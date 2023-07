++ Ludwigshafen: Baubeginn für neue Hochstraße ++ Test zur Außengastronomie in Kaiserslautern ++ Welt-Emoji-Tag 🎈🧩😉 ++

Was ist am Wochenende und in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:32 Uhr 😂-Emoji meist genutzt in 2023 Was gibt es Schöneres auf der Welt, als Freudentränen zu vergießen? Laut Online-Nachschlagewerk "Emojipedia" führt das 😂-Emoji die Rangliste der meist genutzten Emoji in diesem Jahr an. Es folgen 🤣, ❤️, 🙏 und 😢. So viel zum "Wissenstest" von heute früh 😎.

8:57 Uhr Außengastronomie in Kaiserslautern - Test "vielversprechend" Cafés und Restaurants in Kaiserslautern können ihre Kunden möglicherweise dauerhaft länger draußen bewirten. Ein entsprechender Test verläuft nach Angaben der Stadt bislang vielversprechend. Seit dem 15. März dürfen Gastronomen in Kaiserslautern an den Wochenenden und vor Feiertagen zwei und unter der Woche eine Stunde länger draußen Essen und Getränke anbieten. Diese Testphase läuft noch bis Ende Oktober. Nach Angaben der Stadt kommt es zwar auch jetzt immer wieder noch vor, dass das Ordnungsamt die Sperrzeiten durchsetzen müsse. Doch insgesamt habe sich die neue Regelung bereits bewährt. Ein Sprecher sagte, es habe bislang nicht mehr Beschwerden wegen Lärm gegeben als zuvor. Sollte es nicht noch zu einer Beschwerdewelle kommen, werde es künftig wohl dauerhaft möglich sein, in den Kaiserslauterer Cafés und Restaurants länger draußen zu sitzen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 17. Juli 2023 um 7 Uhr 30.

8:23 Uhr Billigfleisch dominiert offenbar weiterhin Händlersortiment Ich esse ja schon gerne Fleisch. Beim Einkauf schaue ich aber auch immer auf die Haltungsform, also sprich 1, 2, 3 oder 4. Und dabei sollte es für mich schon mindestens die 3 sein ("Außenklima"). Die großen Lebensmittelhändler kommen in ihrem Angebot offenbar nicht so recht voran beim Umstieg auf Fleisch aus besserer Haltung. Zumindest sagt das Greenpeace in seinem neuen Supermarkt-Check. Demnach dominiert im Sortiment der Händler immer noch Billigfleisch. Über dieses Thema berichtete SWR 3 am 17. Juli 2023 um 8 Uhr 30.

8:08 Uhr Welt-Emoji-Tag 🎈🧩😉 Kuriose Feiertage 😵 gibt es wie Sand am Meer ⛱. Der Welt-Emoji-Tag 🌍📅 gehört aber zu den wirklich Wichtigen 🤣. Schließlich sind die kleinen bunten Piktogramme nicht mehr aus unserem Leben 😎 wegzudenken 🙏. dpa Bildfunk picture alliance / Christiane Oelrich/dpa | Christiane Oelrich Wisst ihr, welches Emoji in diesem Jahr bislang am häufigsten genutzt wurde? 🤣 Das auf dem Boden rollende, lachende Gesicht 🙏 Die betenden Hände 😂 Das Freudentränen lachende, gelbe Emoji-Gesicht ❤️ Das rote Herz 😢 Das weinende Gesicht irrelevant: 🤣 Das auf dem Boden rollende, lachende Gesicht

irrelevant: 🙏 Die betenden Hände

richtige Antwort: 😂 Das Freudentränen lachende, gelbe Emoji-Gesicht

irrelevant: ❤️ Das rote Herz ❤️

irrelevant: 😢 Das weinende Gesicht Die gegebene Antwort ist Was gibt es Schöneres auf der Welt, als Freudentränen zu vergießen? Laut dem Online-Nachschlagewerk "Emojipedia" führt das 😂-Emoji die Rangliste in diesem Jahr an. Es folgen 🤣, ❤️, 🙏 und 😢.

7:52 Uhr Fall Dillinger - Strafanzeige gegen Saarbrücker Staatsanwaltschaft Im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs durch den verstorbenen Priester Dillinger hat ein Mann aus dem Saarland Strafanzeige gegen die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gestellt. Die hatte am Freitag mitgeteilt, im Haus des Priesters sichergestelltes Material, unter anderem Fotos und Terminkalender, vernichtet zu haben. Es seien keine aktuell strafrechtlich verwertbaren Hinweise darin gefunden worden, so die Saarbrücker Staatsanwaltschaft. Das Material sei am 5. Juli verbrannt worden. Die im Bistum Trier mit der Aufarbeitung des Falls Dillinger Beauftragten hatten zuvor Akteneinsicht beantragt. Der Verein von Opfern sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier, Missbit, hat die Vernichtung des Materials kritisiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 17. Juli 2023 um 7 Uhr 30.

7:39 Uhr Klau von Fahrrädern nimmt in RLP wieder zu Ich bin bislang zum Glück davon verschont geblieben. Aber bestimmt könnten viele von euch Geschichten erzählen, wie ihr Fahrrad so von jetzt auf gleich geklaut wurde. Die Zahl der Fahrrad-Diebstähle hat in Rheinland-Pfalz laut Polizei wieder zugenommen. Meine Social-Kolleginnen und Kollegen haben drei Tipps für euch, wie ihr eure Räder schützen könnt.

