++ Versetzungsgefahr für Erstklässler ++ Auch RLP diskutiert über Cannabis-Pläne ++ A6-Sperrung vorgezogen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:43 Uhr Polizisten mit Tod bedroht - Prozessbeginn Vor dem Amtsgericht Trier muss sich ab heute ein Mann wegen Beleidigung und räuberischer Erpressung verantworten. Der 30- jährige Angeklagte soll im vergangenen Juli während einer Polizeikontrolle am Moselradweg zwei Beamte beleidigt sowie gedroht haben, sie und ihre Familien umzubringen. Über dieses Thema berichtete SWR 4 Trier am 13. April um 9:30 Uhr.

9:29 Uhr Keine Steuer mehr auf Tierheimhunde in Trier Hundebesitzer, die einen Hund aus dem Tierheim Trier aufnehmen, müssen für das Tier keine Steuern zahlen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. SWR-Reporter Martin Schmitt hat die Einzelheiten:

9:15 Uhr Diskussion über Cannabis-Pläne Der Neuwieder CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hat sich skeptisch zu den Plänen der Ampelkoalition zur Teillegalisierung von Cannabis geäußert. Rüddel, der Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages ist, sagte dem SWR, die Legalisierungspolitik der Ampel sei gescheitert. Deutschland drohten niederländische Drogenverhältnisse. Rüddel begrüßte allerdings geplante Modellprojekte, um Qualität, Menge und Zugang steuern zu können.

Unsere Social-Kolleginnen und -Kollegen haben die Pläne der Politik mal aufgelistet:

8:59 Uhr Streiks in Frankreich: Rhein-Schifffahrt in Deutschland beeinträchtigt Die landesweiten Streiks in Frankreich legen auch den Schiffsverkehr auf dem Rhein teilweise lahm. Ein französischer Gewerkschaftsvertreter teilte mit, Arbeiter des Energiekonzerns EDF hätten die Stromversorgung an der Kembs-Schleuse südlich von Straßburg nahe der deutsch-schweizerischen Grenze gekappt, sodass Schiffe seit Mittwochabend die Schleuse nicht mehr passieren könnten. Der Verkehr auf dem Oberrhein wurde daher gesperrt, was den Warentransport auf einem der verkehrsreichsten Flüsse Europas stark verzögert. Über das Thema berichtete SWR Aktuell am 13. April um 7:00 Uhr.

8:13 Uhr Ermittlungen gegen Ex-Landrat Pföhler spätestens im Herbst abgeschlossen Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und einen Mitarbeiter des Flut-Krisenstabs sollen spätestens bis zum Herbst abgeschlossen sein. Die wesentlichen Ermittlungen seien nach derzeitiger Einschätzung durchgeführt, teilte der Leitende Koblenzer Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler mit. Spätestens im Sommer solle ein Ergebnis bekanntgegeben werden, sollte kein Gutachten mehr nötig sei. Mit einem Gutachten könne es bis zum Herbst dauern, so Mannweiler. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pföhler und einen Mitarbeiter des Flut-Krisenstabs wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 13. April um 7:30 Uhr.

7:30 Uhr Quiz: Wie viele Menschen sind in einem Fitnessstudio angemeldet? 💪 Ich hab's ja schon erwähnt: Heute beginnt in Köln die FIBO, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Was meint ihr: Wie viele Menschen sind in einem Fitnessstudio angemeldet? Spoiler: Für jeden ist die richtige Antwort dabei 😉. Die Deutschen und das Fitti...

7:19 Uhr Ersthelfer retten Mann auf A61 aus brennendem Auto Was für ein Einsatz mehrerer Ersthelfer in der Nacht auf der Autobahn 61 bei Gau-Bickelheim. Dort hatte ein junger Mann einen Unfall und war schwer verletzt in seinem Auto gefangen. Laut Autobahnpolizei konnte der Autofahrer von Helfern aus seinem brennenden Wagen gerettet werden. Er kam in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach. Den Angaben zufolge war der 21-Jährige aus Wöllstein mit seinem Pkw auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Daraufhin hatte das Auto Feuer gefangen. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 13. April um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr "Premierenfahrt" auf weiterem Teilstück der Eifelstrecke Die von der Flut im Sommer 2021 stark zerstörte Eifelstrecke wird wieder um ein Teilstück verlängert. Ab kommenden Montag fahren auch wieder zwischen Kyllburg und Gerolstein Züge. Bereits heute ist "Premierenfahrt". Mit an Bord des Sonderzuges sind die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Vorständin Regionalverkehr der Deutschen Bahn, Evelyn Palla. Bislang fahren Züge wieder von Trier-Ehrang über Auw an der Kyll bis Kyllburg. Nach Angaben der Bahn von Januar 2023 soll die Eifelstrecke bis Ende dieses Jahres wieder komplett befahrbar sein. Die Flut im Juli 2021 hatte bei der Infrastruktur der Bahn vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einen Schaden von rund 1,3 Milliarden Euro angerichtet. Besonders Brücken- und Stützbauwerke sowie Stellwerke entlang der Strecken wurden beschädigt und teils vollständig zerstört.

