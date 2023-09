Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr 🌻 Tschüss und bis bald Das war's dann auch schon von mir heute früh. Vielen Dank, dass ihr mich durch den Morgen begleitet habt. Ich hoffe, dass der erste Kaffee wirkt und ihr heute stressfrei durch den Tag kommt. Und denkt immer dran: Noch einmal schlafen, dann ist auch schon Wochenende. Morgen informiert euch Susan Reindl über alles Wichtige in Rheinland-Pfalz. Bis bald!

9:55 Uhr Kaiserslautern löst zwei Flüchtlingsunterkünfte auf Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Kaiserslautern mehrere Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet. Die Plätze wurden dringend benötigt, weil nach Angaben der Stadt weit über 1.000 Menschen aus den Kriegsgebieten der Ukraine ankamen und weil weiterhin viele Geflüchtete aus anderen Teilen der Welt der Stadt zugewiesen wurden. Dank einiger Umstrukturierungen sei es nun möglich, die Unterkünfte in den Gartenschauhallen und in der Burgherrenhalle aufzulösen, teilt die Stadt mit. Allerdings: "Die Situation ist weiterhin angespannt“, sagt Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU). Kaiserslautern Situation dennoch weiterhin angespannt In Kaiserslautern werden zwei Flüchtlingsunterkünfte aufgelöst Die Stadt Kaiserslautern benötigt zwei ihrer Flüchtlingsunterkünfte nicht mehr. Dafür ziehen bald Geflüchtete in der Vogelwoogstraße ein. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

9:47 Uhr 🐈 Neuer Vorstand für das Trierer Tierheim Nach dem monatelangen Streit im Trierer Tierschutzverein ist am Mittwochabend eine neue Führung gewählt worden. "Wir wollen jetzt nach vorne schauen, die Streitereien hinter uns lassen und das Tierheim schnell wieder eröffnen", sagte die neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Trier, Astrid Krück. Sie tritt die Nachfolge des umstrittenen bisherigen Vorsitzenden, Ulrich Antz, an. Viele Mitarbeiter des Tierheims hatten aus Ärger über seinen Umgang mit ihnen in den letzten Wochen ihren Job gekündigt. Vorerst kann jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Tieren aufgenommen werden, da es nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter gibt. Trier Tierschutzverein unter neuer Leitung Neuer Vorstand: So geht es beim Tierheim Trier weiter Nach den monatelangen Streitereien im Trierer Tierschutzverein ist am Mittwochabend eine neue Führung gewählt worden. Damit könnte auch das Tierheim wieder öffnen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:36 Uhr 📷 Bergluft Dieses schöne Bergfoto hat mir Svenja Grethler zugeschickt. Sie hat es in ihrem ersten Urlaub alleine aufgenommen. "Zu sehen ist der Obersee, der hinter dem Königssee im Berchtesgadener Land liegt. Die Berge sind einfach immer wieder eine Reise wert", schreibt sie. Ich finde es ja großartig, wenn Frauen alleine reisen. Von daher, liebe Svenja: Ich hoffe, dir hat dein Solo-Trip gefallen! Obersee, Berchtesgadener Land SWR Svenja Grethler

9:28 Uhr Neue Straßennamen in Landau? Ändert Landau die Namen von drei Straßen? Darüber informiert die Stadt heute Abend um 18:30 Uhr alle Interessierten. Es handelt sich dabei um die Hindenburg-, die Kohl-Larsen- und die Hans-Stempel-Straße. Alle drei Namensgeber gelten als historisch belastetet, weil sie Verbindungen zum Nationalsozialismus hatten. Bürgerinnen und Bürger haben heute die Gelegenheit, ihre Meinung und Bedenken dazu sowie Ideen für neue Namen zu äußern. Darüber berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

