Dreyer zur Flutkatastrophe, Banküberfall in Remagen, "Letzte Generation" vor Gericht

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Habt noch einen schönen Tag! So, das wäre für heute geschafft. War ja wieder einiges los im Land. Jetzt ist aber 10 Uhr und damit endet der Newsticker. Morgen ab 6 Uhr bin ich wieder für euch da, wenn ihr mögt. 😉 Bis dahin, macht es gut!

9:45 Uhr Ihr wärt bei einer Siesta sofort dabei! Deutliches Ergebnis unserer kleinen Umfrage heute im Morningticker: Gut 75 Prozent von denen, die ihre Stimme abgegeben haben, finden eine Siesta auch in Deutschland durchaus sinnvoll. Allerdings sagen die meisten davon: Das wird nicht in jedem Beruf möglich sein, aber wenn es geht, sollte man darüber nachdenken. Knapp ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand allerdings: Eine Siesta in Deutschland? Das ist Quatsch! So oder so: Hauptsache ihr seid fit!

9:29 Uhr Wie geht es eigentlich dem Wald? Wenn ich jetzt ein paar Schritte vom Homeoffice-Büro ins Schlafzimmer gehe, habe ich einen schönen Ausblick auf den Hochberg am Rande des Pfälzerwalds und damit auch auf sehr viele Bäume. Das sieht so friedlich aus, dass ich kaum glauben kann, dass vier von fünf Bäumen in den heimischen Wäldern krank sind. Doch genau das kam bei der sogenannten Waldzustandserhebung im vergangenen Jahr heraus. Ab heute werden die 4.000 "Test-Bäume" erneut untersucht. Ob es dem Wald inzwischen besser geht? Video herunterladen (10,2 MB | MP4) Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 19. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

9:17 Uhr Baerbock besucht BASF Ja, die Alliteration in der Überschrift ist toll. Nein, deswegen schreibe ich diesen Eintrag nicht (nur). Schließlich ist die Frage "Wie gehen wir mit China um?" eine Frage, die Politik und Wirtschaft seit Langem umtreibt. Die BASF will auch in Zukunft auf China als Standort setzen und zehn Milliarden Euro in das Werk in Zhanjiang investieren. Fondsmanager bezeichneten das bereits als "Hochrisikoprojekt". Erst vergangene Woche hatte die Bundesregierung ihre China-Strategie vorgestellt, heute ist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Gast bei der BASF. Da dürfte China eine nicht ganz unwichtige Rolle in den Gesprächen spielen. Ludwigshafen Sommerreise der Außenministerin Baerbock bei BASF Ludwigshafen: Klimaschutz und China-Strategie im Fokus Der globale Wandel und die grüne Transformation als größte Herausforderungen unserer Zeit - zwei zentrale Themen beim BASF-Besuch von Außenministerin Baerbock (Grüne). 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR3 am 19. Juli 2023 um 7 Uhr.

9:02 Uhr Hautarzt warnt am Badesee vor Krebs durch Sonnenbrand Ein bisschen Nase, ein bisschen Waden und ein bisschen mehr Nacken: Ich hab' den ersten Sonnenbrand des Jahres schon hinter mir. Keine Ahnung, warum ich da auch mit fortschreitendem Lebensalter nicht schlauer werde. "Das passt schon", denkt man und dann passt es halt doch nie. Dabei ist es so wichtig, das Hautkrebsrisiko so gering wie möglich zu halten. Deswegen stellt sich Hautarzt Martin Lorenz heute an den Gelterswoog, einen beliebten Badesee bei Kaiserslautern, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Gute Sache, finde ich. Hätte mir sicher auch geholfen. Das kannst du gegen Hautkrebs machen! Zu heftige Sonnenstrahlen können dein Erbgut beschädigen. Kaputte Hautzellen können unkontrolliert wachsen und Probleme verursachen. Damit das nicht passiert, solltest du dich am besten mit Kleidung vor der Sonne schützen. Sonnencremes schützen zwar vor Sonnenbrand, aber nicht immer vor Hautkrebs, da sie einen Teil der schädlichen UV-Strahlung durchlassen. Besonders wichtig ist es, beim Kauf der Sonnencreme darauf zu achten, dass sie sowohl vor UVA- als auch UVB-Strahlung schützt.

