9:29 Uhr Eltern demonstrieren in Landau gegen Inklusion in der Grundschule Das Land Rheinland-Pfalz will die Inklusion verbessern. Was erst einmal gut klingt, kommt bei den Eltern der Landauer Nordringschule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, gar nicht gut an. Kinder mit und ohne Lernschwierigkeiten sollen gemeinsam in die Grundschulzeit starten. Dafür plant das Bildungsministerium, dass alle Schulanfänger zunächst an der Grundschule ihres Wohnortes angemeldet werden müssen. Eine Festlegung auf eine Förderschule noch vor der ersten Klasse soll nur noch in wenigen Fällen möglich sein. Außerdem fordern die Eltern der Landauer Nordringschule, dass dort auch weiterhin Jugendliche in einer freiwilligen 10. Klasse ihre Berufsreife ablegen können. "Wir haben Angst, dass die Kinder auf einer normalen Regelschule untergehen", sagt Schulelternsprecherin Sandra Völker. Landau "Wir haben Angst, dass unsere Kinder gemobbt werden!" Landau: Darum demonstrieren Eltern gegen Inklusion in der Grundschule Am Freitagmittag könnte es laut werden auf dem Landauer Rathausplatz. Schüler, Eltern und Lehrkräfte einer Förderschule wollen gegen Inklusions-Pläne des Landes protestieren. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Mannheim-Ludwigshafen am 14.7.2023 um 6:30 Uhr.

9:08 Uhr Klimaaktivisten blockieren auch in Rheinland-Pfalz Straßen Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben für heute einen bundesweiten Protesttag angekündigt. In Berlin zum Beispiel blockieren sie nach Augenzeugenberichten gerade den großen Kreisverkehr an der Siegessäule. In Rheinland-Pfalz hat die Gruppe in Trier für den Mittag Aktionen angekündigt. In Koblenz blockieren sie aktuell den Friedrich-Ebert-Ring und damit die Hauptverkehrsachse in der Innenstadt. Mitglieder der Klima-Aktivisten "Letzte Generation" blockieren den Friedrich-Ebert-Ring am Freitagmorgen in Koblenz. SWR Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 14.7.2023 um 9:00 Uhr.

9:03 Uhr Digitaler Hochwassermelder an der Prüm Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat in Hermespand an der Prüm den ersten digitalen Hochwassermelder installiert. Wie die Behörde mitteilte, sollen auf den Prototyp bald insgesamt 32 Sensoren an den Brücken der Flüsse Prüm, Nims, Kyll und Enz folgen. Die Daten sollen dem Katastrophenschutz helfen, Hochwasserlagen einzuschätzen. In einem weiteren Schritt soll in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz die Hochwasservorhersage verbessert werden. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Trier am 14.7.2023 um 8:30 Uhr.

8:57 Uhr Rat für Rechtschreibung will Gender-Empfehlungen abgeben Doppelpunkt, Unterstrich oder Sternchen - der Rat für deutsche Rechtschreibung will heute eine Empfehlung rausgeben, ob und wenn ja wie Genderzeichen verwendet werden sollen. Das soll dann in das Regelwerk des Rechtschreibrats aufgenommen werden. Die Regeln sollen dafür sorgen, dass die Rechtschreibung im deutschen Sprachraum einheitlich bleibt. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 14.7.2023 um 8:30 Uhr.

8:51 Uhr Motorradfahrerin in Mainz schwer verletzt In Mainz ist eine Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die 19-Jährige gestern Abend wohl aus Unachtsamkeit mit ihrer Maschine gegen den Bordstein. Dadurch verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und rutschte gegen einen Metallpfeiler. Das Motorrad fing sofort Feuer. Ein Straßenbahnfahrer eilte zur Hilfe und löschte den Brand. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Mainz am 14.7.2023 um 8:30 Uhr.

