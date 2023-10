In Sinzig wurden möglicherweise menschliche Knochen gefunden, in Mayen wird ein Amt-O-Mat aufgestellt und im Mainzer Lennebergwald sollen etwa 800 Bäume gefällt werden.

9:45 Uhr Auflösung Herbstferien-Quiz Und, habt ihr die Antwort gewusst? Ursprünglich gingen die Herbstferien aus den sogenannten "Kartoffelferien" hervor. Bis in die 1950er- und 1960er-Jahre hinein wurden Schulkinder auf dem Land im Herbst von der Schulpflicht befreit, um bei der Kartoffelernte zu helfen. Denn anders als viele andere Pflanzen- und Getreidearten, die bereits im Sommer geerntet werden, erreicht die Kartoffel erst ab September ihre Reife.

9:40 Uhr Brandruine in Dirmstein wird berieselt Nach dem Feuer in einem Getränkehandel in Dirmstein im Kreis Bad Dürkheim vor zehn Tagen wird die Brandruine seit dem Wochenende mit Wasser berieselt. Das soll verhindern, dass sich weiter Asbest ausbreitet. Außerdem soll der Brandort mit Folien abgedeckt werden. Durch den Brand ist schon Asbest in die Umgebung gelangt. Es war im Dach der betroffenen Lagerhalle verbaut. Betroffen sind auch Grundstücke von Anwohnern. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Leiningerland müssen sie sich selbst um die Entsorgung kümmern. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr Das war am 16. Oktober… ...1793: Marie-Antoinette, gebürtige Österreicherin und Ehefrau des vormaligen französischen Königs Ludwig XVI., wird im Zuge der Französischen Revolution mit der Guillotine enthauptet. ...1949: 15 Tage nach dem Ende des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher werden zehn zum Tode Verurteilte hingerichtet. Der ebenfalls zum Tode verurteilte Hermann Göring begeht kurz vor der Vollstreckung der Urteile Suizid. ...1978: Karol Wojtyła wird im 8. Wahlgang als Nachfolger des verstorbenen Papstes Johannes Paul I. gewählt und nimmt den Namen Johannes Paul II. an. Der Pole ist der erste nicht-italienische Papst seit Hadrian VI. im 16. Jahrhundert.

9:15 Uhr Mainz 05-Benefizspiel: Rund 40.000 Euro für die Lebenshilfe Bei einem Benefizspiel der Fußball-Profis des FSV Mainz 05 in Adenau im Kreis Ahrweiler sind am Samstag etwa 40.000 Euro zusammengekommen. Vor rund 2.500 Zuschauern trat der Bundesligaverein gegen eine Auswahl von Fußballspielern aus dem Ahrtal an und gewann 13:0. Im Rahmen des Spiels überreichte Mainz 05 der Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler einen Scheck in Höhe von 30.000 Euro. Durch weitere Spendeneinnahmen und die Ticketerlöse werde der Betrag voraussichtlich auf insgesamt 40.000 Euro steigen, schätzt der Turn- und Wintersportverein Adenau. Der Erlös soll in eine neue Unterkunft der Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler fließen. Ihre Einrichtung in Sinzig wurde während der Flutkatastrophe im Ahrtal zerstört. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 8:30 Uhr.

9:00 Uhr Verdächtiger in Alzey nach Messerangriff in Psychiatrie In Alzey ist ein 26-Jähriger in der Psychiatrie untergebracht worden, nachdem er am Freitag seine Mutter und seinen Bruder mit einem Messer angegriffen haben soll. Der Mann war nach Angaben der Polizei am belebten Alzeyer Busbahnhof auf seine 55-jährige Mutter und seinen 21- jährigen Bruder losgegangen. Beide wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte von Passanten überwältigt und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 7:30 Uhr.

8:20 Uhr Tierfänger in Meerfeld? In Meerfeld in der Vulkaneifel sind in den vergangenen fünf Wochen sechs Hauskatzen verschwunden. Die Besitzer vermuten, dass in dem Dorf Tierfänger unterwegs sind. Die Katzen stammen nach Angaben der Anwohner alle aus derselben Nachbarschaft und sind jeweils vom Freigang nicht zurückgekommen. Die Polizei Wittlich hat bisher allerdings keine Hinweise auf organisierte Tierfänger in der Region. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 16.10.2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Mayen stellt weltweit ersten Amt-O-Maten auf Der Fortschritt hat einen Namen: Mayen in der Verbandsgemeinde Vordereifel! Hier können Bürger demnächst Amtsgeschäfte auch außerhalb der Dienstzeiten erledigen - mithilfe eines sogenannten Amt-O-Maten. Er funktioniert wie eine Mischung aus Packstation, Geldautomat und Schließfach. Mit einem persönlichen Zugang über die Bank-Karte kann man dort rund um die Uhr Dienstleistungen beantragen und Dokumente abholen – zum Beispiel einen neuen Führerschein oder Reisepass. Der Amt-O-Mat ist nach Angaben der Verbandsgemeinde der erste weltweit. Nach der Pilotphase in Mayen sollen noch fünf weitere Amt-O-Maten im Kreis Mayen-Koblenz folgen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 7:30 Uhr.

7:35 Uhr Feueralarm in Mainzer Gutenberg-Museum Wegen eines Feueralarms ist das Mainzer Gutenberg-Museum gestern Nachmittag geräumt worden. Beschäftigte des Museums hatten einen Brandgeruch in den Ausstellungsräumen wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten aber kein Feuer im Museum feststellen. Möglicherweise wurde der Geruch durch ein Kaminfeuer in der Nachbarschaft ausgelöst, so die Feuerwehr. Nach dem Einsatz konnten die Besucherinnen und Besucher wieder zurück ins Gutenberg-Museum. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 6:30 Uhr.

7:25 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Das Spitzenpersonal der deutschen Nachrichtendienste steht im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages öffentlich Rede und Antwort. Normalerweise tagt das Gremium, das die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren soll, hinter verschlossenen Türen. Der Inhalt seiner Sitzungen ist, abgesehen von einer öffentlichen Anhörung pro Jahr, geheim. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wird angesichts der jüngsten Eskalation der Gewalt in Nahost von den Abgeordneten sicher nach möglichen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland gefragt werden. Wer bekommt den Deutschen Buchpreis 2023? Der Gewinner oder die Gewinnerin wird in Frankfurt bekannt gegeben. In der Endrunde stehen: Terézia Mora ("Muna oder Die Hälfte des Lebens"), Necati Öziri: ("Vatermal"), Anne Rabe ("Die Möglichkeit von Glück"), Tonio Schachinger ("Echtzeitalter"), Sylvie Schenk ("Maman") sowie Ulrike Sterblich mit dem Roman "Drifter". Nach der Parlamentswahl in Polen bleiben die Nationalkonservativen laut Prognosen stärkste politische Kraft - jedoch könnten drei Oppositionsparteien die neue Regierung bilden. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kam auf 36,8 Prozent der Stimmen, wie am Sonntagabend Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergaben. Zweitstärkste Kraft mit 31,6 Prozent wurde demnach die oppositionelle liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Die Nato beginnt ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung "Steadfast Noon" sind in den kommenden eineinhalb Wochen etwa 60 Flugzeuge beteiligt - darunter moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz der Manöver ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Teilnehmerstaaten sind laut Nato insgesamt 13 Bündnismitglieder, darunter Deutschland.

7:15 Uhr 🌲 Im Lennebergwald werden rund 800 Bäume gefällt Das klingt nach einem größeren Kahlschlag: Im Lennebergwald in Mainz werden aus Sicherheitsgründen etwa 800 Bäume gefällt. Laut Forstamt Rheinhessen sind sie krank oder von der Trockenheit geschädigt. Das sei gefährlich für die Waldbesucher, weil Äste abbrechen oder ganze Bäume umkippen könnten. Rund 500 Kiefern sollen nachgepflanzt werden. SWR C. Lutz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 16.10.2023 um 7:00 Uhr.

