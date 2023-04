++ BUGA-Tore sind geöffnet ++ Spargelverkauf stockt ++ Führerloser Lkw rammt Streifenwagen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Atomausstieg - Das Voting-Ergebnis So, kurz vor Ticker-Ende nochmal schnell zum Thema Atomausstieg. Ich hatte euch gefragt, was ihr davon haltet: Die Mehrheit von euch hat sich für die Antwortmöglichkeit: "Solang sie sicher sind, könnten sie weiter laufen" entschieden. Jede(r) Fünfte meint: "Atomkraft ist sauber und günstig".

9:34 Uhr Mainzer Fußball-Nachwuchs auf dem Weg zum Deutschen Meister-Titel? Mainz 05 spielt beim 1. FC Köln. Ja, am Samstag um 15:30 Uhr. Aber auch schon heute kommt es zu diesem Duell! Häää?? Ja, das stimmt. Und zwar spielt die U-19 der Mainzer am Nachmittag beim Kölner Nachwuchs das Halbfinal-Rückspiel um die Deutsche Meisterschaft. Das Hinspiel in Mainz haben die 05er mit 1 zu 0 gewonnen. Also, feste Daumen-drücken. Vielleicht schaffen es ja die Jungs aus der Landeshauptstadt, das Finale zu erreichen. Und dann könnte der zweite Titel nach 2009 folgen.

9:14 Uhr BUGA-Tore sind offen Los gehts. Die BUGA 23 in Mannheim hat seit wenigen Minuten ihre Tore geöffnet. Und die ersten Gäste sind schon da - sogar vor dem Bundespräsidenten, denn Frank-Walter Steinmeier wird erst um 11 Uhr erwartet, zur offiziellen Eröffnung. SWR

8:57 Uhr Spargel noch nicht der Renner auf dem Pfalzmarkt in Mutterstadt mmh, lecker, Spargel. Liebt ihr das Stangengemüse genauso wie ich? Mit einer Sauce Hollandaise und Kartoffeln?! Die Saison 2023 läuft aber nur langsam an - zumindest wenn wir mal auf den Pfalzmarkt in Mutterstadt schauen. Der hat eigenen Angaben zufolge beispielsweise gestern etwa 7,5 Tonnen Spargel vermarktet. Das sei aber nur etwa halb so viel, wie an einem Tag im April 2022. Neben einer geringeren Nachfrage spiele das kalte Wetter eine Rolle. Das bremse das Spargelwachstum, heißt es. Der Pfalzmarkt ist eigenen Angaben zufolge aber optimistisch, dass Erntemenge und Nachfrage bei wärmeren Temperaturen ansteigen werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk Über das Thema berichtete SWR 4 Kaiserslautern am 14. April um 8:30 Uhr.

8:42 Uhr Festnahme mutmaßlicher Drogendealer in Rheinhessen und an der Nahe Die Polizei hat am Morgen in Rheinhessen und an der Nahe mehrere Personen festgenommen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen. Nach Angaben der Polizei sitzt ein 53-Jähriger in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, über 60 Kilogramm Drogen gelagert zu haben. Die Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Alzey. Dabei fanden sie neben Drogen auch einen Schlagring und mehrere Schuss Munition. In Bad Kreuznach wurden nach Angaben der Polizei eine Frau und ein Mann vorläufig festgenommen. Sie sollen Heroin aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 14. April um 8:30 Uhr.

8:13 Uhr Rückreiseverkehr Bei uns in Rheinland-Pfalz waren die Osterferien in diesem Jahr ja sehr kurz. Andere Bundesländer, wie unsere Nachbarn in Baden-Württemberg, hatten noch ein paar Tage mehr frei. Heute ist aber auch da Schluss mit den Ferien. Und auf den Straßen in Deutschland wird starker Rückreiseverkehr erwartet - und wir in RLP können entspannt zuschauen. Über das Thema berichtete SWR 1 Baden-Württemberg am 14. April um 7:30 Uhr.

7:59 Uhr Lieferando-Fahrer streiken Wer heute Essen über den Lieferdienst Lieferando bestellt, muss vielleicht etwas länger warten - denn zum ersten Mal streiken die Fahrerinnen und Fahrer. Dazu hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG, aufgerufen.

7:44 Uhr Mainz 05 in Köln - FCK erwartet den HSV Es ist Freitag, also Zeit mal auf den kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga zu blicken. Der 1. FSV Mainz 05 bangt vor dem Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) um den Einsatz von Marcus Ingvartsen. Dafür ist Sturm-Kollege Karim Onisiwo wieder topfit. Die 05er dürfen dank acht aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien ohne Niederlage weiter von Europa träumen. Alles zum Spiel findet ihr in unserem Vorbericht. Die Partie auf dem Betzenberg klingt so gar nicht nach 2. Liga: Der Hamburger SV ist am Samstagabend (20:30 Uhr) zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion gegen den Tabellen-Zweiten ist mit 49.327 Zuschauern seit Wochen ausverkauft. Zwar ist Kaiserslautern seit Mitte Oktober 2022 im eigenen Stadion ungeschlagen, die Formkurve des Aufsteigers zeigte in den vergangenen Wochen allerdings nach unten. In den letzten fünf Spielen ergatterten die Roten Teufel nur zwei Punkte. Ob es wieder so einen magischen Betze-Moment gibt, wie beim letzten Heimspiel gegen Heidenheim?

