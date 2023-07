++ Leben im Pflegeheim immer teurer ++ Neue Betrugsmasche: Mehl statt Handy ++ Steigende Pegelstände freuen Rheinschifffahrt ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:47 Uhr Neue Betrugsmasche: Mehl statt Handy Die Polizei Trier warnt vor einer Betrugsmasche mit Bestellungen per Nachnahme. Einige Kunden in der Region haben demnach nicht die Ware erhalten, die sie bestellt hatten. Die Kunden hätten auf Plattformen im Internet beispielsweise Handys bestellt. Der Verkäufer habe damit geworben, die Ware per Nachnahme zu zahlen. Laut Polizei ist das aber keine sichere Methode, denn der Kunde übergibt das Geld an den Postboten, bevor er das Paket erhält. Der Postbote überweist das Geld dann auf ein Täterkonto. Beim Öffnen hätten die Kunden statt des bestellten Handys ein Kilogramm Mehl im Paket vorgefunden. Das Problem im Nachhinein: das Geld kann nicht mehr zurückgebucht werden. Die Verbraucherzentrale rät, Ware besser auf Rechnung zu bestellen und solche Fälle bei der jeweiligen Verkaufsplattform zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 18. Juli 2023 um 9 Uhr 30.

9:34 Uhr Unbeliebter Flughafen Hahn? Wie ist das bei euch aus, wenn ihr einen bestimmten Ort besuchen wollt, beispielsweise ein Konzertgelände oder ähnliches - Schaut ihr vorher bei Google nach Bewertungen für diesen Ort? Also ich nutze das schon ab und zu. Glaubt man aktuell verschiedenen Google-Bewertungen zum Flughafen Hahn, dann scheint der Flughafen im Hunsrück zu den unbeliebtesten Deutschlands zu gehören. Vor Ort am Hahn sehen das viele Passagiere anders, wie eine SWR-Umfrage zeigt. Woher kommt dieses Diskrepanz? Video herunterladen (161,6 MB | MP4)

9:21 Uhr Rheinpegel steigt - Schifffahrt aktuell ohne Einschränkungen Die Lage für die Rheinschifffahrt hat sich nach teils kräftigem Regen entspannt - zumindest für kurze Zeit. Die zuständige Bundesbehörde teilt mit, der Pegelstand bei Kaub am Mittelrhein liege aktuell bei rund einem Meter 50. Damit könnten auch große Containerschiffe wieder voll beladen werden. In der vergangenen Woche war der Pegelstand bei Kaub erstmals seit März unter die Marke von einem Meter gefallen. Die Bundesbehörde rechnet damit, dass sich die Lage für die Schifffahrt ab Freitag wieder verschärfen wird. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 18. Juli 2023 um 9 Uhr.

8:54 Uhr Tarifeinigung bei privater Energieversorgung RLP In den Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter im privaten Energiebereich in RLP und dem Saarland gibt es eine Einigung. Die Gewerkschaft ver.di teilte am Dienstagmorgen mit, nach stundenlangen Verhandlungen habe mit den Arbeitgebern ein Abschluss erzielt werden können. Dieser sieht demnach unter anderem vor, dass die Löhne rückwirkend zum 1. Mai um 200 Euro erhöht werden. Ab Oktober kommt eine weitere Lohnerhöhung von 5,6 Prozent dazu. Der Tarifvertrag gilt für eineinhalb Jahre. Die Einigung gilt für rund 3.500 Beschäftigte in Rheinland Pfalz und dem Saarland. In RLP betroffen sind beispielsweise die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, der Wormser Energieversorger EWR und die Pfalzwerke. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 18. Juli 2023 um 8 Uhr 30.

8:29 Uhr Schutz der Kritischen Infrastruktur - Bsp. Wasserwerk Guntersblum Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) besucht am frühen Nachmittag das Wasserwerk im rheinhessischen Guntersblum. Dort hat sich die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz mit einer speziellen Anlage auf einen möglichen großen Stromausfall vorbereitet. SWR-Reporter Wolfgang Seligmann berichtet.

8:08 Uhr Das Leben in Pflegeheimen in RLP wird immer teurer Menschen, die in Rheinland-Pfalz in Pflegeheimen leben, müssen dafür immer mehr bezahlen. Eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen hat ergeben: Zum 1. Juli lag der selbst zu zahlende Betrag für das erste Jahr im Heim in RLP bei 2.659 Euro pro Monat und damit um 315 Euro höher als zum Vergleichszeitpunkt 2022. Damit liegt Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt, der den Angaben zufolge bei 2.548 Euro liegt - 348 Euro mehr als Mitte 2022. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 18. Juli 2023 um 7 Uhr.

7:57 Uhr Festival des Deutschen Films zeigt 60 Filme Gestern hatte ich euch die Pressekonferenz zum Festival des deutschen Films in Ludwigshafen angekündigt. Dort sollten die Einzelheiten für die diesjährige Ausgabe bekanntgegeben werden. Et Voilà: Das Festival zeigt in diesem Jahr 60 Spielfilme. Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Ludwigshafen unterstützen das Festival mit 650.000 Euro. Beginn ist Ende August. SWR-Redakteurin Nicoletta Prevete hat weitere Infos.

7:44 Uhr Ein Blick in die Geschichte - am 18. Juli ... 2013: Die einstige US-Autometropole Detroit ist pleite. Die mit mehr als 18 Milliarden US-Dollar (umgerechnet damals etwa 13,7 Milliarden Euro) verschuldete Stadt im US-Staat Michigan meldet offiziell Insolvenz an. ... 1928: Zwischen Pau und Saragossa geht die erste Bahnstrecke über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien in Betrieb. ... 1898: Marie und Pierre Curie geben bekannt, dass sie ein neues chemisches Element entdeckt haben: das radioaktive Polonium. 1903 erhält das französische Ehepaar gemeinsam mit Antoine Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik.

