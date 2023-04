++ Bahnstreik ++ Menschen aus Rhein gerettet ++ Situation an Schulen ++

6:29 Uhr

Das Wetter für Rheinland-Pfalz - weiter kein Frühling in Sicht

Wenn ihr gerade vor dem Kleiderschrank steht und euch fragt, was ihr anziehen sollt, muss ich leider sagen: Vorläufig ist immer noch kein richtiger Frühling in Sicht. Heute wird es maximal 16 Grad "warm" - dazu gibt es wenig Sonne, viele Wolken und nachmittags einige Regenschauer. Und am Donnerstag soll es in den Hochlagen sogar wieder Schneeflocken geben. Ob danach Besserung in Sicht ist, weiß unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert.