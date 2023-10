Die Erleichterung ist groß: Die Schulklasse aus Saarburg, die in Israel war, ist in Sicherheit. In RLP breitet sich die neue Corona-Variante Pirola aus. Und Birkenstock aus Linz geht heute an die Börse.

9:48 Uhr Lesermeinung: "Ponyreiten gehört verboten" Leserin Andrea Brand hat sich bei uns gemeldet, um die Entscheidung zum Ponyreiten in Bad Kreuznach zu kritisieren. Sie kann vor allem die Begründung nicht nachvollziehen, dass es für Kinder aus der Stadt eine der wenigen Möglichkeiten sei, mit Pferden in Kontakt zu kommen. Das sei "daneben". Andrea schreibt weiter: "Ich vermute mal, die meisten Kinder wissen gar nicht, wie eine Kuh aussieht. Dann sollen die Eltern mit ihren Kindern mal auf einen Bauernhof fahren."

9:41 Uhr RLP zeigt Solidarität mit Israel In der Mainzer Innenstadt findet am Abend eine Solidaritätskundgebung für Israel statt. Veranstaltet wird sie von der Jüdischen Kultusgemeinde Mainz Rheinhessen. Die Gemeindemitglieder sind nach eigenen Angaben wegen der Angriffe auf Israel sehr besorgt, sie möchten mit der Kundgebung auf die Bedrohung aller Juden aufmerksam machen. Zu der Veranstaltung werden rund 300 Menschen erwartet, darunter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Ministerpräsidentin Malu #Dreyer spricht am Mittwoch (19 Uhr, vor Landesmuseum) bei Solidaritätskundgebung für #Israel. In #Mainz haben jüdische Gemeinde https://t.co/5X4j5fWeot und https://t.co/JfIBQJ6Zal unter dem Motto „Nein zu Terror, ja zu Israel" dazu aufgerufen.

9:36 Uhr Gericht verurteilt Schnitzeldieb Aus der Rubrik "Kurioses" hab ich noch diese Geschichte für euch: Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Schnitzeldieb wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Laut Gericht wollte der Mann aus einem Supermarkt zwei Packungen Schweineschnitzel in einem Rucksack mitgehen lassen. Als die Kassiererin das bemerkte, sei die Situation eskaliert: Der Dieb schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht, außerdem hat er sie getreten. Seine Strafe: ein Jahr und neun Monate auf Bewährung.

9:23 Uhr Ponyreiten bleibt erlaubt Tierschützer hatten große Hoffnung, dass Ponyreiten auf dem Jahrmarkt in Bad Kreuznach künftig verboten wird. Aber der zuständige Ausschuss der Stadt hat sich gegen ein Verbot entschieden. Begründung: Der Tierschutz werde eingehalten, außerdem sei das Ponykarussell eine der wenigen Möglichkeiten für Kinder in der Stadt, mit Pferden in Kontakt zu kommen. Was meint ihr zu der Entscheidung? Schickt mir gern eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Bad Kreuznach Kritik von Tierschützern Ponyreiten auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt darf bleiben Der zuständige Ausschuss der Stadt Bad Kreuznach hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit entschieden, dass auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt weiter Ponyreiten angeboten werden soll.

9:03 Uhr Neue Corona-Symptome - darauf solltet ihr achten! 🦠 Gefühlt stecken sich gerade wieder mehr Menschen mit Corona an. Und der Herbst hat noch nicht mal richtig angefangen... Fakt ist: Mit Pirola gibt es eine neue Corona-Variante und auch neue Symptome, die sich von früheren unterscheiden. Falls ihr ein Update braucht, schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei:

8:42 Uhr Tuberkulose in RLP auf dem Vormarsch In Rheinland-Pfalz gibt es wieder mehr Tuberkulose-Fälle. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in Koblenz sind in diesem Jahr bislang 160 Erkrankte gemeldet worden. Das sind fast 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Gefährdet seien vor allem enge Kontaktpersonen von Menschen mit offener Lungentuberkulose. Vergangene Woche gab es erst eine große Testaktion, weil sich im Kreis Bad Dürkheim ein junger Mensch mit Tuberkulose angesteckt hatte.

8:12 Uhr Was war eigentlich am 11. Oktober... Hier unser täglicher Blick in die Geschichtsbücher - ein bisschen Angeberwissen schadet ja nie! 🙂 2020: Der Brite Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Mit seinem 91. Rennsieg stellt er den Grand-Prix-Rekord von Michael Schumacher ein. 2019: Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan wird Co-Chefin des Software-Riesen SAP und somit die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. 2016: Samsung nimmt sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 vom Markt, nachdem eine erste Rückrufaktion die Gefahr plötzlicher Brände nicht ausräumen konnte. Die Ursachen der Brände bleibt zunächst unklar. 2001: Im öffentlichen Dienst müssen Frauen künftig überall, wo sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt und befördert werden. Der Bundestag verabschiedet ein entsprechendes Gesetz. 1956: Der Bundestag beschließt die Einrichtung der Flensburger "Verkehrssünderkartei". Es soll allerdings noch bis 1958 dauern, bis die ersten Strafpunkte eingetragen werden.

8:04 Uhr Ärger über Eintritt für Fastnachtsparty In Mainz hängt der Fastnachtssegen zurzeit ziemlich schief: Viele Mainzer Garden ärgern sich offen darüber, dass die Fastnachtsparty am 11.11. auf dem Schillerplatz nur mit einer Eintrittskarte besucht werden kann. Sie kritisieren vor allem die schlechte Kommunikation des Mainzer Carneval Vereins. Der hatte die Aktion vorher nur über die Sozialen Netzwerke verkündet. Innerhalb von wenigen Stunden war die Fastnachtsparty in Mainz ausverkauft.

6:30 Uhr In Bankfiliale eingebrochen - Polizei sucht Täter Die Menschen in Trulben in der Südwestpfalz sind am frühen Morgen von einem Einbruchsalarm geweckt worden: Unbekannte haben sich in einer Bankfiliale an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei ist es jedoch nicht zu einer Explosion gekommen. Unklar ist aktuell noch, ob die Diebe Beute machen konnten. Derzeit laufe die Fahndung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, und zwar unter der Telefonnummer 06331 520 450.

6:06 Uhr Das Wetter für RLP: Der Spätsommer bleibt (noch) ☀️ Es ist fast Mitte Oktober - und in Rheinland-Pfalz ist immer noch Sommer angesagt! Nach Auflösung von Frühnebel wird es sonnig und bis 27 Grad warm. Am Donnerstag macht das ungewöhnlich schöne Wetter dann eine kleine Pause. Wie die Woche zu Ende geht, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (26,2 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Für das rheinland-pfälzische Unternehmen Birkenstock steht heute in New York der Börsengang an: Er soll dem Sandalen-Hersteller und seinem Hauptaktionär bis zu 1,6 Milliarden Dollar einbringen. Sitz der Firma ist in Linz am Rhein. Mit Mainz und Mayen beraten heute zwei weitere Städte darüber, ihre Parkgebühren für Anwohner zu erhöhen. In Kaiserslautern ist es bereits beschlossene Sache, dass die Gebühren zum 1. Dezember steigen - je nach Fahrzeuggröße auf bis zu 250 Euro pro Jahr. Taucher wollen ab heute im Winterhafen in Mainz nach Elektroschrott, aber auch nach Bomben suchen. Hintergrund ist, dass der Winterhafen ab November ausgebaggert werden soll. Laut Stadt ist das Wasser zu flach und es können dort immer weniger Boote fahren.