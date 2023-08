Nach zehn Jahren Bauzeit rollt ab heute der Verkehr auf der Schiersteier Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Für heftige Diskussionen sorgt die Entscheidung der Stadt Daaden, eine Muslima nicht im Burkini schwimmen zu lassen.

9:48 Uhr 🍧 Ihr mögt Milcheis am liebesten! Heute ist zwar Tag des Wassereises - aber so richtig mögt ihr das Gemisch aus Wasser und Zucker offenbar nicht. Zumindest hat unsere Umfrage heute Morgen gezeigt, dass der Großteil auf Milcheis steht: Fast 67 Prozent haben dafür gestimmt. Auf Platz zwei liegt mit gut 21 Prozent Fruchteis. Rund 12 Prozent sagen: Hauptsache, Eis! Dem habe ich nichts hinzuzufügen! Unser Voting hat gezeigt: Milcheis ist eindeutig euer Favorit. Colourbox

9:35 Uhr So holprig war der Weg zur Schiersteiner Brücke Es ist das Ereignis heute in Rheinland-Pfalz: Die Schiersteiner Brücke ist für den Verkehr freigegeben! Der Weg dahin war lang, sehr lang... genau genommen hat's gut zehn Jahre gedauert! Warum so lange? Das erklären unsere Kolleginnen und Kollegen bei Instagram:

9:27 Uhr Nach Mäuseproblem: Lebensmittel-Lieferant öffnet wieder Die Geschichte ist offen gesagt ein bisschen eklig: Im Lager des Lebensmittel-Lieferanten Flink in Kaiserslautern gab's ein Problem mit Mäusen. Offenbar ein großes Problem, denn Flink musste deswegen sogar schließen. Seit drei Wochen sind die Lieferungen in der Stadt eingestellt. In den kommenden Tagen wird der Laden nach eigenen Angaben wieder öffnen, es seien bauliche Maßnahmen getroffen worden. Zitat Flink: Für einige Mitarbeitende sei das Mäuseproblem auch "psychisch belastend" gewesen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 14. August 2023 um 8:30 Uhr.

9:16 Uhr 🍇 Deutschlandweit erste Trauben werden in der Pfalz gelesen Achtung, es folgt eine Liebeserklärung an meine Heimat: Ich liebe es, in der Pfalz zu wohnen! Ein Grund dafür ist der wunderbare Wein, der von hier kommt. Ein Weinberg mit reifen Trauben lässt mein Herz gleich ein bisschen schneller schlagen! Und wenn erst die Lese losgeht... Im Kreis Bad Dürkheim ist es heute schon soweit: In einem Weinberg südlich von Meckenheim startet die Ernte für Federweißer. Laut Deutschem Weininstitut handelt es sich um Trauben der Sorte Solaris. Fehlt nur noch der Zwiebelkuchen! Meckenheim Weinernte beginnt mit der Sorte Solaris Deutschlandweit die Ersten: In der Pfalz hat die Ernte für Federweißen begonnen Südlich von Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim hat offiziell die Lese für den Federweißen begonnen. Die ersten Trauben wurden von der Pfälzischen Weinkönigin geerntet. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 14. August 2023 um 8:30 Uhr.

8:46 Uhr 🌭 Kaum vegetarische Gerichte in Pfälzerwaldhütten Wer gerne im Pfälzerwald wandert, kennt es: Ein Besuch in einer Pfälzerwaldhütte ist ein Muss! Ein kühles Getränk und ein leckeres Essen, und schon ist man für die nächsten Kilometer gestärkt! Die Kolleginnen und Kollegen im SWR Studio Kaiserslautern haben jetzt recherchiert: Für Vegetarier und Veganer gibt es in den Hütten des Pfälzerwaldes nur wenige fleischlose Alternativen. Nur wenige Gaststätten bieten demnach Speisen für Vegetarier an. Noch seltener sind vegane Gerichte. Grund dafür sei unter anderem der große Aufwand, sagen die Hüttenbetreiber. Eine Marktlücke, oder was meint ihr? Bratwurst mit Sauerkraut wird gern in Pfälzerwaldhütten angeboten - rein vegetarisches Essen kaum. SWR SWR - Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 14. August 2023 um 8:30 Uhr.

8:00 Uhr Blick in die Geschichte: Was war am 14. August? Lasst uns zusammen einen Blick zurückwerfen, was an diesem 14. August in der Weltgeschichte passiert ist: 2018

Die Morandi-Brücke in Genua stürzt ein. Dabei kommen 43 Menschen ums Leben. Inzwischen wurde eine neue Brücke gebaut, die Reste der alten wurden im Oktober 2022 abgerissen. 1945

Fünf Tage nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki akzeptiert Japan die Kapitulationsbedingungen der Alliierten. Damit ist der Weg zum Ende des zweiten Weltkrieges im Pazifik geebnet. 1040

In der Schlacht von Elgin tötet Macbeth den schottischen König Duncan I. und krönt sich zum König.

7:40 Uhr Voting: Welches ist das beste Eis? Heute ist nationaler Tag des Wassereises! Ich gebe zu: Ich bin zwar Eisfan, vor allem mag ich Stracciatella - aber Wassereis?! Da kann es noch so warm sein, das lasse ich dann doch liegen. Wie sieht das bei euch aus? Ich freue mich auf eure Antworten! Voting: Welches Eis findet ihr am besten? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

7:09 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Schon nach 7 Uhr? Dann ist höchste Zeit für unseren Blick über den rheinland-pfälzischen Tellerrand! Das Oberlandesgericht Bamberg verkündet möglicherweise heute die Entscheidung im Verfahren gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca. Eine Klägerin will Schadenersatz nach einem vermeintlichen Impfschaden. Die Kammer könnte allerdings auch noch weitere Beweise einfordern, bevor sie ihr Urteil fällt. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) bricht zu einer viertägigen Westafrika-Reise nach Mauretanien und Nigeria auf. Schulze wird heute zunächst zu Gesprächen mit der Regierung im Küstenstaat Mauretanien erwartet. Er liegt in der Sahel-Zone am Südrand der Sahara. Von den knapp fünf Millionen Einwohnern des Landes leben rund 40 Prozent in extremer Armut. Schulze in Westafrika Schulze in Westafrika: Eine Reise im Zeichen des Niger-Konflikts Entwicklungsministerin Schulze startet heute ihre viertägige Westafrika-Reise. Erste Station ist Mauretanien, danach geht es weiter nach Nigeria. Bei den Gesprächen steht vor alle… Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist auf ihrer geplanten Reise nach Australien zunächst in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten hängengeblieben. Grund ist ein Defekt am Flugzeug. Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet. Themen des einwöchigen Austalienbesuchs dürften die Sicherheitslage im Indopazifik, Klima- sowie Wirtschafts- und Energiethemen sein.

6:50 Uhr Die Nacht in RLP: Brand in Adenau, Polizeieinsatz am HBF Mainz Nicht nur in Landstuhl, auch in Adenau im Kreis Ahrweiler hat es gebrannt: In der vergangenen Nacht ist im Erdgeschoss eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In dem Gebäude ist auch eine Pension untergebracht, die fünf Gäste konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Aufregung in der Nacht auch vor dem Mainzer Hauptbahnhof: Nach Angaben der Polizei hatte es eine Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz gegeben. Zeugen wollen einen Schuss gehört haben. Die Polizei sperrte den Platz, Reisende mussten den Bahnhof durch einen Nebeneingang betreten. Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt. Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz sind bislang unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 14. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr Menschen nach Brand in Landstuhl in Turnhalle Es muss ein Riesenschreck gewesen sein für die Menschen im Landstuhler Stadtteil Atzel: Am Sonntagabend ist in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die gute Nachricht ist: Es gab keine Verletzten. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Nacht allerdings zum Teil in einer Turnhalle verbringen müssen. Wie viele genau betroffen sind, hat die Polizei nicht gesagt. Nur soviel: Sie können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Landstuhl Gebäude für Bewohner gesperrt Feuer in Hochhaus in Landstuhl: Experten suchen nach Brandursache Nach einem Brand in einem Hochhaus in Landstuhl bei Kaiserslautern darf das Gebäude zunächst nicht mehr von den Bewohnern betreten werden. Experten sollen das Haus nun untersuchen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 14. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:18 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Bleiben wir doch direkt beim Verkehr: Hier seht ihr auf einen Blick, wo es auf eurer Strecke in und um Rheinland-Pfalz klemmt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:12 Uhr 🚗 🏍Der Verkehr rollt auf der Schiersteiner Brücke! Für Pendlerinnen und Pendler zwischen Mainz und Wiesbaden ist heute Weihnachten und Ostern auf einmal: Nach zehn Jahren Bauzeit ist seit 5 Uhr die Schiersteiner Brücke für den Verkehr frei! Etwa 250 Millionen Euro hat die neue Brücke gekostet, ausgelegt wurde sie für mindestens 90.000 Fahrzeuge am Tag. Sie rollen jetzt auf sechs Spuren, auf beiden Brückenhälften gibt es zudem Rad- und Gehwege. Allen, die heute da unterwegs sind, eine gute Fahrt! Mainz Mammutprojekt beendet Der Verkehr rollt auf der A643 - die Schiersteiner Brücke ist freigegeben Nach zehn Jahren Bauzeit ist die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden endlich fertig. Am Montagmorgen ist die Autobahnbrücke endgültig freigegeben worden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 14. August 2023 um 6:00 Uhr.

6:05 Uhr Das Wetter: mal so, mal so Das Wetter ist weiter wechselhaft bei uns in Rheinland-Pfalz: Der Montag beginnt vor allem im Norden des Landes freundlich, später treten überall im Land Schauer und Gewitter auf. Und so bleibt es auch in den kommenden Tagen: schwülwarm und gewittrig. Definitiv kein Freibadwetter! Video herunterladen (30,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Was passiert heute in Rheinland-Pfalz? Das sind die Termine des Tages: Am Morgen soll gegen einen 29-Jährigen das Urteil wegen versuchten Mordes an zwei Frauen in Speyer fallen. Eine Mutter und ihre Tochter hatten die Messerattacke schwer verletzt überlebt. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) unterzeichnet heute im rheinhessischen Bodenheim eine Vereinbarung zur sicheren Wasserversorgung. Kommunale Spitzenverbände und Wasserversorger verpflichten sich dazu, die Trinkwasserversorgung im Land auch in Krisenzeiten sicherzustellen. In der Pfalz startet offiziell die Federweißer-Lese. Im Weinberg der Weinbiet Manufaktur in Neustadt werden die Trauben der frühen Sorte Solaris per Hand gelesen. Laut Deutschem Weininstitut ist es das erste Weingut deutschlandweit, das mit der Lese beginnt.