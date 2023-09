Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Ausblick auf Morgen: Bundesweiter Warntag Morgen sollen ab 11 Uhr wieder deutschlandweit Sirenen zu hören sein und Handys Warntöne abgeben.



Wichtig: in dieser Abstimmung konnten maximal zwei Antworten abgegeben werden. 9,9 % bevorzugen Warnungen über den Rundfunk und das Fernsehen. 16,2 % favorisieren Warnapps wie NINA oder Katwarn. 24,5 % präferieren die Cell-Broadcast Warn-Nachrichten auf dem Smartphone. 42,1 % halten eine Warnung über Sirenen in Gemeinden und Städten für sinnvoll. und die große Mehrheit von 60,9% favorisieren den Mix aus allen Möglichkeiten.

9:27 Uhr Mainz: Frau aus Rhein gerettet Die Wasserschutzpolizei hat heute Morgen eine Frau aus dem Rhein bei Mainz gerettet. Ein Sprecher sagte, sie habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. An der Rettungsaktion zwischen der Schiersteiner Brücke und der Kaiserbrücke waren auch mehrere Boote der Feuerwehr beteiligt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 13. September 2023 um 8:30 Uhr

9:17 Uhr Das geschah am 13. September 1959: Am 13. September 1959 landet die russische Raumsonde "Lunik 2", oder auch "Luna 2" genannt, als erster Flugkörper auf dem Mond. Für die Sowjetunion ist die geglückte "Lunik 2"-Mission ein wichtiger Erfolg während des Kalten Krieges im Wettstreit um das All. 1970: Der erste New-York-City-Marathon findet statt. 1991: Die erste Episode der US-Zeichentrickserie Die Simpsons wird in Deutschland ausgestrahlt.

9:08 Uhr Nachbau eines römischen Handelsschiffs wird im Mittelmeer getestet Trierer Archäologen bringen ihren Nachbau eines römischen Handelsschiffs ab heute über Mosel und Saar ans Mittelmeer. Übers Wasser geht es bis nach Dillingen, danach wird das 16 Meter lange Schiff auf einen LKW verladen und nach Cannes gebracht. Dort soll es dann einen Monat lang im Meer getestet werden. Trierer Forscher brechen mit römischem Segelschiff nach Cannes auf

8:58 Uhr Weißer Ring fordert Fußfessel für Sexualstraftäter Im Zusammenhang mit dem Fall aus Edenkoben unterstützt die Opferschutzinitiative "Weisser Ring" die Forderung eines Lehrerverbandes, Schulkinder vor in der Nähe wohnenden Sexualstraftätern besser zu schützen. Man müsse beispielsweise mit einer Fußfessel in Kauf nehmen, dass dadurch Rechte der Straftäter eingeschränkt werden, sagte Heinz Pollini vom "Weißen Ring Südpfalz".

8:39 Uhr FCK sorgt für strahlende Gesichter in Bad Dürkheim Was darf auf dem Dürkheimer Wurstmarkt neben Weck, Worschd und Woi nicht fehlen? Ein Besuch des 1. FC Kaiserslautern. Spieler und Funktionsträger besuchten gestern das größte Weinfest der Welt zur traditionellen Autogrammstunde - mit unglaublichem Andrang der Fans. Video herunterladen (67,3 MB | MP4)

8:23 Uhr Grünalgen können Wasser säubern? In Kaiserslautern testen Studierende eine Alge, die anscheinend giftige Substanzen aus Wasser abbauen kann.

8:09 Uhr Bäche in der Eifel liefen über Bilder von gestern: Das Unwetter hat im Vulkaneifelkreis Bäche überlaufen lassen. Unter anderem in Duppach und Scheuern liefen die Wassermassen über Straßen und Felder.

7:56 Uhr Eishalle in Mainz kann wegen Dachschäden nicht öffnen Die Eishalle am Mainzer Bruchwegstadion kann nicht wie geplant am 30. September öffnen. Grund dafür sind nach Angaben der Stadt Schäden am Dach, weswegen die Sicherheit von Menschen auf dem Eis nicht gewährleistet werden könne. Über Lösungen für den Eissport in Mainz werde nun beraten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 13. September 2023 um 7:30 Uhr

7:28 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trifft Kremlchef Wladimir Putin. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gerade im Raumfahrtzentrum Wostotschny empfangen. Heute hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre vorerst letzte "Rede zur Lage der Union". Sie ist bereits vier Jahre im Amt, in neun Monaten ist Europawahl. Viele in Brüssel warten auf ein Zeichen, ob von der Leyen eine zweite Amtszeit anstrebt. Nach den katastrophalen Überschwemmungen mit Tausenden Toten mobilisieren auch die Vereinten Nationen Hilfe für Libyen.

7:10 Uhr Golfballgroße Hagelkörner in Worms Blicken wir noch einmal zurück auf gestern Abend: Der Hagel sorgte für viele Schäden, Straßen und Gärten waren komplett weiß. In Worms fielen golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Video herunterladen (39,1 MB | MP4)

6:55 Uhr Ludwigshafen: Medical Center für BASF-Mitarbeitende und Anwohner Die BASF hat in Ludwigshafen ihr neues Medical Center offiziell eröffnet. In einem Teil des Medizin-Zentrums werden BASF-Mitarbeitende medizinisch versorgt, im anderen Teil gibt es Arztpraxen für die Einwohnerinnen und Einwohner von Ludwigshafen. Deshalb wurde das Zentrum außerhalb des Werksgeländes gebaut. Darüber berichtete SWR4 RLP am 13. September 2023 um 6:30 Uhr

6:43 Uhr Umfrage zu Katastrophen-Warnungen Morgen findet zum dritten Mal ein bundesweiter Warntag statt. Gegen 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Probewarnung auslösen. Diese wird an Rundfunk- und Fernsehsender, Warn-Apps auf Smartphones, digitale Anzeigetafeln und Sirenen geschickt.

... über Cell-Broadcast Warn-Nachrichten auf das Smartphone 24,7%

... über Sirenen in Städten und Gemeinden 42,3%

... über Warnapps wie NINA oder Katwarn auf dem Smartphone 16,2%

... der Mix aus allen Möglichen 61,0% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:32 Uhr Baubeginn für letzten Abschnitt der Ahrtalbahn Die Gleise der Ahrtahlbahn wurden in der Flutnacht auf einer Länge von etwa 16 Kilometern fast vollständig zerstört. In den kommenden zwei Jahren soll die Strecke zwischen Walporzheim und Ahrbrück nach DB-Angaben von Grund auf neu gebaut und elektrifiziert werden. Video herunterladen (45 MB | MP4)

6:11 Uhr Nach Unwettern wieder Sonnenschein Nach Regen folgt bekanntlich Sonnenschein - so auch nach den Unwettern von gestern. Es beruhigt sich wieder, sagt unser Experte Karsten Schwanke. Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Birkenstock soll in den USA an der New Yorker Börse gelistet werden. Insider bewerten das Unternehmen aus Linz am Rhein mit mindestens acht Milliarden Dollar. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz ruft ab 10 Uhr in Lahnstein zu einer Protestaktion auf. Die KV kritisiert unter anderem die, ihrer Meinung nach, strengen Vorgaben für die Anzahl von Praxen in einer Region. Weiterer Kritikpunkt: die gedeckelte Vergütung von Ärzten. Mit einer Fahrt nach Cannes wird heute ein einzigartiges Projekt der Universität Trier abgeschlossen: Die Wissenschaftler haben ein römisches Handelsschiff nachgebaut und gehen nun von der Mosel aus auf die Reise nach Südfrankreich.