++ Pilotprojekt "Starkregen - Ahrtal" ++ Trend zu trockenen Weinen ++ RLP unter Regenwolken ++

6:38 Uhr Fahranfängerin verursacht im Kreis Cochem-Zell schweren Unfall Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwochabend im Kreis Cochem-Zell zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin habe auf der L108 zwischen Brohl und Treis-Karden aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligten seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die L108 war wegen der Bergungsarbeiten für knapp zwei Stunden gesperrt.

6:30 Uhr Der Blick über die Landesgrenze auf Deutschland und die Welt Annalena Baerbock (Grüne) besucht ab heute China - erstmals in ihrer Funktion als deutsche Außenministerin. Die Reise steht unter anderem unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und dem Konflikt zwischen China und Taiwan. Am Samstag sollen in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen - unter anderem Isar 2 in der Nähe von Landshut. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) besuchen das Kernkraftwerk heute und wollen sich am Nachmittag auch zur viel diskutierten Abschaltung der AKW in Deutschland äußern. Am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für den frühen Nachmittag der Start der europäischen Jupiter-Sonde "Juice" geplant. Die Sonde soll ab dem Jahr 2031 drei Jupiter-Monde erkunden. Der Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern der größte Planet des Sonnensystems. Sport- und Fitness-Fans aufgepasst: In Köln startet heute die FIBO. FIBO ist die Abkürzung für Fitness und Bodybuilding. Die Messe ist die weltweit größte für Fitness, Wellness und Gesundheit. Ganz weit entfernt, nämlich in Thailand, beginnt das Neujahrsfest Songkran. Es ist einer der wichtigsten Feiertage im Land. Das dreitägige "Wasserfest" gilt als Zeit der Säuberung und Erneuerung und ist traditionell mit rituellen Waschungen verbunden. Im Laufe der Zeit haben sich daraus regelrechte Wasserschlachten entwickelt, die auch zahlreiche Touristen anlocken. Erstmals seit der Corona-Pandemie darf in diesem Jahr wieder ausgelassen gefeiert werden. Zum Schluss nochmal Sport: Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada spielt das deutsche Team heute sein Viertelfinale. Gegner in der Runde der letzten Acht der WM sind die USA. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr deutscher Zeit.

6:22 Uhr So sieht's auf den Straßen in RLP aus Bevor wir zur aktuellen Verkehrslage kommen noch das hier: Tierischer Einsatz für die Polizei im Rhein-Main-Gebiet gestern Nachmittag: Die Beamtinnen und Beamten mussten für 15 Minuten die A67 bei Rüsselsheim sperren, damit eine Entenfamilie ungestört die Fahrbahn überqueren konnte. Die Enteneltern wollten nach Angaben der Polizei mit ihren vier Küken zur A60 in Richtung Mainz. Also Reiseziel Rheinland-Pfalz. Das können wir gut verstehen, oder? Also, so Hessen und RLP, ihr wisst schon, was ich meine :-).

6:15 Uhr Trend zu trockenen Weinen Die Winzerinnen und Winzer in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Ahr, Nahe, Mittelrhein und Mosel sowie in den anderen deutschen Weinregionen bauen vermehrt auf trockene Weine. Das hat das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim am Morgen mitgeteilt. Demnach wurde im vergangenen Jahr die Hälfte aller Qualitäts- und Prädikatsweine in der trockenen Geschmacksrichtung angeboten. Das entspreche einem Plus von zwei Prozentpunkten im Jahresvergleich. Vor 20 Jahren waren laut DWI nur 35 Prozent der deutschen Qualitätsweine trocken. Der Anteil halbtrockener Weine sei 2022 im Vorjahresvergleich mit 21 Prozent konstant geblieben. Zurückgegangen sei die Produktion lieblicher und süßer Weine. Sie machten im Jahr 2022 nur noch 29 Prozent aller qualitätsgeprüften Weine aus - im Gegensatz zu 45 Prozent im Jahr 2002. Bezogen auf die Weinfarben legten nach Angaben des Deutschen Weininstituts die Roséweine sowohl beim Konsum als auch im Angebot der Weinerzeuger zu. Der Anstieg der Rosé- und der Weißweinproduktion sei zulasten der Rotweine gegangen, die noch 21 Prozent der qualitätsgeprüften deutschen Weine ausmachten, so das DWI.

6:08 Uhr Das Wetter am Donnerstag in RLP Der Regenschirm sollte auch heute wieder euer treuester Begleiter sein. Denn unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt Regen voraus, zunächst für den Westen und später für den Osten des Landes. Nach den Schauern kann der Himmel dann aber auch mal auflockern. Juhuu! Video herunterladen (27,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Pilotprojekt "Starkregen – Ahrtal“: Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat gemeinsam mit dem Institut für Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Maßnahmen entwickelt, um Katastrophen wie an der Ahr vorzubeugen. Die Ergebnisse, die auf geowissenschaftlicher Basis beruhen, werden heute in Mainz vorgestellt. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) besucht die "in.betrieb" Gesellschaft für Teilhabe und Integration in Mainz-Hechtsheim. Dort will er sich über das Modellprojekt "in.arbeit digital" zur besseren Integration von Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben informieren. 2022 wurde der Pfälzerwald für weitere zehn Jahre als ein UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) nimmt heute in Annweiler eine entsprechende Urkunde für die Wiederanerkennung entgegen. Auf dem Campus der Technischen Hochschule Bingen ist Spatenstich für ein neues Auditorium Maximum (Audimax). Mit dem Spatenstich für das Audimax beginnen die Bauarbeiten am bereits lange geplanten dritten Bauabschnitt der Hochschule zur Errichtung eines modernen Hörsaalzentrums.