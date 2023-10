Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:59 Uhr Tschüss & schönes Wochenende! Auch wenn die Sonne morgens inzwischen deutlich länger braucht - wieder einmal ist es 10 Uhr und unser Newsticker damit für heute beendet. Danke fürs Mitlesen! Am Montag erwartet euch an dieser Stelle meine Kollegin Iris Mack. Bis dahin kommt gut durch den Freitag - es sieht nach einem (letzten) richtig schönen Oktobertag aus - und genießt das Wochenende!

9:46 Uhr Voting-Ergebnis: Keine besondere Vorsicht am Freitag, den 13. Ihr habt fleißig abgestimmt und das Ergebnis ist mehr als eindeutig: Eine überwältigende Mehrheit von euch, über 90 Prozent, glaubt nicht an Freitag, den 13. als Unglückstag und geht genauso durch die Welt wie an jedem anderen Tag auch. Die Statistik gibt euch natürlich Recht - aber bitte trotzdem nicht übermütig werden! 🙂

8:29 Uhr ...und sonst so am 13. Oktober? ...1961: Der Verkehrspsychologe Karl Peglau stellt in der DDR seine Entwürfe der neuen "Ampel-Leitsymbole" vor. Später wird das "Ost-Ampelmännchen" zur Kultfigur. ...1970: Angela Davis wird verhaftet. Nach einem Studium der Philosophie und Soziologie hatte sich die schwarze Bürgerrechtlerin der "Black Panther Party" angeschlossen und engagierte sich für die Freilassung von schwarzen Gefangenen. Bei dem Versuch, den Haftinsassen George Jackson aus einem Gerichtssaal zu befreien, wird eine auf Angela Davis zugelassene Waffe verwendet. Der Befreiungsversuch endete in einer Schießerei mit vier Toten. Das FBI setzt daraufhin die untergetauchte Angela Davis auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der USA und verhaftet sie einige Wochen später. ...1977: Die als "Landshut" getaufte Boeing 737-230C der Lufthansa wird entführt. An Bord befinden sich vier palästinensische Terroristen. Diese stürmen kurz nach dem Start der Maschine das Cockpit und zwingen den Piloten, die Route zu ändern. Mit der Entführung soll der Druck auf die Bundesregierung erhöht werden, inhaftierte Mitglieder der RAF frei zulassen.

8:08 Uhr Nerd-Wissen zum Freitag, den 13. Vielleicht war der heutige Freitag, der 13. heute bei euch schon Thema am Frühstückstisch oder beim frühen Gang an die Kaffeemaschine bei der Arbeit? Damit ihr im Smalltalk glänzen könnt, hier der Kalendercheck: Einen Freitag, den 13. gibt es in jedem Jahr mindestens einmal und höchstens dreimal. Für 2023 ist es es nach dem Januar das zweite und gleichzeitig letzte Mal. Der nächste "Unglückstag" erwartet uns dann erst wieder im September 2024. Und noch was für Nerds: Wer krankhaft Angst vor dem Freitag, den 13. hat, leidet an "Paraskavedekatriaphobie" - gibt's wirklich. Ich hoffe aber, ihr seid dagegen immun.

7:58 Uhr Gibt es in Landau bald eine "Schorlestraße"? Noch bis Sonntag sucht die Stadt Landau alternative Straßennamen für drei historisch belastete Straßen, zum Beispiel die Hindenburgstraße. Bisher seien laut Stadtverwaltung bereits über 150 Vorschläge eingegangen: Offenbar ein Harry-Potter-Fan hat die "Winkelgasse" vorgeschlagen, besonders treffend finde ich auch die "Schorlestraße". Aber auch Klassiker wie "Willy-Brandt-Straße" sind mit dabei. Das Stadtarchiv sucht aus allen Vorschlägen die passendsten raus, am Ende entscheidet der Landauer Stadtrat. Falls ihr noch eine Idee habt: Hier könnt ihr sie loswerden. Darüber berichtete SWR3 am 13. Oktober 2023 um 7:30 Uhr.

7:43 Uhr Tipps: Wie verhalte ich mich bei Wildunfällen? Es passiert leider immer wieder und ist so richtig unschön: Unfälle mit Wild sind gerade in dieser Jahreszeit keine Seltenheit. 2022 zählte der Landesbetrieb Mobilität auf rheinland-pfälzischen Straßen über 24.200 Wildunfälle. Was könnt ihr tun, um einen Unfall zu vermeiden, und was ist zu tun, wenn es trotz aller Vorsicht zu einer Kollision kommt? Bei Instagram haben wir euch die Empfehlungen anschaulich aufbereitet - am besten vor dem Losfahren noch schnell lesen und direkt abspeichern!

