++ PFAS-Untersuchungen am Flugplatz Bitburg ++ Beratungen über Fachkräftemangel ++ Schülerklimagipfel ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das Wetter in RLP: Viele Wolken, ein bisschen Sonne, auch mal nass

Das wird heute wichtig 6:09 Uhr Das Wetter in RLP: Viele Wolken, ein bisschen Sonne, auch mal nass Das Aprilwetter bleibt - uns erwartet nur ein bisschen Sonne, ansonsten viele Wolken, aus denen sich auch mal ein Schauer abregnen kann. Und immerhin, die Temperaturen schaffen es ins Zweistellige: 11 bis 16 Grad. Video herunterladen (26,6 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig Sogenannte PFAS sind Chemikalien, die in zahlreichen Verbraucherprodukten wie Kosmetika, Kochgeschirr oder Textilien verarbeitet sind. Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend, aber leider kaum abbaubar. Rund um den Flugplatz Bitburg wurden die gesundheitsschädlichen Stoffe in Teichen, Bächen und Böden gefunden. Die Größenordnung der Belastungen und der weitere Umgang mit ihnen wird hitzig diskutiert - spätestens, seitdem die britische Frasers Group in Bitburg ein Logistikzentrum bauen möchte. Heute wollen zuständige Behördenvertreter über Untersuchungen auf dem Gelände informieren. Im Landkreis Germersheim sind heute 800 Schülerinnen und Schüler zu einem Schülerklimagipfel eingeladen. Das Themenspektrum reicht von Klimaforschung über Klimagerechtigkeit aus der globalen Perspektive und Klimawandelfolgen direkt vor Ort bis zu Klimaschutz-Lösungen. Es soll ein Rollenspiel auf der Bühne geben, Impulsvorträge, von Jugendlichen erarbeitete Smartphone-Clips sowie Talkrunden. Interessierte können den Gipfel live verfolgen. Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen - auch in Rheinland-Pfalz. Sie können ihre offenen Stellen längerfristig nicht besetzen. Kann Einwanderung die bestehenden Probleme lösen? Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen sonst noch, den Fachkräftemangel zu beheben? Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern wollen heute in Trier über diese Fragen diskutieren - unter anderem mit Andrea Nahles von der Bundesagentur für Arbeit und Vertretern der regionalen Wirtschaft. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! ☀️ Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid! Für euch tickert Lisa Müller. Heute habe ich nach dem (zu frühen) Weckerklingeln schon die Vögel zwitschern gehört 🐦. Der Frühling kann also wirklich nicht mehr weit sein! Vielleicht hilft euch der Gedanke an wärmere Temperaturen ja auch beim Aufstehen. Und damit ihr auch Bescheid wisst, was heute im und für das Land wichtig ist, begleite ich euch bis 10 Uhr durch den Vormittag. Ihr habt frühlingshafte Schnappschüsse, die ihr gerne teilen möchte? Dann einmal hier entlang: Schickt uns eure Fotos Ihr habt Fragen, Kritik, Anregungen? Kein Problem - schickt mir einfach eine Mail an rlp-newsticker@swr.de.