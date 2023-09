Huch und schon ist es wieder 10 Uhr und das bedeutet, der Morgen-Ticker ist für heute zu Ende. Aber keine Sorge: Wir kommen wieder! Morgen ist hier für euch mein Kollege Klaus Welsch am Start, um euch mit den wichtigsten Nachrichten aus Rheinland-Pfalz und der Welt zu versorgen. Und wem das nicht genug ist, der kann hier unseren neuen Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen abonnieren. In der Zwischenzeit gibt's alles Wichtige auf unserer Seite, in der App und auf Instagram & Co. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal! 👋

Ich wollte heute morgen von euch wissen, was ihr von der Forderung haltet, dass das Wahlalter bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre abgesenkt werden soll. So habt ihr abgestimmt:

Während in Rheinland-Pfalz mit dem Wurstmarkt ein großes Fest zu Ende geht, ist in Bayern ein wahrer Volksfeste-Klassiker gerade erst gestartet: Das Oktoberfest wurde am Wochenende eröffnet. Am ersten Wiesn-Wochenende gab's bereits einen Schreckmoment: Bei einem Achterbahn-Unfall sind am ersten Tag des Oktoberfests acht Menschen leicht verletzt worden. Ansonsten lief das erste Wiesn-Wochenende reibungslos. Wirtinnen und Wirte sind größtenteils zufrieden. Zum Auftakt wurden rund zehn Prozent mehr Bier ausgeschenkt als im vergangenen Jahr, heißt es in einer ersten Bilanz.

1958: Es gründet sich die "Interflug" als staatliche Fluggesellschaft der DDR. Sie fliegt in erster Linie Ziele im sozialistischen Ausland in Osteuropa an, aber auch außereuropäische sozialistische Länder wie Vietnam (damals Nordvietnam) und Kuba. Im Februar 1991 liquidiert die Treuhand die Fluggesellschaft. Eine Übernahme durch die Lufthansa hat das Bundeskartellamt 1990 abgelehnt.

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat weitere Details zum geplanten Börsengang seiner Pharmasparte bekannt gegeben. Demnach sollen Ende September 23 Prozent von Schott Pharma an die Börse gebracht werden. Die Aktien sollen von morgen an bis zum 27. September angeboten werden, einen Tag später soll der Börsengang in Frankfurt erfolgen. Die Preisspanne liegt dem Unternehmen zufolge bei 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie. Die Erlöse aus dem Börsengang fließen der Mitteilung zufolge der Schott AG zu. Der Konzern geht davon aus, dass der Erlös knapp eine Milliarde Euro betragen könnte.

Wäre das was für eure Firma? Wenn ja, dann geht mal schnell eure Chefin oder euren Chef überzeugen! In Deutschland startet ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche , koordiniert von einer Berliner Unternehmensberatung. Dazu können sich ab Donnerstag interessierte Firmen bewerben. Ziel ist, dass mindestens 50 Firmen Anfang kommenden Jahres für sechs Monate die Vier-Tage-Woche ausprobieren. Dabei soll die volle Arbeit bei voller Bezahlung in 80 Prozent der Zeit erledigt, also die Arbeit besser strukturiert werden, angeleitet von Experten. Ausgewertet wird der Versuch dann von der Universität Münster. Die Ergebnisse aus anderen Ländern sind überwiegend positiv - und zwar für Beschäftigte und Unternehmen. In diesem Video wird das Konzept der Vier-Tage-Woche nochmal genauer erklärt:

Droht in Altenbamberg bald die Zwangsverpflichtung zur Feuerwehr ? Da der Ort in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu wenige freiwillige Feuerwehrleute hat, sind am Wochenende 230 Bürgerinnen und Bürger zu einer Anhörung vorgeladen worden. Den 18- bis 45-Jährigen droht eine Zwangsverpflichtung, falls sich keiner bereit erklärt, sich freiwillig bei der Feuerwehr zu engagieren. Immerhin: Neun Menschen, die zu den Anhörungen gekommen sind, haben gesagt, dass sie Interesse an der Feuerwehr haben. Das hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach meinen Kollegen vom Studio Mainz bestätigt.

In Deutschland beginnt heute die Aktionswoche der Klimaanpassung. Dabei gibt es auch Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz. In Kaiserslautern findet zum Beispiel ein Schüler-Workshop zum Thema "Wasser sparen" statt. In Ludwigshafen bietet die Volkshochschule verschiedene Online-Veranstaltungen an . Interessierte können sich beispielsweise über nachhaltiges Bauen oder die Nutzung von Solaranlagen informieren. Die Woche der Klimaanpassung wird vom Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Zentrum Klima-Anpassung organisiert.

8:16 Uhr

Sommer der Katastrophen - Warum das THW immer wichtiger wird

Diesen Sommer reiht sich weltweit eine Naturkatastrophe an die nächste. Zum Beispiel die verheerenden Waldbrände in Griechenland, die Überschwemmungen in Slowenien und zuletzt das Erdbeben in Marokko und die Flutkatastrophe in Libyen. Allein dort sind in der Stadt Derna nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 11.300 Menschen gestorben, 10.000 gelten weiterhin als vermisst. Zahlen, viel zu hoch, um ihr tatsächliches Ausmaß zu begreifen.

Die Arbeit des Technischen Hilfswerks (THW) wird aufgrund dieser Katastrophen immer wichtiger. THW-Kräfte sind weltweit bei solchen Katastrophen im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Was das THW genau ist und wie man sich dort engagieren kann, hat mein Kollege Götz Kohlmann euch hier in einem FAQ zusammengefasst:

FAQ: Das THW - Ehrenamtler im weltweiten Rettungseinsatz