7:00 Uhr Quiz: Wie nannte man die Herbstferien früher? picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer Heute ist offiziell der erste Ferientag in Rheinland-Pfalz. Für zwei Wochen bleiben die Schulen geschlossen, viele Familien nutzen die Zeit für einen Urlaub. Doch wofür war die schulfreie Zeit früher ursprünglich einmal gedacht? Wie nannte man die Herbstferien früher? 🥔 Kartoffelferien 👨‍🌾 Getreideferien 🍇 Traubenferien richtige Antwort: 🥔 Kartoffelferien

6:50 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen aus Es sind Herbstferien – und das ist traditionell die Zeit der Baustellen. Beispiel Westpfalz: Im Kreis Kusel ist ab heute die Kreisstraße zwischen Kusel und Ulmet gesperrt, weil dort eine neue Asphaltschicht auf die Straße kommt. Auch der Asphalt auf der Pariser Straße in Kaiserslautern wird erneuert. Und in Pirmasens arbeiten die Stadtwerke an mehreren Stellen an Leitungen, deshalb müssen auch Buslinien umgeleitet werden. Was sonst noch so auf den Straßen los ist, erfahrt ihr hier: Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:35 Uhr Knochenfund in Sinzig: Menschliche Überreste? Gruseliger Fund an der Ahrmündung: Bei einer Müllsammelaktion haben freiwillige Helfer gestern Knochen gefunden. Nach Angaben der Polizei könnten sie von einem menschlichen Skelett stammen. Die Ermittlungen laufen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16.10.2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Miroslaw Kowalski ist neuer Landrat in Birkenfeld Die CDU stellt im Kreis Birkenfeld weiterhin den Landrat. Ihr Kandidat Miroslaw Kowalski hat die Stichwahl gestern knapp gewonnen. Er setzte sich mit 51 Prozent der Stimmen gegen die parteilose Caroline Pehlke durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,4 Prozent. Der bisherige Landrat Matthias Schneider (CDU) scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt aus. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 16.10.2023 um 5:30 Uhr.

6:10 Uhr Bissiger Hecht in Kaiserslautern? Es klingt ein bisschen nach einer entschärften Version vom "Weißen Hai": Im Gelterswoog in Kaiserslautern soll ein bissiger Hecht sein Unwesen treiben. Drei Menschen sollen beim Schwimmen im Sommer von dem Raubfisch angegriffen und verletzt worden sein. Die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, der Sache nachzugehen. In den sozialen Medien schlägt das Thema im wahrsten Sinne des Wortes hohe Wellen.

6:03 Uhr 🍁 So wird das Wetter in RLP heute So langsam hört der Herbst auf, sich als Sommer zu verkleiden: Die Temperaturen fallen deutlich im ganzen Land. Es bleibt heute aber trocken. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, weiß Claudia Kleinert. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Das Verwaltungsgericht Trier muss klären, ob der Bergbaubetrieb TKDZ asbesthaltigen Gleisschotter im Bergwerk Wellen an der Obermosel einfüllen darf. Mit dem Schotter aus Italien, der natürliches Asbest enthält, sollten unterirdische Hohlräume im Josefstollen gefüllt werden. Der Betrieb klagt gegen eine Entscheidung des zuständigen Bergbauamtes, das dafür keine Genehmigung erteilt hatte. In Frankenthal wird der Prozess gegen ein Ehepaar wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, seinen im Jahr 2020 geborenen Sohn schwer misshandelt zu haben. Der Vater soll dem Jungen mehrfach in den Bauch geschlagen haben, was zu erheblichen Darmverletzungen geführt habe. Außerdem soll der Vater dem Kind durch Schläge schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Die dauerhaften Folgen durch die Hirn- und Darmschäden seien noch nicht abschließend zu beurteilen. In Teilen der Pfalz wird auf am Vormittag für kurze Zeit im Radio immer wieder nichts zu hören sein. Grund dafür sind Arbeiten am Sendemast auf dem Weinbiet. Davon sind SWR1, SWR4 und der Jugendsender DASDING betroffen. Zu den Ausfällen kommt es voraussichtlich zwischen kurz nach 11 und halb 12. Dank einer Großspende erhält die Tafel in Ludwigshafen eine Photovoltaik-Anlage. Damit kann der Verein einen Teil der Stromkosten in Höhe von jährlich rund 15.000 Euro einsparen.