7:18 Uhr Digitalisierung: Trier beste Großstadt in RLP Trier mag zwar die älteste Stadt Deutschlands sein, in Sachen Digitalisierung zeigt man sich an der Mosel aber sehr modern. Zumindest schneidet laut "Smart City Index" des IT-Branchenverbands Bitkom in RLP keine andere (Groß)Stadt besser ab. Unter den 81 deutschen Großstädten liegt Trier auf Rang 13 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr zwar um eine Position abgerutscht. In der Kategorie "Energie und Umwelt" darf sich Trier aber bundesweiter Spitzenreiter nennen - mit ausgesprochenen Stärken in Elektromobilität, Solarstrom und energiesparender Straßenbeleuchtung. Die weiteren Großstädte in RLP landen abgeschlagen auf hinteren Plätzen: Kaiserslautern rutscht um 9 Positionen auf Rang 41, Ludwigshafen liegt auf 43 (minus 5), Mainz sackt auf Platz 45 ab (minus 15) und rheinland-pfälzisches Schlusslicht ist Koblenz auf Platz 69 (minus 6). Angeführt wird das Ranking von München, Hamburg und Köln. Darüber berichtete SWR4 Mainz am 13. Oktober 2023 um 6 Uhr.

7:05 Uhr Voting: Freitag, der 13. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Bildagentur-online/Ohde | Bildagentur-online/Ohde Freitag, der 13., war ja vorhin schon einmal kurz Thema. Im Volksglauben gilt der er als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Statistische Belege gibt es dafür allerdings nicht. Wie geht ihr mit dem Tag um? Die Abstimmung ist bereits beendet. Geht ihr an einem Freitag, den 13., vorsichtiger als sonst durch die Welt? Ja, ich bin heute etwas vorsichtiger. 9,1%

Nein, ich mache alles wie sonst auch. 90,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:40 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach Israel. Die Reise soll nach Angaben des Auswärtigen Amtes die deutsche Solidarität mit Israel nach dem verheerenden Angriff der radikalislamischen Hamas zum Ausdruck bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Abend im Kanzleramt Spitzenvertreter der Länder und der Union, um über das weitere Vorgehen im Umgang mit der steigenden Zahl an Geflüchteten zu beraten. Zuvor geht in Frankfurt die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder zu Ende, in deren Mittelpunkt auch das Thema Migration stand. Die 27 EU-Mitgliedstaaten stimmen über eine Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ab. Dabei ist eine Mehrheit von 15 Mitgliedern, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, erforderlich. Die Europäische Kommission hatte im September eine Verlängerung der Zulassung um weitere zehn Jahre vorgeschlagen.

6:25 Uhr So wird das Wetter in RLP heute Als ich das letzte Mal hier am Ticker saß, war es Ende August und ich habe euch den "vorerst letzten heißen Tag" verkündet - rückblickend muss die Betonung vor allem auf "vorerst" liegen. 😏 Heute darf ich euch auf den (vorerst) letzten schönen Oktobertag vorbereiten: Es wird sonnig und bis zu 28 Grad warm in RLP. Video herunterladen (27,6 MB | MP4)

6:17 Uhr 95-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand Traurige Nachricht aus dem Ort Kördorf im Rhein-Lahn-Kreis: Dort sind am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus und eine angebaute Scheune abgebrannt, ein 95-jähriger Bewohner kam dabei ums Leben. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort, konnten den Senior aber nur noch tot bergen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Für alle Schülerinnen und Schüler in RLP beginnen heute die Herbstferien. Zwei Wochen lang können sie sich vom stressigen Schulalltag eine Auszeit gönnen. Wer mit dem Auto in den Urlaub fahren möchte, muss allerdings auch etwas Geduld ins Gepäck packen. Der ADAC rechnet mit viel Verkehr und vollen Straßen zum Ferienauftakt. Die Deutsche Bahn erneuert ab heute weiter die Stellwerke im Großraum Köln - in den nächsten Wochen gibt es deswegen erneut Behinderungen von Koblenz Richtung NRW. Der Fernverkehr wird auf die rechte Rheinseite umgeleitet, deswegen entfallen die Stationen Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hauptbahnhof. Autofahrer müssen ab Freitagabend auf der A63 eine Umleitung fahren. Die Autobahn GmbH saniert die Fahrbahn zwischen Sembach und Kaiserslautern. Auch auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken wird der rechte Fahrstreifen im Bereich des Autobahndreiecks Kaiserslautern gesperrt.