6:56 Uhr Pfälzerwald-Verein modernisiert Wegekonzept Etwa 5.000 Kilometer umfasst das Fernwanderwegenetz der Pfalz. Seit etwa 120 Jahren betreut der Pfälzerwald-Verein (PWV) dieses weitverzweigte Geflecht - jetzt soll ein neu konzipiertes und ausgedünntes Netz aufgestellt werden. Der PWV-Vorsitzende Martin Brandl sagt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "In etlichen Workshops haben wir ein Lenkungskonzept erarbeitet, das für die nächsten 15 oder gar 20 Jahre trag- und konsensfähig sein kann." Grundlage aller Überlegungen sei ein "Markierungschaos" gewesen, so Brandl. Jeder markiere im Pfälzerwald, wie er will. Da wirke wenig koordiniert. Die Kosten für die Umsetzung beziffert Brandl auf etwa zwei Millionen Euro und sagt: "Das neue Konzept hat mindestens zwei Vorteile: Es ist naturfreundlich, weil durch das neue Anzeigen der Wege deutlich wird, wo der Wald geschont wird. Zweitens ist es ein guter Ausgangspunkt zur weiteren touristischen Vermarktung der Region." In zwei bis drei Jahren könnte es soweit sein, schätzt Brandl.

Doch auch schon vorher sind die Wanderwege der Pfalz natürlich eine Reise wert!

6:38 Uhr Fahranfängerin verursacht im Kreis Cochem-Zell schweren Unfall Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwochabend im Kreis Cochem-Zell zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin habe auf der L108 zwischen Brohl und Treis-Karden aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligten seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die L108 war wegen der Bergungsarbeiten für knapp zwei Stunden gesperrt. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 13. April um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Der Blick über die Landesgrenze auf Deutschland und die Welt Annalena Baerbock (Grüne) besucht ab heute China - erstmals in ihrer Funktion als deutsche Außenministerin. Die Reise steht unter anderem unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und dem Konflikt zwischen China und Taiwan. Am Samstag sollen in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen - unter anderem Isar 2 in der Nähe von Landshut. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) besuchen das Kernkraftwerk heute und wollen sich am Nachmittag auch zur viel diskutierten Abschaltung der AKW in Deutschland äußern. Am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für den frühen Nachmittag der Start der europäischen Jupiter-Sonde "Juice" geplant. Die Sonde soll ab dem Jahr 2031 drei Jupiter-Monde erkunden. Der Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern der größte Planet des Sonnensystems. Sport- und Fitness-Fans aufgepasst: In Köln startet heute die FIBO. FIBO ist die Abkürzung für Fitness und Bodybuilding. Die Messe ist die weltweit größte für Fitness, Wellness und Gesundheit. Ganz weit entfernt, nämlich in Thailand, beginnt das Neujahrsfest Songkran. Es ist einer der wichtigsten Feiertage im Land. Das dreitägige "Wasserfest" gilt als Zeit der Säuberung und Erneuerung und ist traditionell mit rituellen Waschungen verbunden. Im Laufe der Zeit haben sich daraus regelrechte Wasserschlachten entwickelt, die auch zahlreiche Touristen anlocken. Erstmals seit der Corona-Pandemie darf in diesem Jahr wieder ausgelassen gefeiert werden. Zum Schluss nochmal Sport: Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada spielt das deutsche Team heute sein Viertelfinale. Gegner in der Runde der letzten Acht der WM sind die USA. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr deutscher Zeit.

6:22 Uhr So sieht's auf den Straßen in RLP aus Bevor wir zur aktuellen Verkehrslage kommen noch das hier: Tierischer Einsatz für die Polizei im Rhein-Main-Gebiet gestern Nachmittag: Die Beamtinnen und Beamten mussten für 15 Minuten die A67 bei Rüsselsheim sperren, damit eine Entenfamilie ungestört die Fahrbahn überqueren konnte. Die Enteneltern wollten nach Angaben der Polizei mit ihren vier Küken zur A60 in Richtung Mainz. Also Reiseziel Rheinland-Pfalz. Das können wir gut verstehen, oder? Also, so Hessen und RLP, ihr wisst schon, was ich meine :-).

Wie die Lage auf den Straßen im Land aktuell ist, seht ihr hier:

6:15 Uhr Trend zu trockenen Weinen Die Winzerinnen und Winzer in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Ahr, Nahe, Mittelrhein und Mosel sowie in den anderen deutschen Weinregionen bauen vermehrt auf trockene Weine. Das hat das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim am Morgen mitgeteilt. Demnach wurde im vergangenen Jahr die Hälfte aller Qualitäts- und Prädikatsweine in der trockenen Geschmacksrichtung angeboten. Das entspreche einem Plus von zwei Prozentpunkten im Jahresvergleich. Vor 20 Jahren waren laut DWI nur 35 Prozent der deutschen Qualitätsweine trocken. Der Anteil halbtrockener Weine sei 2022 im Vorjahresvergleich mit 21 Prozent konstant geblieben. Zurückgegangen sei die Produktion lieblicher und süßer Weine. Sie machten im Jahr 2022 nur noch 29 Prozent aller qualitätsgeprüften Weine aus - im Gegensatz zu 45 Prozent im Jahr 2002. Bezogen auf die Weinfarben legten nach Angaben des Deutschen Weininstituts die Roséweine sowohl beim Konsum als auch im Angebot der Weinerzeuger zu. Der Anstieg der Rosé- und der Weißweinproduktion sei zulasten der Rotweine gegangen, die noch 21 Prozent der qualitätsgeprüften deutschen Weine ausmachten, so das DWI.

6:08 Uhr Das Wetter am Donnerstag in RLP Der Regenschirm sollte auch heute wieder euer treuester Begleiter sein. Denn unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt Regen voraus, zunächst für den Westen und später für den Osten des Landes. Nach den Schauern kann der Himmel dann aber auch mal auflockern. Juhuu! Video herunterladen (27,2 MB | MP4)