9:15 Uhr 🚓 Größerer Polizeieinsatz in Daaden Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen bei einem größeren Einsatz in Daaden (Landkreis Altenkirchen) einen Mann festgenommen, der zuvor seinen Vater bedroht haben soll. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass der festgenommene 36-Jährige bewaffnet gewesen sei, teilte die Polizei mit. Zu den näheren Hintergründen des Familienstreits können nach Angaben der Polizei zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Beamten verwiesen auf laufende Ermittlungen. Es habe keine Gefahr für unbeteiligte Personen bestanden. Wegen des Einsatzes war eine Straße vorübergehend gesperrt. Darüber berichtet SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:03 Uhr Tankstelle in Bad Bertich wird abgerissen Nach dem Felssturz in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) Ende November 2022, werden ab heute die betroffene Tankstelle und ein Wohnhaus komplett abgerissen. Die Behörden hatten nach dem Hangrutsch festgelegt, dass der Hang zu unsicher ist und die Tankstelle und das Wohnhaus abgerissen werden sollen. Seitdem hat die Tankstelle geschlossen und die Bewohner des Hauses mussten umziehen. In den vergangenen Monaten haben Experten bereits lose Felsbrocken kontrolliert abstürzen lassen, um den Hang sicherer zu machen. Zudem soll ein Schutzwall für die Landesstraße gebaut werden. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Abbrucharbeiten zwei Wochen dauern. SWR Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:51 Uhr 🌿 Viereinhalb Jahre Haft wegen Cannabis-Plantage Das war wohl keine so gute Idee: Zwei Männer hatten 1.500 Cannabis-Pflanzen in einem leerstehenden Haus in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein angebaut – jetzt ist einer von ihnen verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern schickt ihn für viereinhalb Jahre in Haft, weil er das Rauschgift weiter verkaufen wollte. Das Urteil ist rechtskräftig. Auch der Mittäter ist schon verurteilt worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:44 Uhr Wurstmarkt in Bad Dürkheim läuft gut an Wart ihr schon auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim? Nein? Dann habt ihr bis zum 18. September noch Gelegenheit dazu! In der Redaktion haben wir einen Verfechter des Wurstmarkts, der diese Liebe auch mit der "WUMA"-Kappe zeigt. Und er würde wohl sagen: Nichts wie hin nach Bad Dürkheim! (Nur so als kleiner Veranstaltungstipp fürs Wochenende...) Die Veranstalter sind jedenfalls zufrieden mit dem diesjährigen Wurstmarkt. Mehrere hunderttausend Menschen haben am ersten Wurstmarkt-Wochenende friedlich miteinander gefeiert. "Der Start des Dürkheimer Wurstmarkt hat unsere Erwartungen noch übertroffen", so Marktmeister Marcus Brill zum SWR. "Wir können ein sehr, sehr positives Fazit ziehen". Dann hoffen wir mal, dass das zweite Wochenende mindestens genauso gut wird! Bad Dürkheim Positive Zwischenbilanz Wurstmarkt in Bad Dürkheim: Erstes Wochenende übertrifft die Erwartungen Mehrere hunderttausend Menschen haben beim ersten Wurstmarkt-Wochenende in Bad Dürkheim friedlich miteinander gefeiert. Veranstalter wie Polizei sind sehr zufrieden. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

8:25 Uhr Wilgartswiesen: Bombe gefunden Im südwestpfälzischen Wilgartswiesen ist eine Bombe gefunden worden – und das nahe einer Gaspipeline und der Bundesstraße B10. Laut Polizei ist der Blindgänger schon vor mehreren Tagen aufgetaucht. Die Entschärfung organisiert die Verbandsgemeinde Hauenstein. Sprengstoffexperten wollen den Blindgänger demnach morgen Mittag gegen 12 Uhr entschärfen. Rund um den Fundort in Wilgartswiesen wird ab 10 Uhr eine Sperrzone eingerichtet – in den Bereich fallen laut Verbandsgemeinde zwar nur zwei Gebäude, dafür aber die Bahnstrecke von Pirmasens nach Landau. Außerdem wird morgen voraussichtlich die B10 gesperrt. Wann und in welchem Bereich genau, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:18 Uhr 📷 Sommergrüße aus Kreta Rebecca Boos aus Hochscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) denkt heute früh so wie ich an ihren Urlaub in Griechenland zurück. Mir hat ja insbesondere das griechische, sehr fischreiche Essen im Urlaub gefallen. Ihr Foto hat sie auf der beliebten Urlaubsinsel Kreta aufgenommen. Danke für das Sommer-Foto, liebe Rebecca! Kreta, Griechenland SWR Rebecca Boos

7:59 Uhr 🌍 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit tausenden Toten will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) heute Hilfe in das nordafrikanische Land fliegen. Eine Maschine mit mehr als 36 Tonnen Fracht soll am Morgen vom Flughafen Leipzig/Halle aus nach Marokko starten. Das DRK ist die erste deutsche Organisation, die humanitäre Hilfe nach Marokko schickt. Nach wie vor gibt es kein offizielles Hilfeersuchen. Berlin und Kiew wollen heute eine Städtepartnerschaft schließen. Zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der deutschen Hauptstadt erwartet. Der Berliner Senat versteht die Partnerschaft als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg. Vorkehrungen gegen mögliche neue Engpässe bei Kindermedikamenten in der nahenden Infektsaison sind heute Thema eines Treffens bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker hat Vertreterinnen und Vertreter von Apotheken, Ärzten und Pharmabranche zu einem Spitzengespräch geladen, um die Versorgungslage zu analysieren und zu verbessern.

7:54 Uhr 📷 Ein Strand in Frankreich Wow, seht euch dieses wunderschöne Foto von Petra Gutenberger-Bieniek an, das mir heute morgen zugeschickt wurde. Aufgenommen hat sie dieses Bild am französischen Atlantik in der Nähe von Biarritz im vergangenen Jahr. Ich liebe die sanften Farben auf diesem Foto - es sieht fast unecht aus. Wie gefällt es euch? Französischer Atlantik, 2022, Nähe Biarritz SWR Petra Gutenberger-Bieniek

7:34 Uhr ⛈️ Unwetter in Worms am Dienstag Während wir uns in den nächsten Tagen nochmal auf ein paar warme Stunden freuen können, hat die Stadt Worms noch mit den Folgen des Unwetters am Dienstag zu kämpfen. Eine Schule und drei Kitas bleiben vorerst geschlossen. Die Stadt hofft, die Schäden in den Gebäuden bis Anfang nächster Woche beheben zu können. Im Stadtteil Pfeddersheim, so die Angaben des Ortsvorstehers, gebe es kaum ein Haus, an dem der Hagel keine Schäden angerichtet habe. Gleiches gelte für nahezu jedes Auto in dem Wormser Stadtteil. Winzer und Winzerinnen aus der Region rechnen mit massiven Ernteausfällen. Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

7:21 Uhr Körperverletzung in Pirmasens & viele Gerüchte Ich bin ja ein großer Fan von sozialen Medien. Hier ist so viel an einem "Ort" möglich: Sich mit Freunden austauschen, informieren, ein wenig die Seele baumeln lassen. Aber Gerüchte zu verbreiten? Nein, danke, da hört der Spaß für mich auf. In Pirmasens hat es einen Fall von Körperverletzung gegeben – und jetzt brodelt es nach Angaben der Polizei in der Social-Media-Gerüchteküche. Es sei zum Beispiel weder wahr, dass wegen des Vorfalls in der Nacht Hubschrauber über Pirmasens gekreist seien. Noch gebe es eine Ausgangssperre, wie es Nutzer bei Facebook behaupten würden. Die Beteiligten der Auseinandersetzung seien leicht verletzt worden. Genaueres will die Polizei im Laufe des Morgens bekannt geben. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:10 Uhr 👩🏻‍🚒 Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler testet neue Warnmethode Die Bedeutung von Warnsystemen wurde im Sommer 2021 bei der Flutkatastrophe an der Ahr deutlich, als viele Menschen nicht rechtzeitig über die drohende Gefahr informiert wurden. Die Freiwillige Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler testet heute eine neue Warnmethode. Die Feuerwehr plant mit 14 Lautsprecherwagen durch das Stadtgebiet zu fahren und die Bewohner mit Durchsagen testweise zu warnen. Die Aktion sei für den ersten Test gut vorbereitet, sagt Wehrleiter Marcus Mandt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr 🔊 Bundesweiter Warntag Beim dritten bundesweiten Warntag wird auch in Rheinland-Pfalz um 11 Uhr ein Probealarm ausgelöst. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt dabei wieder über verschiedene Kanäle: Über Sirenen, Radio und Fernsehen, Internetseiten, Social Media, Warn-Apps, digitale Stadtanzeigetafeln, Lautsprecherwagen und Cell Broadcast wird gewarnt. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Letzteres überhaupt funktioniert? Meine Kollegin Caro Keil hat das verständlich für euch zusammengefasst: Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:00 Uhr.