6:54 Uhr Ein Blick in die Geschichte - am 17. Juli ... 1998: In Rom beschließen 120 Staaten die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. ... 1973: Staatsstreich gegen den im Ausland befindlichen König Mohammed Zahir Schah, wodurch er gestürzt wird. Proklamation der Republik Afghanistan und Machtübernahme durch seinen Vetter Sardar Mohammed Daoud Khan, der bis zu seinem Tod 1978 als Präsident regiert. ... 1968: Der Beatles-Film "Yellow Submarine" feiert in London Premiere. ... 1918: Der russische Zar Nikolaus II. wird zusammen mit Frau und den fünf Kindern in Jekaterinburg ermordet. ... 1898: Im Spanisch-amerikanischen Krieg ergibt sich die spanische Garnison von Santiago de Cuba den Amerikanern. ... 1453: Der Hundertjährige Krieg endet mit der Schlacht bei Castillon und dem Sieg Frankreichs. England verliert, abgesehen von Calais, seinen Besitz in Frankreich.

6:42 Uhr Mehr als 100.000 Zuschauer bei Truck Grand Prix am Nürburgring Wow. Spektakel am Wochenende am Nürburgring. Der ADAC Truck Grand Prix lockte mehr als 100.000 Zuschauer in die Eifel. Sascha Lenz aus Urmitz am Rhein fuhr bei den beiden Rennen am Samstag auf Platz zwei. Und auch am Sonntag landete er wieder unter den ersten fünf. Die Kollegen aus unserer Sportredaktion waren dabei. Video herunterladen (88,6 MB | MP4)

6:30 Uhr Nachtflugverbot wegen Gewitter kurzzeitig außer Kraft Für die Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet wohnen, ist Fluglärm meist ein täglicher Begleiter. In den Abend und Nachtstunden zwischen 23 Uhr und 5 Uhr gilt am Frankfurter Flughafen aber ein Nachtflugverbot. Am Wochenende wurde das aber kurzzeitig außer Kraft gesetzt - wegen mehrerer Gewitter, die am Samstagnachmittag- und abend über den Flughafen gezogen waren. Nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums gab es in der Folge insgesamt 41 Starts und Landungen noch nach 23 Uhr. Die Abfertigung sei am Samstagnachmittag wegen der Gewitter eingestellt worden. Bis in den Abend hinein hätten dann die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen bei An- und Abflügen erhöht werden müssen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 17. Juli 2023 um 6 Uhr 30.

6:20 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt Die Schlichtung im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt. Als Schlichter sollen die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr (SPD) und Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vermitteln. Die Schlichtung ist zunächst bis 31. Juli angesetzt. Die Gewerkschaft EVG und die Bahn ringen bereits seit Februar um höhere Tarife für die rund 180.000 betroffenen Beschäftigten. Um Mitternacht läuft das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer aus. Das im vorigen Sommer geschlossene Getreideabkommen beendete eine monatelange russische Seeblockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen. Damit konnte die Ukraine wieder Korn ausführen. Das Abkommen wurde mehrfach verlängert. Russland beklagt allerdings, dass Versprechungen über Erleichterungen russischer Agrarexporte nicht eingehalten wurden. Der britische Popstar Harry Styles bekommt heute sieben neue Wachsfiguren bei Madame Tussauds in Berlin. Um 10 Uhr werden die Figuren enthüllt. Fans von Harry Styles wollen in Kostümen dabei sein.

6:12 Uhr Feuerwehr-Auto versinkt in der Mosel - Suche nach der Ursache Diese Meldung hat RLP und vor allem die Menschen an der Mosel bei Zell beschäftigt: Das Feuerwehr-Auto, das in der Mosel versank. Was war passiert? Beim Versuch, ein Feuerwehrboot aus der Mosel zu ziehen, rollte das Auto in den Fluss und ging dann langsam unter. Nach fünf Stunden konnte der Wagen aus dem Fluss gezogen werden. Warum das Feuerwehrauto in die Mosel rollte, ist noch unklar. Die Bremse sei angezogen gewesen, sagte der Feuerwehrchef. Erst war noch eine Ecke zu sehen, dann war das Feuerwehrauto komplett weg SWR

6:07 Uhr So wird das Wetter im Land Während weltweit Hitzerekorde aufgestellt werden, bleibt es bei uns vorerst erträglich: In Rheinland-Pfalz startet die neue Woche mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. Dazu gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich, ab Donnerstag könnten vereinzelt Schauer dazukommen. Video herunterladen (28,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Ludwigshafen beginnen die Sanierungsarbeiten am Hochstraßensystem. Unter anderem soll die Lücke an der teils abgerissenen Hochstraße Süd geschlossen werden. Die Stadt muss, trotz Finanzzusagen von Bund und Land, dafür viel Geld selbst in die Hand nehmen. In Koblenz geht der Prozess um den Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis im Jahr 1991 weiter. Dem 51-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, die Unterkunft aus rassistischer Gesinnung angezündet zu haben. Bei dem Feuer war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus Ghana ums Leben gekommen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute ein Projekt zu einer digitalisierten polizeilichen Unfallaufnahme vor. Was das genau ist, wird um 15 Uhr auf einer Pressekonferenz erklärt. In Ludwigshafen wird das Programm zum Festival des deutschen Films vorgestellt. Die 19. Auflage des Festivals findet vom 23. August bis 10. September statt.