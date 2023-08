6:05 Uhr

⚡️ Gewitter-Schauspiel über Rheinland-Pfalz ⚡️

Blitz, Donner, Starkregen - der Mittwochabend war in Teilen von Rheinland-Pfalz ganz schön wild. Das Ergebnis: Vollgelaufene Keller, hochgedrückte Gullydeckel, umgestürzte Bäume und überflutete Straßen - so wie hier in Bodenheim in Rheinhessen:

In Bodenheim in Rheinhessen stand nach dem Unwetter am Mittwochabend eine Straße unter Wasser. SWR

Und gleichzeitig: ein Gewitter-Schauspiel am Abendhimmel. Was wo in Rheinland-Pfalz los war, könnt ihr hier nachlesen. Derzeit gilt auch noch eine Hochwasser-Warnung im Selz-Einzugsgebiet zwischen Oppenheim und Ingelheim in Rheinhessen. Details dazu gibt's beim Landesamt für Umwelt.