6:41 Uhr Edenkoben: Wie konnte es dazu kommen? Ein vorbestrafter Sexualstraftäter soll eine 10-Jährige missbraucht haben - wie konnte das passieren? Auf Instagram haben wir für euch die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst und beantworten für euch ein paar Fragen: Warum gab es keine Sicherungsverwahrung? Und am wichtigsten: Warum hat die Polizei nicht vor dem Mann gewarnt?

Apropos sonnig und warm: Ich denke heute morgen gerne an meinen letzten Urlaub zurück (der mit einer Woche viel zu kurz war). Umso besser, dass es für mich bald nochmal - für eine Woche - in den Urlaub geht. Diesmal steht Surfen in Portugal auf dem Programm. Hach, was wird das schön! Aber erstmal zurück in die Vergangenheit: Schaut mal, so schön war es in Halkidiki, Griechenland: Entspannung pur in Halkidiki. SWR Andrea Lischtschuk Vielleicht habt ihr ja Lust, euch gemeinsam mit mir an euren letzten Urlaub zu erinnern. Schickt mir gerne eure Fotos!

6:10 Uhr 🌞 Das Wetter für Rheinland-Pfalz Der Spätsommer geht in die Verlängerung. Nach den örtlichen Unwettern wird es deutlich ruhiger, sagt Wetterexperte Donald Bäcker. Ein neues Wetterhoch wird die Regie in Rheinland-Pfalz übernehmen. Der Donnerstag wird definitiv trocken, bei angenehmen Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Zum insgesamt dritten Mal findet heute der Bundesweite Warntag statt. Es ist ein Testlauf für den Fall der Fälle, ob die Bevölkerung bei Katastrophen oder Gefahren flächendeckend gewarnt werden kann. Und so löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 11 Uhr einen Probealarm aus. Gewarnt wird über Radio, Fernsehen, Apps, digitale Anzeigen und das Cell Broadcast System mit Nachricht aufs Handy. Außerdem heulen Sirenen. In RLP beteiligen sich nach Angaben des Innenministeriums mehr als 20 Städte und Landkreise am Warntag. Entwarnung soll um 11:45 Uhr gegeben werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) will heute seine Entscheidung über die Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn bekanntgeben. Die EU-Kommission hatte 2017 Beihilfen des Landes Rheinland-Pfalz für den hauptsächlich von Ryanair genutzten Hunsrück-Flughafen genehmigt. Die Kommission stufte die Zuwendungen zwar als staatliche Beihilfe ein, hielt sie jedoch für mit dem Binnenmarkt vereinbar. Lufthansa hat diese Genehmigung vor dem Gericht der EU angefochten - mit Erfolg: 2021 erklärte das EU-Gericht den Kommissionsbeschluss für nichtig. Das Land Rheinland-Pfalz klagt dagegen vor dem EuGH. Wo ist Rahel Müller? Diese Frage stellte am Mittwochabend die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Rahel Müller aus dem Westerwald ist seit Heiligabend 2022 verschwunden. Am Tag nach Ausstrahlung der Sendung recherchieren meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz, ob es neue Hinweise zum Verbleib der Frau aus Montabaur gibt.