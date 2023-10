In Oggersheim ist ein Gottesdienst für die Opfer der Messerattacke vor einem Jahr geplant. In mehreren Städten im Land regt sich Protest wegen der Unterbringung von Geflüchteten. Und die Winzer im Land ziehen eine Erntebilanz.

9:46 Uhr Weinlese in RLP durchschnittlich 🍇 Diese Meldung geht an alle Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber im Land (und dazu zähle ich mich auch): Die Winzer in Rheinland-Pfalz haben eine knapp durchschnittliche Ernte in die Fässer gebracht. Das Deutsche Weininistitut in Bodenheim geht für ganz Deutschland von 8,8 Mio Hektolitern aus – nur ein Prozent weniger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Herbst war besonders schwierig für die Winzer im Land.

9:12 Uhr Linienrichter bei Fußballspiel attackiert Es ist schon wieder passiert: Bei einem Fußballspiel haben sogenannte Fans einen Schiedsrichter angegriffen. Genauer gesagt: Bei einem Bezirksligaspiel in Lautzert im Kreis Neuwied wurde gestern ein Linienrichter nach Spielende zunächst mit dem Inhalt eines Getränkebechers beworfen. Anschließend schlug ihm ein Unbekannter noch ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete, die Polizei sucht jetzt Zeugen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 18. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

8:28 Uhr Das geschah am 18. Oktober Irgendwie landen wir schon wieder beim Thema Bücher... Lasst uns jetzt mal zusammen einen Blick in die Geschichtsbücher werfen! 2013: Die Europäische Union und Kanada vereinbaren das Wirtschafts- und Handelsabkommen Ceta, das unter anderem den Wegfall von 99 Prozent aller Zölle beinhaltet. Bis heute ist Ceta aber noch nicht vollständig ratifiziert. 1967: Der Zeichentrickfilm "Das Dschungelbuch" kommt in die US-amerikanischen Kinos. 1977: Die in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe begehen Selbstmord. Der von der RAF als Geisel genommene Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird daraufhin von seinen Entführern erschossen. 1913: In Leipzig wird das Völkerschlachtdenkmal im Gedenken an die Befreiungsschlacht gegen Napoleon im Oktober 1813 eingeweiht.

7:57 Uhr Drogen aus Auto geworfen Ganz schön wild ist es gestern in Trier zugegangen: Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, er und seine Mitfahrer haben dabei in voller Fahrt Drogen aus dem Wagen geworfen. Die Polizei verfolgte sie nach eigenen Angaben über mehrere Straßen bis zu einer Baustelle. Das Auto stoppte, Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß. Ein dritter Mann hat sich gestellt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 18. Oktober 2023 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr Sonnenaufgang über Mainz 😍 Dieses Foto muss ich einfach mit euch teilen: So sieht gerade der Himmel über dem SWR in Mainz aus. Bei diesem Anblick ist es gar nicht so schlimm, so früh wach zu sein... Guten Morgen Mainz! SWR

7:25 Uhr Quiz zur Frankfurter Buchmesse 📖 Geht es euch auch so? Ich bin Fan der Frankfurter Buchmesse! Ihr werdet mich in den kommenden Tagen immer wieder dort sehen, wie ich meine Nase in Neuerscheinungen stecke oder bei Interviews mit Autorinnen und Autoren zuhöre. Als Buchliebhaberin schlägt mein Herz bei diesem Anblick gleich ein bisschen schneller... picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Seit gestern Abend ist die Buchmesse offiziell eröffnet. Wusstet ihr, dass Frankfurt seit jeher eine bedeutende Stadt für den Buchhandel war? Schon im Mittelalter wurden dort auf einem Markt Schriften getauscht und verkauft. Mit der Erfindung des Buchdrucks entwickelte sich die "Büchermess" zu einem festen Bestandteil der Frankfurter Messen. Der Augsburger Buchhändler Georg Willer führte im Jahr 1564 eine Neuerung ein, die heute von der Frankfurter Buchmesse nicht mehr wegzudenken ist. Was war es? Was hat der Buchhändler Georg Willer im Jahr 1564 eingeführt? Er verteilte die ersten Messegeschenke - in Form eines (minderwertigen) Gänsekiels. Er gewann den Spruchdichter Hans Sachs für die erste Lesung auf einer Buchmesse. Er stellte auf 18 Seiten den ersten Messekatalog zusammen. irrelevant: Er verteilte die ersten Messegeschenke - in Form eines (minderwertigen) Gänsekiels.

irrelevant: Er gewann den Spruchdichter Hans Sachs für die erste Lesung auf einer Buchmesse.

richtige Antwort: Er stellte auf 18 Seiten den ersten Messekatalog zusammen. Die gegebene Antwort ist Der Augsburger Buchhändler Georg Willer brachte anlässlich der Frankfurter Herbstmesse 1564 den ersten deutschen Messekatalog heraus. Er notierte darin die Bücher, die er für seine Kunden von der Messe mitgebracht hatte. In dem Verzeichnis fanden sich überwiegend lateinisch-, aber auch deutschsprachige Schriften.

7:14 Uhr Es leuchtet, es leuchtet nicht... Eine Lichtinstallation sorgt in Worms für helle Aufregung: Sie ist unter einer Rheinbrücke angebracht und wirft große gelb-grüne Streifen auf die Stelle, wo angeblich der sagenumwobene Nibelungenschatz liegt. Das Problem ist: Das Licht blendet die Schiffer. Deswegen wurde das Kunstobjekt zwischenzeitlich abgeschaltet. Das nervt den Steuerzahlerbund, er sagt: Für die Aktion wurde schon zu viel Geld verschwendet. Die Stadt Worms will jetzt prüfen, ob das Licht doch noch so eingerichtet werden kann, dass es nicht mehr blendet. Das ganze Hickhack könnt ihr hier nachlesen: Worms Bericht des Steuerzahlerbundes Steuern verschwendet: Lichter in Worms, die nicht leuchten dürfen Jedes Jahr listet der Bund der Steuerzahler Fälle von Steuerverschwendung auf. Dieses Jahr geht es unter anderem um Geld für einen verurteilten Politiker und eine abgeschaltete Lichtinstallation. 10:00 Uhr SWR4 RP am Dienstag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 18. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:59 Uhr Feuerwehrauto geklaut 🚒 Mir fehlt ja ein bisschen die Phantasie, was ich mit einem Feuerwehrauto zu Hause anstellen soll... Aber es gibt Menschen, die sowas klauen. Zum Beispiel in Homburg: Die Polizei sagt, dass der Diebstahl zwischen dem 4. und dem 17. Oktober passiert sei. Die Täter hätten das Feuerwehrauto aus einer Garage am Rathaus gestohlen, inklusive Originalschlüssel und Funkgerät. Jetzt werden Zeugen gesucht. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 18. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr Der Blick auf die Straßen 🚗 Bevor ihr heute Morgen ins Auto/in den Bus/aufs Motorrad steigt, schaut doch mal hier 👇 auf die Verkehrslage. Die gute Nachricht ist: Bis auf ein paar Baustellen sieht es aktuell ruhig aus! Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:12 Uhr Deutschland spielt gegen Mexiko 2:2 ⚽️ Nochmal zum Fußball (und diesmal bleiben wir beim Sportlichen): Wer - wie ich - das Spiel der deutschen Nationalmannschaft heute Nacht verpennt hat, hat offenbar nichts verpasst: Deutschland und Mexiko haben unentschieden gespielt. Die beiden Teams trennten sich 2:2. Positiv betrachtet: Unter dem neuen Trainer Nagelsmann gab's bisher keine Niederlage! Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 18. Oktober 2023 um 6 Uhr.

6:04 Uhr Mainz 05 stellt El Ghazi wegen Posting auf Instagram frei Zuerst gab's ein ausführliches Gespräch, dann die Freistellung: Nach einem Pro-Palästina-Post von Mainz 05-Spieler Anwar El Ghazi ist er beim Trainings- und Spielbetrieb vorerst nicht mehr dabei. Das teilte sein Verein am Dienstagabend mit. Der 28-Jährige hatte bei Instagram unter anderem den Spruch "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein" geteilt. Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer erstrecken sollte, Israel wird so gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen. El Ghazi hat den Post inzwischen gelöscht. Mehr Details zu dem Vorfall haben wir für euch auf Social Media:

6:02 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Überall Regen 🌧 Heute wird es so richtig herbstlich in Rheinland-Pfalz: Zum Start in den Tag hängen dicke Wolken am Himmel, dann zeigt sich kurz die Sonne, bevor es am Nachmittag dann überall regnet. Wärmer als 17 Grad wird es auch nicht. Wer einen Herbstspaziergang machen möchte, sollte seinen Regenschirm auf keinen Fall vergessen. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Stadtrat von Hermeskeil will am Abend eine Resolution gegen die Überfüllung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) verabschieden. Die Stadt wirft dem Land vor, sich nicht an Absprachen bezüglich der Belegung gehalten zu haben. Dies habe zu einer dramatischen Überbelegung der Einrichtung geführt. In Baumholder ist Spatenstich für ein Großprojekt des US-Militärs: Nach Angaben eines Sprechers werden 52 Townhouses und ein fünfgeschossiges Appartment-Gebäude gebaut, um die Lebensqualität der US-Soldaten und ihrer Angehörigen zu verbessern. Zum Jahrestag des Messerangriffs von Ludwigshafen-Oggersheim findet am Mittag ein Ökumenischer Gottesdienst in der Christ-König-Kirche statt. Ein Somalier hatte vor einem Jahr zwei Männer auf offener Straße erstochen, ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt.