10:00 Uhr Schönes Wochenende! Ich wollte schon "bis morgen" schreiben, aber es ist ja Freitag heute. Deswegen: Bis Montag! Da bin ich nämlich wieder für euch da und wir schauen gemeinsam im Ticker, was in der neuen Woche auf Rheinland-Pfalz wartet und was am Wochenende so los war. Bis dahin: Schmelzt mir nicht weg bei der Hitze, habt ein schönes Wochenende und macht es gut!

9:52 Uhr In Pirmasens melden sich die durstigen Bäume jetzt Also, nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht: Die Bäume winken nicht oder rufen "hum" oder "hom", wie die Ents in Mittelerde. Nein, das Ganze ist dann doch etwas digitaler. Sensoren messen im Boden der Stadtbäume die Feuchtigkeit. Wenn zu wenig Wasser da ist, werden die besonders durstigen Bäume auf einer App angezeigt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei können dort gezielt gießen. Das spart nicht nur Zeit und Wasser, sondern hilft auch den Bäumen. Der speziell entwickelte Bodensensor sieht auf den ersten Blick wie ein Bodenscheinwerfer aus. Der längliche Messstab ist komplett in der Erde vergraben. SWR Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 7:30 Uhr.

9:27 Uhr 30 Jahre U-Boot in Speyer Das Technik Museum Speyer feiert an diesem Wochenende Jubiläum: Das U-Boot U9 ist seit 30 Jahren Teil der Sammlung. Über 1.000 Kilometer ging es 1993 nach Speyer, bis das U-Boot dort seinen finalen Liegeplatz gefunden hatte. Das Museum bezeichnet den Transport als "Meilenstein" in der Geschichte der Einrichtung. 30 Jahre später zeigte sich, dass sich selbst solche ungewöhnlichen Geschichten wiederholen können: Video herunterladen (72,3 MB | MP4) Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 6:30 Uhr.

9:06 Uhr Die traurigen Lkw-Fahrer von Pfalzel Ein Parkplatz am Rand von Trier-Pfalzel: Dort herrschen "menschenunwürdige Zustände", sagt die Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel. Verpackungsmüll, Sperrmüll und Fäkalien und mittendrin die Lkw-Fahrer, die ihre Nachtruhe halten - ohne Toilette, ohne Mülleimer. "Wir bedauern die Lkw-Fahrer, die hier unter erbärmlichen Zuständen übernachten", zeigt Pfeiffer-Erdel viel Verständnis für die Truckerinnen und Trucker. Doch diese Zustände sollen sich nun endlich ändern, wie Lara Bousch in ihrer Reportage berichtet. Die Ortsvorsteherin von Trier-Pfalzel Magret Pfeiffer-Erdel, setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, dass die Lkw-Fahrer hier eine Toilette und Mülleimer bekommen. SWR Lara Bousch Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 6:30 Uhr.

8:39 Uhr Neue Betrugsmasche: Wohnmobil zu verschenken Wir hatten bis vor einigen Jahren einen knuddeligen T4-Bus mit Wohnmobilausbau und Hochdach, mit dem wir Europa "erobert" haben. Mit Nachwuchs wurde es uns dann aber ein bisschen zu eng und wir haben "Floki" in gute Hände abgegeben und uns vom Vanlife, wie es so schön heißt, vorerst verabschiedet. Damals habe ich mir öfter mal ein modernes Wohnmobil gewünscht, wenn ich gerade an irgendeiner Passstraße stand und mal wieder Öl nachschütten musste. Warum ich euch das erzähle? Bei Facebook scheint es eine neue Betrugsmasche zu geben. Angeblich haben Menschen dort ein Wohnmobil zu verschenken. Doch die Polizei warnt: alles Fake. Bloß nicht melden! Mit diesem Post auf Facebook werden Menschen angelockt. Screenshot Facebook Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 16:30 Uhr.

8:12 Uhr Jäger: Gesetzentwurf "inakzeptabel" Die Jägerinnen und Jäger in Rheinland-Pfalz sind sauer. Sie ärgern sich über die geplante Änderung des Landesjagdgesetzes. Bereits seit einigen Wochen "streiken" sie aus Protest gegen die Gesetzesnovelle, indem sie bei Wildunfällen nicht mehr kommen, um die toten Tiere einzusammeln. Heute trifft sich der Landesjagdverband am Nachmittag in Neuwied, um über weitere Maßnahmen zu beraten. "Wer macht's, wenn nicht wir?", fragen die Jägerinnen und Jäger. Aus Protest gegen die geplanten Änderungen im Landesjagdgesetz hat der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz seine Mitglieder zum "Warnstreik" aufgerufen. Die Beseitigung von Kadavern nach einem Wildunfall sollen künftig andere übernehmen. dpa Bildfunk Picture Alliance Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 5:30 Uhr.

8:02 Uhr Ein Blick zurück: Das war am 18. August... 2017: Stephen Bannon, umstrittener Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, verlässt das Weiße Haus. Er soll vertrauliche Informationen an die Medien gegeben haben. Bannon übernimmt erneut die Leitung der erzkonservativen Internet-Plattform Breitbart. 1922: Das Deutsche Institut für Normung (DIN) veröffentlicht die DIN 476 "Papierformate“. Damit hält auch das Format DIN A4 Einzug in deutsche Büros und Schulen. Heute werden die DIN-Formate in allen europäischen Ländern verwendet. 1896: Die Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstatt präsentiert mit dem "Phönix" den ersten Lastwagen der Welt. Der Lkw sieht noch wie eine Kutsche aus und hat gerade einmal 4 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde.

7:55 Uhr Eine ganz besondere FCK-Wette Ein ganz besonderes Fußballspiel wird das heute Abend für FCK-Fan Martin Neisius. Jahrelang hat ihn sein Opa aufgezogen: "Den FCK kannst du bald gegen Elversberg spielen sehen." Der drohende Abstieg des 1. FC Kaiserslautern in den Amateurbereich war für seinen Opa nämlich vorbestimmt. Doch die Roten Teufel haben sich im Profifußball gehalten und Elversberg ist plötzlich in die 2. Liga aufgestiegen. Deswegen kommt Martins Opa heute zum Spiel "mit" - auch wenn er schon seit sechs Jahren tot ist.

7:42 Uhr Uns steht ein Hitze-Wochenende bevor Am Sonntag bis zu 34 Grad, sagen unsere SWR-Wetterexperten. Davor konstant über 30 Grad - und Tropennächte soll es auch noch geben. Ich schwitze schon, wenn ich nur darüber schreibe. Der Sommer gibt vielleicht ein letztes Mal so richtig Vollgas am Wochenende. Doch Owwacht, wie wir hier in der Pfalz sagen: Voraussichtlich wird es eine Hitzewarnung geben. Alles Wichtige dazu und wie der August bisher im langjährigen Vergleich war, könnt ihr im Artikel nachlesen: Rheinland-Pfalz Temperaturen bis 34 Grad und Tropennächte Hitzewelle erreicht am Wochenende Rheinland-Pfalz Nach den heftigen Unwettern erwartet Rheinland-Pfalz am Wochenende eine neue Hitzewelle. Auch nachts ist keine Abkühlung in Sicht. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 6 Uhr.

7:13 Uhr Innenminister Ebling informiert sich über Wiederaufbau Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) ist heute erneut im Ahrtal, um sich über den Stand des Wiederaufbaus in der Region der Flutkatastrophe zu informieren. Unter anderem trifft er sich mit Winzerinnen und Winzern, um über den Weinbau im Ahrtal zu sprechen. Außerdem besucht er betroffene Familien, um mehr über private Hochwasserschutzmaßnahmen zu erfahren. Auch der Katastrophenschutz der Behörden befindet sich weiter im Aufbau, wie Ebling anlässlich des zweiten Jahrestags der Flutkatastrophe erklärte. Audio herunterladen (7,4 MB | MP3)

6:44 Uhr Aktuelle Verkehrslage: Nichts los in RLP Ich werde heute vermutlich das ein oder andere Mal mehr die Verkehrslage checken, weil es für mich nach Feierabend zu Freunden ins Emsland geht. Das wird wieder ein lustiger Ritt für einen Freitagnachmittag. Einen Hinweis habe ich fürs Wochenende: Die A650 wird ab heute Abend zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Ruchheim zwei Nächte lang voll gesperrt. Im Moment sieht es aber echt entspannt aus auf den Straßen, zumindest in Rheinland-Pfalz. Keine Staus, meldet der Verkehrsfunk. Das darf gerne so bleiben. Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:29 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Für alle Fußball-Fans hat das Warten ein Ende - die neue Bundesliga-Saison startet am Abend. Zum Auftakt tritt Rekordmeister Bayern München im Weserstadion bei Werder Bremen an. Der FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Saisonspiel am Sonntag bei Union Berlin. Robben, Müller, Diego und mehr Die schönsten Tore zwischen Bayern München und Werder Bremen Das Duell zwischen München und Bremen eröffnet die kommende Saison der Bundesliga. Aus gutem Grund - das Duell lieferte bereits zahlreiche Traumtore. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft heute bei seinem ersten offiziellen Besuch in Österreich seit Amtsantritt den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Bei ihrem Treffen in Salzburg werde es voraussichtlich um den Krieg gegen die Ukraine, aber auch um Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums gehen. US-Präsident Joe Biden empfängt in Camp David den japanischen Ministerpräsidenten Kishida Fumio und das südkoreanische Staatsoberhaupt Yoon Suk Yeol. Thema der trilateralen Gespräche dürften die wiederholten Raketenabschüsse Nordkoreas sowie das wachsende Machtstreben Chinas in der Region sein.

6:15 Uhr Die Nacht war einigermaßen ruhig in RLP Nachdem die Nacht gestern wegen der Gewitter für viele Menschen in Rheinland-Pfalz eher unruhig war, konnte die meisten von euch heute sicher gut schlafen. Es war ruhig im Land, mit kleineren Ausnahmen: In Hochstetten-Dhaun bei Kirn hat ein Autofahrer in der Nacht volltrunken mehrere Unfälle gebaut. Die Polizei konnte ihn auf der B41 stoppen. Mehrere Reifen des Autos waren geplatzt. Wie sich herausstellte, war der betrunkene Autofahrer vorher mit einem Betonpfeiler zusammengestoßen und trotzdem weitergefahren. Auf der A60 bei Mainz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dadurch in den Grünstreifen geschleudert. Die Feuerwehr lobte aber die Zivilcourage: Die Ersthelferinnen und Ersthelfer hätten vorbildlich reagiert und den Mann versorgt. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr So wird das Wetter am Wochenende Puh, gestern war großes Aufräumen nach den Gewittern mit heftigem Regen. Heute wird es ruhiger, aber wieder ordentlich heiß. Erst lösen sich noch ein paar Nebelfelder auf, dann scheint die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte können bis zu 34 Grad erreichen. Ob ihr am Wochenende Grill- und Schwimmbadwetter habt, verrät uns SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (27,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Innenminister Michael Ebling (SPD) informiert sich heute über den Stand des Wiederaufbaus im Ahrtal. Ebling wird unter anderem das Weingut Klosterruine Marienthal besuchen. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz trifft sich am Nachmittag, um über die geplante Neufassung des Jagdrechts zu beraten. Am Regierungsentwurf für das neue Landesjagdgesetz hatte der Verband kein gutes Haar gelassen. Bei der Sondersitzung der Delegierten wollen die Jägerinnen und Jäger über weitere Maßnahmen beraten. Und noch zum Fußball: In der 2. Bundesliga spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen Aufsteiger SV Elversberg. Am dritten Spieltag gilt es für den FCK, Punkte zu holen, denn die Roten Teufel sind nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart aktuell Tabellenletzter.