7:30 Uhr Was es nicht alles gibt... Das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf hat es heute mit einem nicht ganz alltäglichen Fall zu tun. Das Gericht muss über den Rauswurf eines Mannes aus einem Unternehmen entscheiden, der bei einer Betriebsfeier in den Rhein gesprungen war. Der Arbeitgeber hatte dem Mann fristlos gekündigt mit der Begründung, er habe mit dem Sprung von einem Party-Schiff den Betriebsfrieden gestört. Der Mitarbeiter wehrt sich gegen den Rauswurf, auch weil falsche Informationen über den Vorfall im Unternehmen kursiert sein sollen. So sei er nicht nackt in den Rhein gesprungen. Tatsächlich habe er noch seine Unterhose angehabt. Über dieses Thema berichtete SWR 1 BW am 18. Juli 2023 um 7 Uhr.

7:19 Uhr Preise für nachhaltige Schulen Wie können Schulen nachhaltig werden? Vor drei Jahren haben das Bildungsministerium und die Landes-Schüler:innen-Vertretung die Auszeichnung "Nachhaltige Schule" zum ersten Mal ausgeschrieben. In diesem Jahr sind 37 Schulen landesweit ausgezeichnet worden. Ein Beispiel: Die Windmühlenschule, eine Förderschule in Mainz. Die Jugendlichen schrubben, reparieren Fahrräder oder ändern gebrauchte Kleidung um. Auf Instagram könnt ihr nachschauen, was die Schülerinnen und Schüler da genau machen:

6:40 Uhr Wie hoch ist die Waldbrandgefahr in meiner Region? Der bislang trockene Sommer lässt auch in Rheinland-Pfalz die Waldbrandgefahr immer wieder ansteigen. Wir haben ab heute einen neuen Service für euch: Einen Überblick zur Waldbrandgefahr in allen Regionen Deutschlands. Die Karte basiert auf dem Europäischen Waldbrandgefahren-Index und liefert tagesaktuell die Risikoeinschätzung für alle zugehörigen Orte. Hier könnt ihr eure persönliche Suche eingeben: Wegen der Waldbrandgefahr appellieren Förster und andere Behörden an alle Besucher: Bitte keine Zigaretten im Wald oder Feld anmachen, auch kein illegales Feuer entfachen und die Zufahrtswege nicht zuparken!

6:21 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Israel sind wieder landesweite Proteste gegen die umstrittene Justizreform angekündigt. Die Demonstrationen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dauern seit Monaten an. Die Organisatoren des Protests wollen ihre Aktionen nun nochmals ausweiten. Parallel dazu wird Israels Staatspräsident Izchak Herzog heute in Washington von US-Präsident Joe Biden empfangen. Der Antrittsbesuch von Regierungschef Netanjahu in den USA nach seiner Rückkehr ins Amt steht dagegen noch aus. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich heute erneut mit den Pannen rund um die Wahlen in Berlin im September 2021. Dieses Mal geht es um die Bundestagswahl und eine Beschwerde der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden als vom Plenum mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. Die Entscheidung des Gerichts wird erst später erwartet. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt bekannt, wer in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden. Sie zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr war die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar ausgezeichnet worden.

6:13 Uhr 17-Jähriger greift in Mainz Mann mit Messer an Der Dienstag beginnt leider mit einem Rückblick auf gestern, der einen sprachlos zurücklässt. In der Mainzer Innenstadt hat ein Jugendlicher in einem Linienbus einen 27-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden waren laut Polizei zuvor in Streit geraten. Nachdem der Busfahrer eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife alarmiert hatte, konnte diese eingreifen und die beiden trennen. Das 27-jährige Opfer wurde in die Mainzer Uniklinik gebracht. Der 17-Jährige Angreifer wurde festgenommen, das Messer sichergestellt. Worum es bei dem Streit ging und ob sich die beiden Männer kannten, ist noch unklar. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier im Ticker oder später bei uns auf der Seite. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 18. Juli 2023 um 6 Uhr 30.

6:07 Uhr Die Wettervorhersage fürs Land Angenehm sommerlich wird es heute in Rheinland-Pfalz - die Sonne scheint den ganzen Tag, nur ein paar Quellwolken sind unterwegs und es wird bis 30 Grad warm. Ob das in den nächsten Tagen so bleibt, weiß SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (30,2 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich bei einem Wasserversorger in Guntersblum darüber, wie kritische Infrastruktur geschützt werden kann. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH betreibt in Rheinhessen eine sogenannte Hybrid-Netz-Ersatzanlage, die das Wasserwerk bei einem Blackout weiter mit Energie versorgen soll. Am Landgericht Frankenthal wird der Prozess gegen einen 42-jährigen wegen räuberischer Erpressung von Familienmitgliedern fortgesetzt. Der Angeklagte aus Bamberg soll seine Eltern in Weisenheim am Berg mehrfach, unter anderem mit einem Fleischermesser, bedroht und um Geld erpresst haben. Außerdem soll er seine Mutter bewusstlos geprügelt haben. Der Bundesverband Windenergie e.V. und der VDMA Power Systems ziehen heute eine Halbjahresbilanz zum Ausbau der Windenergie - auch in Rheinland-Pfalz. Nach den Daten der Bundesnetzagentur wurden in den ersten sechs Monaten bundesweit Windräder mit einer Leistung von 1.744 Megawatt in Betrieb genommen, 43 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022.