8:43 Uhr Achtung, der O-Saft ist in Gefahr! Für mich ist ein Glas kühler Orangensaft ein richtiger Frühstücksklassiker. Nicht jeden Tag, aber wenn ich mal ein bisschen eskaliere beim Sonntagsfrühstück, dann auf jeden Fall. Problem: Die Preise für O-Saft sind in diesem Jahr aber bereits um bis zu 40 Cent pro Liter gestiegen. Das könnte den Orangensaft bald zur heißen (oder eben kühlen) Ware werden lassen. Alles Wichtige zur O-Saft-Inflation haben wir bei Instagram zusammengefasst:

8:24 Uhr Wie sich ein Wasserwerk für einen Blackout rüstet Die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Energiekrise haben dafür gesorgt, dass das Wort "Blackout" neuerdings in aller Munde ist. Darunter versteht man einen großflächigen Zusammenbruch der Stromversorgung. Damit während eines solchen Blackouts die sogenannte kritische Infrastruktur nicht völlig ausfällt, gibt es Vorkehrungen. Wie das beim Wasserwerk in Guntersblum funktioniert, hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) jetzt angeschaut. Video herunterladen (61,7 MB | MP4)

8:11 Uhr Autokauf: Vertrauen ist gut... ...Kontrolle ist besser, wird sich auch eine Frau aus Kaiserslautern gedacht haben, nachdem sie ihr Auto verkauft hat. Ja, verkauft. Der Käufer kam vorbei, zahlte und fuhr mit den Papieren und dem Versprechen los, das Fahrzeug abzumelden. Jetzt erhält die Verkäuferin regelmäßig Post, weil der Mann immer wieder gegen die Verkehrsregeln verstößt und Bußgelder zahlen muss. Wie sich herausstellte, waren Name und Adresse auf dem Kaufvertrag frei erfunden. Damit euch das nicht passiert, hat die Polizei hier die wichtigsten Tipps zum Auto(ver)kauf zusammengefasst. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. Juli 2023 um 17:30 Uhr.

8:00 Uhr Ein Blick in die Geschichte: Am 19. Juli... ... 2003: Ein Ärzteteam am Wiener Allgemeinen Krankenhaus verpflanzt weltweit erstmals eine menschliche Zunge. Bei dem Eingriff wird ein bösartiger Tumor im Kiefer-Zungenbereich entfernt und die Ersatzzunge transplantiert. ... 1988: Der Auftritt von Bruce Springsteen in Ost-Berlin ist das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Der US-Rockstar spielt vor mindestens 160.000 Menschen. In Presseberichten ist sogar von bis zu 500.000 Zuhörern die Rede. ... 1980: In Moskau werden die XXII. Olympischen Spiele eröffnet. Wegen der sowjetischen Intervention in Afghanistan nehmen nur 81 Länder teil. Die USA, die Bundesrepublik und zahlreiche andere Staaten boykottieren die Spiele. ... 1950: In Frankfurt am Main konstituiert sich der Zentralrat der Juden in Deutschland als Dachorganisation der jüdischen Gemeinden.

