Nachrichtenwelt ein nostalgischer Blick zurück: Ich gebe zu, bis jetzt war mir die Speyerer Pressefotografin Bettina Deuter unbekannt - eindeutig eine Bildungslücke. Sie hat jahrzehntelang im Bild festgehalten, was sich in Speyer tat. Im Alter von 91 Jahren ist Bettina Deuter im März verstorben, Die Stadt hat nun ihren Nachlass erworben, darin dokumentiert sind 50 Jahre Speyerer Geschichte. Die Kollegen im Studio Ludwigshafen haben eine Auswahl der Fotos zusammengestellt - durchklicken lohnt sich unbedingt, auch für Nicht-Speyerer! Anfang der 50er Jahre begann Bettina Deuter professionell das Geschehen in der Domstadt zu fotografieren – hier: die Hasenpfuhlstraße im Januar 1955, als die gesamte Altstadt unter Wasser stand. Die Häuser waren nur mit Booten zu erreichen. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Mehr als 200.000 Negative sind so zusammengekommen, die meisten in schwarz-weiß – hier: Die Sanierung des Altpörtels in den 1950er Jahren. Es ist mit 55 Metern eines der höchsten Stadttore in Deutschland. Die Sanierung dauerte mehr als drei Jahre, bis 1960. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Die Stadt spricht von einem „visuellen Gedächtnis“ für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts – hier: eine Anti-Atomkraft-Demonstration im Jahr 1979. Die Demonstranten fuhren mit Traktoren durch die Maximilianstraße. Stadtverwaltung Speyer Bild in Detailansicht öffnen Als Pressefotografin dokumentierte Bettina Deuter Ereignisse wie das jährliche Brezelfest oder die Sanierung der Heiliggeistkirche 1978. Erbaut wurde sie von 1700 bis 1702. Seit 1979 wird die Kirche nur noch als Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen oder - wie derzeit – als Theater genutzt. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Im November 1986 zeigten Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Frau Hannelore ihren damals privaten Gästen, dem späteren französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac und seiner Frau Bernadette de Coursel, die Stadt Speyer. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Auch als Papst Johannes Paul II nach Speyer kam, war Deuter dabei: Der Heilige Vater landete am 4.Mai 1987 auf dem Hubschrauberlandeplatz im Sportzentrum Ost, wo er unter anderem von Bischof Anton Schlembach und Ministerpräsident Bernhard Vogel begrüßt wurde. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Vom Papst zum Panikrocker: Am 20. Mai 1980 traten Udo Lindenberg (rechts im Bild mit Mikrofon) und das Panikorchester in der Sporthalle Ost in Speyer auf. Die Negative von Bettina Deuters Fotos werden jetzt im Stadtarchiv Speyer gesichtet und archiviert. Auf Nachfrage werden einzelne Bilder auch digitalisiert. Stadtarchiv Speyer Bild in Detailansicht öffnen Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 20. April um 7:30 Uhr.

7:30 Uhr Ein paar Fakten zu Erdbeben in Rheinland-Pfalz Am Dienstag hat es in der Eifel ordentlich gewackelt - ein Erdbeben der Stärke 2,9 hat viele aufgeschreckt. Klingt jetzt komisch, aber Erdbeben in Rheinland-Pfalz sind gar nicht so selten, wie man denkt. Meist gehen sie aber ohne Schäden ab - kein Vergleich zu den fürchterlichen Folgen, die im Februar die Erdstöße in der Türkei und Syrien hatten. Wir haben ein paar interessante Fakten zum "Thema Beben in RLP" zusammengestellt:

7:15 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Flugreisende müssen ab heute an mehreren deutschen Flughäfen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. In Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn haben unter anderem Beschäftigte der Sicherheitsdienste mit Beginn der Nachtschicht ihre Arbeit niedergelegt. In Stuttgart ist nur am Freitag ein ganztägiger Warnstreik geplant. Der Airportverband AVD spricht von insgesamt rund 700 gestrichenen Flügen und knapp 100.000 betroffenen Passagieren. Am Freitag gibt es außerdem einen Warnstreik im Bahnverkehr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat in der Zeit von 3 bis 11 Uhr einen Streiktag im Fern- und Regionalverkehr angekündigt. Im Bürgerkriegsland Jemen ist es nach Angaben der Huthi-Rebellen zu einer Massenpanik mit zahlreichen Toten und Verletzten gekommen. Die Gesundheitsorganisation der Rebellen sprach von mindestens 79 Todesopfern. Andere Behörden nannten keine genauen Opferzahlen. Der Tumult war den Angaben zufolge während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa ausgebrochen. Händler hätten Geld an die Menge verteilt, woraufhin es zu dem Gedränge kam. Indien ist bald das bevölkerungsreichste Land der Welt. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden dort bis Mitte des Jahres drei Millionen mehr Menschen leben als in China. Die Einwohnerzahl wird dann bei 1,428 Milliarden liegen. Bislang war man davon ausgegangen, dass Indien China erst Ende des Jahrzehnts überholt. Auf Platz drei der Liste stehen mit weitem Abstand die USA mit 340 Millionen Einwohnern. Die Bundesregierung hofft darauf, dass sich die Lage am Flughafen der sudanesischen Hauptstadt Khartum bald entspannt und deutsche Staatsbürger ausgeflogen werden können. Bei einem Besuch in Lissabon sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD), die Lage im Sudan sei bedrohlich. Deutschland werde im Falle eines Rettungseinsatzes auch versuchen, Bürgern anderer Länder die Ausreise aus dem Sudan zu ermöglichen. Dort hat es gestern einen weiteren Anlauf für eine Waffenruhe gegeben. Sie hat jedoch erneut nicht gehalten.

7:00 Uhr Mainzer Unimedizin verschiebt Operationen Thema Fachkräftemangel - das hatten wir ja vorhin schon bei der Feuerwehr. Dass auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen personell auf dem Zahnfleisch gehen ist nun auch nichts neues. Der Mangel an ausgebildeten Kräften macht sich immer mehr bemerkbar - mit spürbaren Folgen für Patientinnen und Patienten. Auch die Mainzer Universitätsmedizin muss inzwischen planbare Operationen verschieben. Lange Zeit habe man den Mangel an Fachkräften ausgleichen können - nun aber sei eine Grenze erreicht, sagt der Vorstand. Notfälle würden natürlich versorgt, aber ansonsten gebe es Wartezeiten. Mainz Fachkräftemangel Zu wenig Pflegekräfte: Mainzer Unimedizin verschiebt planbare Eingriffe Patientinnen und Patienten der Mainzer Universitätsmedizin müssen derzeit länger auf Termine bei planbaren Operationen warten. Die Klinik begründet dies damit, dass es zu wenig Pflegekräfte gebe. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 20. April um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr Zwangsdienst bei der Feuerwehr - ist das erlaubt? Fachkräftemangel überall - auch bei der Feuerwehr. Die Gemeinde Altenbamberg in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach sucht seit gut 13 Jahren vergeblich Freiwillige für den Dienst. In dem 800-Einwohner-Ort gibt es nur fünf Aktive für den Fall, dass es brennt. Der Bürgermeister der Gemeinde hat sich jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen - Bürgerinnen und Bürger sollen zwangsverpflichtet werden. Die ganze Geschichte haben die Kolleginnen auf Instagram: Über das Thema berichtete SWR1 RLP am 19. April um 14:00 Uhr.

6:30 Uhr Neuer Eigner am Flughafen Hahn wird offiziell vorgestellt Es war eine monatelange Hängepartie - der Verkauf des Flughafens Hahn im Hunsrück. Am Ende bekam die Trierer Triwo AG den Zuschlag. Heute nun wird die Belegschaft über den Eigentümerwechsel informiert, am Nachmittag gehen dann der neue Besitzer Peter Adrian und Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner vor die Presse. Zuletzt hieß es, die Triwo wolle das Passagier- und Frachtgeschäft erhalten und ausbauen - und die Jobs am Hahn erhalten. Video herunterladen (192,3 MB | MP4) Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 20. April um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Westpfalz-Klinikum braucht dringend Geld Das Westpfalz-Klinikum mit Standorten in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kusel steckt offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern benötigt das Krankenhaus kurzfristig einen zweistelligen Millionenbetrag. Am kommenden Montag ist die Finanzlage Thema im Stadtrat. Aufsichtsrat und Gesellschafter der Klinik haben nach Angaben der Stadt Kaiserslautern einem Finanzierungskonzept in Höhe von 15 Millionen Euro zugestimmt. Kaiserslautern Finanzielle Notsituation Westpfalz Klinikum in Kaiserslautern braucht dringend Geld Es sind mehrere Millionen Euro, die das Westpfalz-Klinikum benötigt. Wie aus Unterlagen der Stadt Kaiserslautern hervorgeht, bittet die Klinik um einen sofortigen Zuschuss. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über das Thema berichtete SWR4 RLP am 19. April um 17:30 Uhr.

6:10 Uhr Streiks an Flughäfen - morgen bei der Bahn Nach ein paar Wochen Ruhe wird seit heute wieder gestreikt - den Anfang macht das Personal an Flughäfen. In Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg haben in der Nacht Beschäftigte im Sicherheitsdienst die Arbeit niedergelegt. Morgen geht es dann bei der Bahn weiter. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Beschäftigten von bundesweit rund 50 Eisenbahnunternehmen dazu aufgerufen, von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags die Arbeit niederzulegen. Laut Bahn wird der Fernverkehr bis 13 Uhr eingestellt, der Regionalverkehr falle vormittags "weitestgehend aus". Worum es beim Streik geht und was ihr am besten tut, um doch zur Arbeit zu kommen, erklärt mein Kollege Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion: Über das Thema berichtete SWR3 am 20. April um 05:30 Uhr.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mit dem Kauf des Flughafens Hahn durch die Trierer Triwo AG ging zuletzt eine lange Hängepartie zu Ende. Heute will der neue Besitzer seine Pläne für den Flughafen Hahn vorstellen. Zudem will der Insolvenzverwalter über die bisherigen Schritte zur Sanierung des Flughafens informieren.

vorstellen. Zudem will der Insolvenzverwalter über die bisherigen Schritte zur Sanierung des Flughafens informieren. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zieht Bilanz nach dem ersten Jahr Arbeit der Transformationsagentur . Sie soll Beschäftigte und Unternehmen im Wandel der Arbeitswelt unterstützen. Ziel ist es, gerade die betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung voranzubringen.

. Sie soll Beschäftigte und Unternehmen im Wandel der Arbeitswelt unterstützen. Ziel ist es, gerade die betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung voranzubringen. Nach zwei Erdrutschen bei Kellenbach im Kreis Bad Kreuznach beginnen heute die Arbeiten, um den Hang zu sichern. Die Bundesstraße 421 wird deshalb voll gesperrt. Innerhalb weniger Tage waren unter anderem an Ostern wegen des vielen Regens Felsbrocken, Erde und Geröll auf die Bundesstraße gefallen.

6:01 Uhr So wird das Wetter im Land Wir warten alle sehnsüchtig auf den Frühling, aber ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es einen Mix aus heiteren Abschnitten und dicken Wolken mit Regenschauern. Im Bergland vermischt sich der Regen teilweise mit Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen kühlen 7 und 13 Grad, in Hochlagen um 6 Grad. Mehr wissen die Kollegen aus der Wetter-Redaktion: Video herunterladen (25,7 MB | MP4)