7:29 Uhr Letzte AKW gehen vom Netz: Wie steht ihr dazu? Egal wie der politische Wind wehte, unbeirrt hat das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 über Jahrzehnte eine hohe Säule Wasserdampfwolken aus dem Kühlturm steigen lassen. Nach dem kommenden Wochenende ist nun Schluss damit. Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie wird nach einer kurzen Laufzeitverlängerung besiegelt - und auch der letzte Meiler im Südwesten geht gemeinsam mit Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachsen vom Netz.

Solang sie sicher sind, könnten sie weiter laufen. 42,1%

Atomkraft ist sauber und günstig. 20,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:16 Uhr Entscheidung über französische Rentenreform erwartet Seit Wochen streiken viele, viele Franzosen gegen die geplante Rentenreform der Regierung - oft bekommen auch wir in Rheinland-Pfalz die Auswirkungen der Streiks zu spüren, beispielsweise im Bahnverkehr auf der Strecke nach Paris. Heute Abend nun entscheidet der französische Verfassungsrat über die umstrittene Rentenreform. Er kann sie ganz oder teilweise kippen - oder sie als verfassungsgemäß erklären. Seit Monaten streiten die Regierung von Präsident Emmanuel Macron und Gewerkschaften über die Reform. Sie sieht vor, dass das Renten-Einstiegsalter von 62 Jahren auf 64 erhöht wird. Deswegen gibt es seit Wochen immer wieder große Streiks, teilweise mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der französischen Polizei. Über das Thema berichtete SWR Aktuell am 14. April um 7 Uhr.

7:03 Uhr Tochter vergewaltigt: Zehn Jahre Haft Ein kurzer Blick nochmal auf gestern. Da hat das Landgericht Bad Kreuznach einen Mann unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, seine Tochter in einer Vielzahl von Fällen sexuell missbraucht zu haben. Das Kind war zur Tatzeit zwischen vier und fünf Jahre alt. Fotos und Videos seiner Taten stellte der Vater nach Überzeugung des Gerichts in Internet-Chatgruppen auch anderen zur Verfügung. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 14. April um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr Retter bergen Bewusstlosen aus Haus in Ludwigshafen Nachdem sich in seinem Haus in Ludwigshafen unbemerkt die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöht hatte, wurde ein Mann bewusstlos. Eine Frau fand ihn und alarmierte den Rettungsdienst. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sowohl der Bewusstlose als auch zwei andere Bewohnerinnen des Hauses geborgen und ins Freie gebracht werden. Bei einer Überprüfung stellte die Feuerwehr eine erhöhte CO-Konzentration im Keller des Gebäudes fest. Die Heizungsanlage wurde abgestellt, das Haus durchgelüftet.

Das Problem bei Kohlenmonoxid ist, dass es ein geruchs-, farb- und geschmackloses Gas ist, das in hoher Konzentration zum Tod führen kann. Über das Thema berichtete SWR 4 Ludwigshafen am 14. April um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Deutschland und die Welt - was passiert außerhalb von Rheinland-Pfalz? Der Blick geht zunächst einmal gar nicht so weit: Und zwar zu unseren Nachbarn in Baden-Württemberg. In Mannheim öffnet nämlich um 11 Uhr die Bundesgartenschau ihre Tore. Der SWR ist Medienpartner der BUGA 23 – und mit einem multimedialen Studio auch vor Ort. Gleich mehr dazu. Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Der Verfassungsrat im Land gibt an diesem Freitag bekannt, ob das Vorhaben zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre verfassungskonform ist oder nicht. Billigt er den Text zumindest im Kern, kann die Reform in Kraft treten. In den vergangenen Wochen war es wegen der geplanten Reform in Frankreich zu teils schwere Protesten gekommen. Nach der Verschiebung ihres Starts am Donnerstag soll die Jupiter-Sonde "Juice" der europäischen Raumfahrtagentur ESA nun heute abheben. Der Start am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für 14:14 Uhr geplant. Am Donnerstag war er wenige Minuten vor dem geplanten Termin abgesagt worden. Es habe ein Gewitterrisiko gegeben, sagte ein ESA-Sprecher im Kontrollzentrum in Darmstadt. Von dort aus wird die Sonde gesteuert.

6:08 Uhr Die Wetteraussichten fürs Land Bevor am Wochenende eine Wolkenfront aus Richtung Osten über Rheinland-Pfalz zieht, erwartet uns heute ruhigeres Wetter. Nach einer recht kalten Nacht und der Auflösung einzelner Dunst- und Nebelfelder bleibt es meist trocken. Und das Beste: Die Sonne scheint bis zu sieben Stunden. Am Nachmittag wird es dann im Norden zunehmend wolkiger mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Das Wochenende wird meist nass. Mehr dazu von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Ein führerloser Lkw auf der A64 und die Rettung eines Bewusstlosen aus einem Haus in Ludwigshafen beschäftigt uns gleich ausführlicher. Vorher aber noch die wichtigsten Termine fürs Land an diesem Freitag: Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe unter einem Dach: In Neuwied eröffnet heute ein weiteres Haus des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz. Ziel sei es, auf das kriminelle Verhalten junger Menschen möglichst schnell zu reagieren und bereits straffällig gewordene Jugendliche "auf einen Weg in ein straffreies Leben zu führen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die jungen Menschen sollen demnach geschützt und ein Abgleiten in die Kriminalität frühzeitig erkannt und verhindert werden. Am Flughafen Hahn wird es bald eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) geben. Diese soll der Außenstelle der AfA Kusel angegliedert sein und bis zu 600 Menschen aufnehmen können. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) wird dazu auf einer Pressekonferenz genaue Details vorstellen. Malu Dreyer (SPD) besucht Unternehmen, die von der Flutkatastrophe 2021 schwer getroffen worden waren - und zwar entlang des Flusses Kyll bei Trier-Ehrang.