7:43 Uhr Bürgerinitiative in Trier kämpft gegen Wärmepumpen In Trier wird gerade ein weiteres Kapitel in der Diskussion um Wärmepumpen geschrieben. Auf der einen Seite eine umweltfreundliche Alternative zur konventionellen Heizung, auf der anderen Seite sind die Dinger nicht gerade leise. Die Sparkasse in Trier hat im Zuge eines Umbaus zwei große Wärmepumpen auf dem Dach installiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich um den Schlaf gebracht: "Das ist, als würde eine Propellermaschine neben einem starten", so ein Betroffener. Um diese beiden Wärmepumpen auf dem Dach der Sparkasse Trier geht es. Nach Angaben der Anwohner und der Gewerbeaufsicht Trier sind sie zu laut. BI Trier-Nord Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 19. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

7:29 Uhr Brennende Vögel lösen Flächenbrand aus Es klingt ein bisschen wie die Handlung eines schlechten Fantasy-Horror-Films: Zwei brennende Falken (!) haben im Landkreis Kaiserslautern wohl einen Flächenbrand ausgelöst. In der Nähe des Holbornerhofs standen rund 2,5 Hektar Fläche in Flammen. Die Vögel hatten zuvor offenbar den Mast einer Oberleitung berührt und dadurch Feuer gefangen. Was aus den beiden Falken geworden ist, lest ihr im Artikel: Niederkirchen/Kreis Kaiserslautern Greifvögel stürzen brennend auf Feld Falken lösen Flächenbrand im Kreis Kaiserslautern aus Falken haben bei Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern dafür gesorgt, dass ein Feld brannte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. 18:00 Uhr Am Abend SWR4 Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 19. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

7:17 Uhr Stimmt ab: Siesta auch bei uns sinnvoll? Nachdem wir vor einigen Minuten geklärt haben, was eine Siesta überhaupt bringt, will ich jetzt von euch wissen, wie ihr dazu steht. Was meint ihr? Siesta auch eine Idee für Deutschland? Die Abstimmung ist bereits beendet. Könnt ihr euch Siesta auch bei uns vorstellen? Ja, sofort her damit! Siesta auch in Deutschland, bitte! 16,7%

Nein, das ist Quatsch. Da muss man im Sommer halt durch! 23,2%

Das ist nicht überall möglich. Aber dort, wo es sinnvoll ist, wäre ich dafür! 60,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:14 Uhr Siesta statt kurzer Mittagspause: Was bringt das dem Körper? Einen Vorteil hat die Frühschicht ja schon: Ich muss mit niemandem diskutieren, ob ich nachher gepflegt eine Siesta einlegen darf (okay, eventuell mit meiner Tochter und die Diskussion verliere ich sicher). Aber nicht nur ich diskutiere, ganz Deutschland spricht gerade darüber, ob wir nicht auch eine Siesta brauchen, weil die Arbeit in der Sommerhitze immer schwerer fällt. Stefan Troendle hat das für SWR Wissen mal vom wissenschaftlichen Standpunkt her untersucht. Spannend: Siesta bringt etwas, aber nicht jeden Tag. Lest selbst! Mittagsschlaf bei Hitze Das spricht für die sommerliche Siesta Wegen der hohen Temperaturen wollen die Amtsärzte in Deutschland eine Siesta einführen. Das hat Amtsärzte-Chef Nießen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Macht das Sinn?

7:01 Uhr Dreyer spricht im Landtag zum Flut-Jahrestag Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach nach ihrem Besuch im Ahrtal vergangene Woche anlässlich des Jahrestags der Flutkatastrophe von "vielen kleinen und großen Lichtblicken". Am Nachmittag wird sie den Wiederaufbau im Ahrtal zum zentralen Thema ihrer Regierungserklärung im Landtag machen. Regierungserklärung und Aussprache im Livestream Die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die anschließende Aussprache können Sie hier ab 13.45 Uhr im Livestream und im SWR Fernsehen verfolgen. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 19. Juli 2023 um 6 Uhr.

6:44 Uhr Eine ruhige Nacht liegt hinter uns Das sind doch mal gute Nachrichten: Keine schweren Unfälle, keine großen Brände und bis jetzt auch kein gesprengter Geldautomat. Es war - zumindest nach unserem Kenntnisstand um 6:44 Uhr - eine sehr ruhige Nacht im Land. Und weil das selten genug der Fall ist, möchte ich das hier auch mal erwähnen.

