++ Messerangriff in Mainz ++ Hohe Waldbrandgefahr ++ Wasserversorger: Schutz vor dem Blackout ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:40 Uhr Wie hoch ist die Waldbrandgefahr in meiner Region? Der bislang trockene Sommer lässt auch in Rheinland-Pfalz die Waldbrandgefahr immer wieder ansteigen. Wir haben ab heute einen neuen Service für euch: Einen Überblick zur Waldbrandgefahr in allen Regionen Deutschlands. Die Karte basiert auf dem Europäischen Waldbrandgefahren-Index und liefert tagesaktuell die Risikoeinschätzung für alle zugehörigen Orte. Hier könnt ihr eure persönliche Suche eingeben: Wegen der Waldbrandgefahr appellieren Förster und andere Behörden an alle Besucher: Bitte keine Zigaretten im Wald oder Feld anmachen, auch kein illegales Feuer entfachen und die Zufahrtswege nicht zuparken!

6:21 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Israel sind wieder landesweite Proteste gegen die umstrittene Justizreform angekündigt. Die Demonstrationen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dauern seit Monaten an. Die Organisatoren des Protests wollen ihre Aktionen nun nochmals ausweiten. Parallel dazu wird Israels Staatspräsident Izchak Herzog heute in Washington von US-Präsident Joe Biden empfangen. Der Antrittsbesuch von Regierungschef Netanjahu in den USA nach seiner Rückkehr ins Amt steht dagegen noch aus. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich heute erneut mit den Pannen rund um die Wahlen in Berlin im September 2021. Dieses Mal geht es um die Bundestagswahl und eine Beschwerde der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden als vom Plenum mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. Die Entscheidung des Gerichts wird erst später erwartet. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt bekannt, wer in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden. Sie zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr war die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar ausgezeichnet worden.

6:13 Uhr 17-Jähriger greift in Mainz Mann mit Messer an Der Dienstag beginnt leider mit einem Rückblick auf gestern, der einen sprachlos zurücklässt. In der Mainzer Innenstadt hat ein Jugendlicher in einem Linienbus einen 27-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden waren laut Polizei zuvor in Streit geraten. Nachdem der Busfahrer eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife alarmiert hatte, konnte diese eingreifen und die beiden trennen. Das 27-jährige Opfer wurde in die Mainzer Uniklinik gebracht. Der 17-Jährige Angreifer wurde festgenommen, das Messer sichergestellt. Worum es bei dem Streit ging und ob sich die beiden Männer kannten, ist noch unklar. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier im Ticker oder später bei uns auf der Seite. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 18. Juli 2023 um 6 Uhr 30.

6:07 Uhr Die Wettervorhersage fürs Land Angenehm sommerlich wird es heute in Rheinland-Pfalz - die Sonne scheint den ganzen Tag, nur ein paar Quellwolken sind unterwegs und es wird bis 30 Grad warm. Ob das in den nächsten Tagen so bleibt, weiß SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (30,2 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich bei einem Wasserversorger in Guntersblum darüber, wie kritische Infrastruktur geschützt werden kann. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH betreibt in Rheinhessen eine sogenannte Hybrid-Netz-Ersatzanlage, die das Wasserwerk bei einem Blackout weiter mit Energie versorgen soll. Am Landgericht Frankenthal wird der Prozess gegen einen 42-jährigen wegen räuberischer Erpressung von Familienmitgliedern fortgesetzt. Der Angeklagte aus Bamberg soll seine Eltern in Weisenheim am Berg mehrfach, unter anderem mit einem Fleischermesser, bedroht und um Geld erpresst haben. Außerdem soll er seine Mutter bewusstlos geprügelt haben. Der Bundesverband Windenergie e.V. und der VDMA Power Systems ziehen heute eine Halbjahresbilanz zum Ausbau der Windenergie - auch in Rheinland-Pfalz. Nach den Daten der Bundesnetzagentur wurden in den ersten sechs Monaten bundesweit Windräder mit einer Leistung von 1.744 Megawatt in Betrieb genommen, 43 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022.