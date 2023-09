per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:30 Uhr Wetter Update: Lokal kann es extreme Unwetter geben Noch ist heiter und nur leicht bewölkt, doch im Laufe des Nachmittags wird es ernst. Starkregen, Hagel und stürmische Böen sind möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst. In kurzer Zeit könnten 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, mancherorts könne extrem heftiger Starkregen sogar zwischen 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter bringen. Dazu ist es schwülwarm.

8:00 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beginnt ihre USA-Reise. Zunächst ist ein Besuch in Texas geplant. In der Hauptstadt Austin will Baerbock unter anderem ein Unternehmen besuchen, das in Zusammenarbeit mit Volkswagen Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen unternimmt. Kommt der Tageseintritt für Touristen in Venedig? Der Stadtrat wird voraussichtlich am Nachmittag darüber entscheiden, ob Kurzbesucher der Lagunenstadt ab dem nächstem Jahr fünf Euro pro Tag zahlen müssen. Der Beschluss gilt als Formsache. Die Musikbranche fiebert den Video Music Awards entgegen. Sie werden um 20 Uhr Ortszeit verliehen. US-Sängerin Taylor Swift geht mit acht Nominierungen in die Verleihung. Sechs Mal ist die Sängerin SZA nominiert. Die Deutsche Kim Petras hat fünf Nominierungen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Kim Petras bei den diesjährigen Brit Awards. Die in den USA erfolgreiche Sängerin stammt aus Köln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision/AP | Vianney Le Caer

7:30 Uhr ...und sonst so am 12. September? ...1857: Durch einen Hurrikan geht das US-Passagierschiff Central America unter - auf der Fahrt von Havanna nach New York. 149 Personen können von zwei Schiffen gerettet werden, 429 Menschen sterben. Es gehen mit der Ladung über 13 Tonnen Goldfracht aus Kalifornien unter, was 1987 zu einer Bergungsaktion geführt hat. ...2000: Konrad Kujau stirbt am 12. September 2000. Der gebürtige Sachse sorgte mit den gefälschten "Hitler-Tagebüchern" für eine der größten Enten der deutschen Pressegeschichte. Im Mai 1983 musste der "Stern" eine kurz zuvor begonnene Serie über angeblich aufgetauchte "Hitler-Tagebücher" zurückziehen, weil die Schriften als Fälschungen erkannt worden waren. ...2016: Als zweite deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf übernimmt Angelique Kerber die Führung in der Weltrangliste der Women’s Tennis Association (WTA).

Voting Mögliche Mehrwertsteuererhöhung und Restaurantbesuche Ein Kellner präsentiert ein Gericht auf der Hand, es ist ein chilenischer Eintopf. dpa Bildfunk Tobias Hase Gestern hatten wir bereits darüber berichtet: Restaurants, Cafés und Kneipen in Rheinland-Pfalz bangen um ihr Fortbestehen. Neben Arbeitskräftemangel und Preissteigerungen könnte 2024 auch noch die Mehrwertsteuer steigen - vermutlich um 12 Prozent. Falls das so kommt: Würdet oder könntet ihr dann trotzdem wie bisher die Gastronomischen Einrichtungen nutzen?

6:55 Uhr Gibt es einen neuen Cyberbunker-Prozess? Der Prozess um das unterirdische Rechenzentrum, den sogenannten Cyberbunker, in Traben-Trarbach könnte in Teilen noch einmal neu verhandelt werden. Darüber entscheidet heute der Bundesgerichtshof. Sowohl Verteidigung als auch Generalstaatsanwaltschaft hatten Revision eingelegt. Die Hintergründe lest ihr hier.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute ist Start für den Neubau des letzten zerstörten Abschnitts der Ahrtalbahn. Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Wiederaufbau zwischen Walporzheim und Ahrbrück. Angekündigt sind unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Bundesgerichtshof (BGH) will sein Urteil in der Revision zum Cyberbunkerprozess verkünden. Es geht darum, ob die acht Angeklagten für die Inhalte auf den von ihnen vermieteten Servern in Traben-Trarbach verantwortlich zu machen sind. Die sieben Männer und eine Frau waren wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung überwiegend zu Haftstrafen verurteilt worden. In Ludwigshafen ist Grundsteinlegung für das neue Medical Center der BASF. Das sechsstöckige Ärztehaus mit Rettungswache soll nach Angaben des Unternehmens ab Mitte des Jahres die alte Werks-Ambulanz ersetzen. Es seien zusätzlich Facharztpraxen und eine Apotheke vorgesehen, die auch von Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können.

6:10 Uhr Zwei Tote bei Motorradunfall bei Frankenthal Bei einem Motorradunfall sind am späten Montagabend bei Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine dritte Person wurde schwer verletzt. Zunächst war nicht klar, ob sich auf beiden Motorrädern jeweils zwei Personen befanden, deshalb suchten die Einsatzkräfte mit einer Rettungshundestaffel, Polizeihubschrauber sowie Drohneneinheit der DLRG Frankenthal das Gelände ab. Die Suche wurde gegen Mitternacht ergebnislos eingestellt.

6:02 Uhr ⛈ Heute kommt der Wetterwechsel Tschüß, Hochsommer - es war schön mit dir! Ab heute Nachmittag verscheuchen dann leider dicke Wolken die Sonne. Abends und nachts können sogar Gewitter mit Starkregen und Hagel über uns hinweg ziehen. Örtlich wird's nochmal heiß: am Oberrhein bis zu 31 Grad. Video herunterladen (28,8 MB | MP4)