6:32 Uhr Ein bisschen Stau in RLP an diesem Morgen Es ist noch früh an diesem Mittwochmorgen, doch wenn ihr euch gleich aufmacht zur Arbeit oder zum Frühsport im Fitnessstudio 💪😁 kann ein Blick in unsere Verkehrsübersicht ja nicht schaden. Eine kurze Zusammenfassung: Auf der A6 Richtung Mannheim steht bei Grünstadt ein defektes Fahrzeug und es sind derzeit drei Kilometer Stau auf der A61 Richtung Ludwigshafen zwischen Worms und Frankenthal nach einem Unfall. Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:23 Uhr Was bewegt Deutschland und die Welt heute? Vor dem Oberlandesgericht München beginnt am Vormittag ein neuer Prozess gegen die islamistische Extremistin Jennifer W. Dabei droht der Frau, die im Irak tatenlos dabei zugesehen haben soll, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in der Mittagshitze starb, womöglich eine härtere Strafe. Das Gericht hatte zunächst zehn Jahre Haft wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall verhängt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und bezweifelte, dass es sich um einen minderschweren Fall handelte. Israels Staatspräsident Izchak Herzog spricht während seines Besuchs in Washington vor dem US-Kongress. Geplant ist außerdem ein Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris im Weißen Haus. In Bangkok stimmt das thailändische Parlament erneut über den nächsten Ministerpräsidenten ab. Die progressive Move Forward Party mit Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat hatte im Mai die Parlamentswahl gewonnen. Der 42-Jährige, der ein Bündnis aus acht Parteien geschlossen hatte, fiel in der ersten Wahl vergangene Woche aber durch. Über den Regierungschef entscheiden neben den 500 Abgeordneten auch 250 ungewählte Senatoren, die nach einem Putsch 2014 vom Militär ernannt wurden.

6:12 Uhr Überfall auf Postbank in Remagen Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Abend die Postbank in Remagen (Landkreis Ahrweiler) ausgeraubt hat. Der Mann soll den Mitarbeiter der Bank am Hintereingang abgepasst und ihn anschließend in den Tresorraum der Filiale eingesperrt haben. Anschließend flüchtete er mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Täter war nach Aussage des Bankangestellten mit einem Messer bewaffnet und ist weiterhin auf der Flucht. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 19. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr Die Wettervorhersage fürs Land Der Tag heute beginnt sonnig, nachmittags kommen ein paar Wolken dazu, es bleibt sommerlich warm mit Werten zwischen 24 Grad im Bergland und knapp über 30 am Rhein. Ob das in Richtung Wochenende so bleibt, weiß SWR-Wetterexperte Sven Plöger: Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gibt im Landtag eine Regierungserklärung zum zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal ab. Anschließend findet im Plenum eine Aussprache statt. Der SWR überträgt die Landtagssitzung live im SWR Fernsehen und natürlich hier im Netz. Heute beginnt die landesweite Begutachtung ausgewählter Bäume. Die Ergebnisse werden im Waldzustandsbericht Ende des Jahres vorgestellt. Die Waldzustandserhebung zeigt, wie stark Bäume unter Trockenheit oder Schädlingsbefall, unter anderem durch die Erderhitzung leiden. Der Zustand der Wälder in Rheinland-Pfalz wird seit knapp 40 Jahren systematisch erfasst. An festgelegten Stellen im Wald werden seitdem rund 4.000 Bäume untersucht. Vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler fällt heute voraussichtlich das Urteil gegen einen Umweltaktivisten der "Letzten Generation". Es geht um eine Pipeline-Sabotageaktion im April 2022. Der Angeklagte aus Braunschweig soll sich gemeinsam mit einem weiteren Aktivisten aus Ingelheim an die Pumpstation einer Öl-Pipeline bei Bad Neuenahr-Ahrweiler angekettet und den Betrieb gestoppt haben.