8:42 Uhr Seltenes Wetterphänomen gesichtet Ich persönlich kenne "Halo" nur als Videospielserie. Das gleichnamige Wetterphänomen ist mir noch nicht untergekommen. Anders geht es der Instagram-Userin @natuerlich_isa. Sie hat gestern in Bärweiler (Kreis Bad Kreuznach) einen sogenannten Halo fotografiert:

8:13 Uhr Großer Zulauf von Kindern aus Ukraine an Schulen lässt nach Der große Zulauf von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an den Schulen in Rheinland-Pfalz hat nachgelassen. "Wir sehen, dass die Zahlen seit einiger Zeit stagnieren", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar vergangenen Jahres seien mehr als 10.650 Kinder und Jugendliche von den Schulen im Land aufgenommen worden. "Das bleibt eine große Herausforderung." Die Kriegsflüchtlinge kämen von Anfang an in Regelklassen, um eine bessere Integration zu ermöglichen, erklärte die Bildungsministerin. Meine Kollegen Götz Kohlmann und Klaus Welsch haben nachgefragt, wie gut die Integration der Kinder und Jugendlichen gelingt und wo es hapert. RLP Herausforderung für das Bildungssystem Wie gelingt die Integration ukrainischer Kinder an den Schulen in RLP? Bald dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine eineinhalb Jahre. Tausende geflüchtete Kinder und Jugendliche hat Rheinland-Pfalz seither aufgenommen. Wie läuft es inzwischen mit ihrer Betreuung an den Schulen im Land?

7:46 Uhr Umweltbehörde untersucht Fische in der Eifel auf PFAS Fachleute haben Forellen für Tests aus dem Kailbach gefischt. SWR Christian Altmayer Ich hoffe, Ihr habt schon gefrühstückt, denn jetzt kommen wir zu einem eher unappetitlichen Thema: Seit 2015 warnen Behörden davor, Fische aus den Bächen rund um den Flugplatz Spangdahlem zu essen. Damals wurden sogenannte PFAS in dem Gewässer nachgewiesen. Das sind polyfluorierte Alkylsubstanzen, die im Verdacht stehen, Krebs zu verursachen. Den Umweltbehörden zufolge stammen sie vom nahen US-amerikanischen Militärflugplatz Spangdahlem. Jetzt werden die Gewässer erneut untersucht. Möglich ist, dass die Fische heute mehr oder weniger Schadstoffe enthalten als vor acht Jahren. Und auch die Technik habe sich seither verbessert, sagt eine Sprecherin der SGD Nord. Die neuen Proben könnten daher neue Erkenntnisse liefern. Die Behörde wolle aber auch herausfinden, ob Maßnahmen gegen die Ausbreitung der PFAS greifen. Warum verursachen PFAS Probleme? Hinter PFAS verbergen sich rund 10.000 verschiedene, künstlich hergestellte Stoffe, die schmutz-, fett- und wasserabweisend sind. Sie kommen in Regenjacken, Pfannen, Kaffeebechern aber auch in Löschschäumen der Feuerwehr zum Einsatz. Der Flugplatz Bitburg und die Air Base Spangdahlem sind zum Beispiel gerade dort stark mit PFAS belastet, wo die amerikanische Feuerwehr geübt hat oder Brände gelöscht hat. Der Regen hat die Chemikalien dann in die umliegenden Bäche gespült. Umweltschützer fürchten nun aber auch um die Qualität des Trinkwassers.

7:45 Uhr "Telenotarzt" schaltet sich per Smartphone zum Rettungsdienst Das gestern an der BG Klinik Ludwigshafen gestartete Pilotprojekt Telenotarzt soll in Zukunft auch auf andere Rettungswachen in der Vorderpfalz ausgeweitet werden. Ein Sprecher der BG Klinik in Ludwigshafen sagte, dass die Rettungswachen Neustadt und Speyer eingebunden werden sollen. Beim Telenotarzt werden Rettungssanitäter im Einsatz per Smartphone von einem Notarzt unterstützt. Die Landesregierung will bei einem Erfolg Telenotärzte in ganz Rheinland-Pfalz einsetzen. Video herunterladen (49,4 MB | MP4)

7:34 Uhr Ein Blick in die Geschichte - am 14. Juli ... 2008: Deutschland hat eine Nationale Akademie: Nach jahrelangen Diskussionen erhält die Leopoldina in Halle, die älteste naturwissenschaftliche Akademie Europas, diesen bedeutenden Rang. ... 1998: Das Bundesverfassungsgericht weist die Klage von Gegnern der Rechtschreibreform ab und erklärt die Reform für verfassungsgemäß. ... 1958: Irakische Offiziere stürzen in einem Staatsstreich die von Großbritannien geschaffene Monarchie. Sie ermorden König Feisal II. und proklamieren die Republik Irak. ... 1933: Das "Gesetz gegen die Neubildung der Parteien" macht Deutschland faktisch zum Einparteienstaat. Ein Ziel der Nationalsozialisten vor und während der Etablierung ihrer Herrschaft war die Beseitigung des Mehrparteiensystems. ... 1683: Ein großes türkisches Heer unter der Führung des Großwesirs Kara Mustafa beginnt mit der Belagerung Wiens.

7:23 Uhr Aus ehemaligem Krankenhaus wird vertikales Dorf Zwei Jahre nach der Kyllflut soll aus dem ehemaligen Krankenhaus in Trier-Ehrang ein sogenanntes vertikales Dorf werden. So ist der Name des Projekts, für den der Entwickler nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres einen Bauantrag stellen will. Fünf Etagen sollen für Familienwohnungen und betreutes Wohnen genutzt werden, in anderen Stockwerken könnten Praxen für Ärzte oder Physiotherapie entstehen. Das Projekt soll etwa 50 Millionen Euro kosten. Das Krankenhaus in Trier-Ehrang war durch das Hochwasser der Kyll massiv beschädigt worden. Der Träger hatte es daraufhin geschlossen und Ende 2022 verkauft.

7:12 Uhr Mann zieht sich lebensgefährliche Verbrennungen zu Ein Mann hat sich am Abend in Kottweiler-Schwanden im Kreis Kaiserslautern lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei ist das Unglück wahrscheinlich während des Grillens passiert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann Bremsenreiniger in einer Halle auf einen Gas-Grill geschüttet hatte. Die Stichflamme sei dann auf ihn übergegangen und er habe komplett in Flammen gestanden. Zwei weitere Personen vor Ort hätten noch versucht, den Mann mit Decken zu löschen. Doch die Folgen des Unfalls sind dramatisch: Fast seine gesamte Körperfläche sei verbrannt. Der Mann kam nach Angaben eines Polizeisprechers noch am Abend mit einem Rettungshubschrauber in die Unfall-Klinik nach Ludwigshafen. Die Überlebenschancen seien allerdings äußerst gering. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 14.7.2023 um 6:30 Uhr.

7:06 Uhr Draisinenstrecke im Glantal wieder voll befahrbar Im Glantal kann wieder auf den kompletten 40 Kilometern der Draisinenstrecke gefahren werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold Fans der Draisinenstrecke im Glantal wird es freuen: Ab heute ist auch der Abschnitt zwischen Staudernheim und Meisenheim wieder frei. Die 20 Kilometer lange Teilstrecke war nach einem Unfall im Februar gesperrt worden. Damals war eine Reiterin durch eine Brücke eingebrochen, der Landesbetrieb Mobilität hatte daraufhin alle Brücken untersucht und festgestellt, dass an sieben Überführungen Nachbesserungen vorgenommen werden mussten. Diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen.

6:53 Uhr Sondersitzung zur Unimedizin beantragt Dicke Luft in Mainz: Die Situation an der Mainzer Universitätsmedizin ist am Vormittag Thema einer Sondersitzung von zwei Ausschüssen des rheinland-pfälzischen Landtags. Das haben CDU und Freie Wähler beantragt. Die Universitätsmedizin Mainz brauche jetzt Unterstützung des Landes, heißt es in dem Antrag der beiden Oppositionsparteien im Landtag. Die strukturelle Unterfinanzierung und die Fehlbesetzung des kaufmännischen Vorstandes führe zu Risiken in der Patientenversorgung. Hintergrund ist ein weiterer Brief von Chefärztinnen und -ärzten der Mainzer Unimedizin an Gesundheitsminister Clemens Hoch und Staatssekretär Denis Alt (beide SPD). Sie bemängeln darin erneut die Arbeit des kaufmännischen Vorstands der Unimedizin und sprechen ihm jegliche Fähigkeiten ab, die finanzielle Situation der Klinik zu verbessern. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 14.7.2023 um 6:30 Uhr

6:44 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt Kurz vor seinem Sommerurlaub setzt Bundeskanzler Olaf Scholz eine Tradition fort, die bei Kanzlerin Merkel immer mit Spannung erwartet wurde: Die Sommer-Pressekonferenz vor den Hauptstadtmedien. Die Zustimmungswerte der Ampelregierung sind im Keller, und die des Bundeskanzlers auch. Aber Scholz gibt sich ungerührt und zuversichtlich. Denn zuletzt habe die Bundesregierung trotz vieler Streitereien wesentliche Gesetze verabschiedet oder auf den Weg gebracht. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben bundesweit Sitzblockaden angekündigt, unter anderem in München und Nürnberg. Aktionen soll es auch in Leipzig, Bremen, Oldenburg, Göttingen und Dresden geben. Erst gestern hatten Aktivisten die Flughäfen Hamburg und Düsseldorf blockiert, indem sie sich auf den Rollfeldern festklebten. Werfen wir noch einen Blick nach Hollywood: In den USA hat um Mitternacht der Streik von Schauspielerinnen und Schauspielern begonnen. Der Vorstand der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild stimmte am Donnerstag einstimmig für eine Arbeitsniederlegung. Sie fordert für die rund 160.000 Mitglieder unter anderem höhere Gagen. Weil seit Wochen auch die Drehbuchautorinnen und -autoren streiken, erlebt Hollywood erstmals seit mehr als 60 Jahren einen Doppelstreik.

6:19 Uhr Schiersteiner Brücke ab August frei Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha Eine gute Nachricht für Pendler im Rhein-Main-Gebiet: Nach jahrelanger Bauzeit wird die Schiersteiner Brücke bald voll freigegeben. Künftig gibt es auf der A643 zwischen Mainz und Wiesbaden in beide Richtungen drei Fahrstreifen. Jahrelang war es ein echtes Nadelöhr zwischen den beiden Landeshauptstädten. Ab Mitte August wird die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Das hat die zuständige Autobahn GmbH am Donnerstag mitgeteilt.

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Trauriges Jubiläum: Vor zwei Jahren begann die Hochwasserkatastrophe an der Ahr. In Bad Neuenahr-Ahrweiler findet um 17 Uhr die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Wir übertragen sie live hier auf der Seite und auf Facebook. Unter dem Titel "Leben nach der Flutkatastrophe" haben wir außerdem viele Infos und spannende Artikel zusammengefasst. "Mehr psychisch Kranke = mehr Straftaten?" Mit dieser Frage beschäftigen sich Fachleute heute bei einem Symposium in Mainz. Konkret geht es um die Herausforderungen im Umgang mit psychisch Auffälligen. Das Justizministerium Rheinland-Pfalz hat dazu Expertinnen und Experten aus Psychiatrie, Kriminologie, Justiz und Politik geladen. Der Landessportbund stellt am Nachmittag das rheinland-pfälzische Team für Olympia 2024 vor. Mit dabei sind die Hindernisläuferin Gesa Krause vom Silvesterlauf Trier, der Zehnkämpfer Kai Kazmirek vom DJK Neuwieder Leichtathletik Club und Speerwerfer Julian Weber vom USC Mainz. Die Olympischen Sommerspiele steigen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris.

Der Zugverkehr scheint heute Morgen soweit zu laufen. In der Pfalz allerdings fällt die Regionalbahn 51 von Annweiler am Trifels bis Landau aus.

6:01 Uhr Das Wetter für RLP: Es wird wieder heißer Schauen wir zunächst aufs Wetter: Nach der kurzen Verschnaufpause gestern rollt heute das nächste Hitze-Hoch an. Es bleibt den ganzen Tag trocken mit viel Sonne, die Temperaturen nähern sich langsam wieder der 30-Grad-Marke. Am Samstag wird es dann wieder richtig heiß - mit bis zu 35 Grad. Video herunterladen (27,4 MB | MP4)